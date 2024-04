Regenerative Energieanlagen: Bei der Absicherung nicht den Wohngebäude-Vertrag belasten

29.4.2024 – Im Bereich der Anlagen zur nachhaltigen Energiegewinnung deuten alle Kennzahlen auf rasantes Wachstum, führt Marcel Lütterforst aus der Geschäftsleitung von Konzept & Marketing in seinem Gastbeitrag aus. Vermittler könnten ihren Vertragsbestand parallel zum Markt neuinstallierter Anlagen wachsen lassen. Eine Absicherung über bestehende Versicherungen wie Wohngebäude- und Hausrattarife sei oft unzureichend. Der Experte rät zu Standalone-Tarifen für die Absicherung regenerativer Energieanlagen.

In einer Welt, in der Klimawandel und Ressourcenknappheit immer drängendere Probleme darstellen, gewinnt die Transformation der Energieversorgung zunehmend an Bedeutung. Anlagen zur nachhaltigen Energiegewinnung erfahren eine rasant steigende Nachfrage.

Marcel Lütterforst (Bild: K&M)

Eine Million Photovoltaikanlagen im letzten Jahr

Laut einer aktuellen Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) waren zum letzten Jahreswechsel in Deutschland 3,7 Millionen Photovoltaikanlagen installiert, wovon knapp eine Million allein im Jahr 2023 neu hinzukamen.

Mehr als die Hälfte des durch Photovoltaik erzeugten Stroms stammt aus Anlagen privater Haushalte. Hier hat auch die Zahl sogenannter Balkonkraftwerke mit etwa 270.000 Stück kräftig zugelegt.

Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zeigen darüber hinaus, dass mehr als die Hälfte (57 Prozent) der im Jahr 2022 gebauten Wohngebäude mit Wärmepumpen heizen. Im Vergleich dazu lag der Anteil im Jahr 2015 noch bei 31,4 Prozent. Besonders Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern setzen verstärkt auf Wärmepumpentechnologie.

Marktwachstum ist kein kurzfristiges Phänomen

Laut einer Studie des Ökostromanbieters Lichtblick, aus der das Nachrichtenmagazin Spiegel im Juli 2023 zitierte, werden strombetriebene Wärmepumpen bisher nur in zehn Prozent aller solarfähigen Eigenheime genutzt. Das bedeutet, dass trotz des bereits erreichten Fortschritts noch immer großes Wachstumspotenzial besteht.

Auch die Bundesregierung hat sich ehrgeizige Ziele beim Ausbau erneuerbarer Energien gesteckt. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte bei der Tagung des Verbands kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) im vergangenen Jahr, dass ab 2024 jedes Jahr 500.000 neue Wärmepumpen installiert werden sollen.

Anlagen könnten bald günstiger werden

Eine der größten Hürden für Verbraucher sind aktuell noch die hohen Kosten, die mit der Anschaffung regenerativer Energieanlagen verbunden sind. Doch auch hier sprechen Experten bereits von einem nahenden Wendepunkt.

Auch wenn das Preisniveau der Anlagen aufgrund globaler Entwicklungen in den vergangenen Jahren kurzfristig stagnierte, sehen Hersteller noch in diesem Jahr eine Fortsetzung der Kostenvergünstigung, wie sie sich seit Markteinführung der Anlagen bestätigt hat.

Das Magazin Business Insider zitiert zur Preisentwicklung von Batteriespeichern Andreas Thorsheim, den Gründer des norwegischen Solarunternehmens Otovo: „2024 wird ein wichtiges Jahr für den Aufstieg der Batterien sein.“

Sowohl Photovoltaikanlagen als auch Batteriespeicher würden deutlich erschwinglicher sowie einfacher und günstiger zu warten. „Ohne Batterie liegt die Eigenverbrauchsquote einer PV-Anlage bei 40 bis 50 Prozent, mit einer Batterie kann sie auf 80 bis 90 Prozent verdoppelt werden“, wird Thorsheim im Business Insider zitiert. Der Experte geht davon aus, dass bis 2030 alle Anlagen mit einer Batterie ausgestattet sein werden.

Mit der Zahl der Anlagen steigt auch der Absicherungsbedarf

Versicherungsvermittler müssen sich auf eine erhöhte Nachfrage einstellen und sollten in der Lage sein, ihren Kunden einen umfassenden und zuverlässigen Schutz für die teuren Anlagen anbieten zu können.

Hier kommt es vor allem auf die Expertisé des Vermittlers an. Wer durch umfassende Fachkenntnis in der Kundenberatung einen spürbaren Mehrwert gegenüber Onlinevergleichern bieten kann, hat große Chancen, parallel zum Markt seinen Bestand zu erweitern.

Wie lassen sich Anlagen finanziell absichern?

In die Berichterstattung der jüngsten Vergangenheit hat vor allem das Diebstahlrisiko bei Wärmepumpenanlagen dominiert. Und tatsächlich sind diese im Vergleich zu anderen Heizungen anfälliger für Diebstahl, da ein Teil der Anlage häufig außerhalb des Gebäudes platziert ist. Laut Polizeistatistiken kommt es auch während der Bauphase vermehrt zu Diebstählen.

Viele Hausbesitzer gehen davon aus, dass Wärmepumpen und andere regenerative Energieanlagen automatisch durch ihre Wohngebäudeversicherung geschützt sind. Allerdings zählt Diebstahl häufig nicht zu den abgedeckten Risiken.

Bei anderen klassischen Gefahren wie Sturm und Hagel ist der Versicherungsschutz für Energieanlagen tarifabhängig und nicht immer vollumfänglich gewährleistet. Hier gilt es den Tarif des jeweiligen Anbieters genau zu prüfen. Dabei sollten Vermittler unbedingt darauf achten, dass die Versicherungssumme für einen vollwertigen Ersatz ausreicht.

Risiken gehen weit über Diebstahl hinaus

Die Absicherung in einem separaten Tarif bietet deutliche Vorteile. Die Diebstahlgefahr ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Die Liste zusätzlicher Risiken, die von marktüblichen Wohngebäudetarifen nicht abgedeckt werden, ist lang: Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter, Tierverbiss, Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung oder auch das Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen.

Diesen erhöhten Absicherungsbedarf decken Anbieter mit eigens dafür entwickelten Tarifen. Damit lassen sich Anlagen einzeln, aber auch in Verbindung mit weiteren Elementen deutlich umfassender als mit einer Wohngebäudeversicherung finanziell schützen. Ein klassisches Beispiel für gemeinsam wirkende Anlagen in Privathaushalten wäre die Kombination aus einer Photovoltaikversicherung mit einem Batteriespeicher und einer Wärmepumpe.

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil einer separaten Absicherung ist, dass im Schadenfall der Wohngebäudevertrag nicht belastet wird. Dieses Plus bewahrt Kunden vor einem Verlust möglicher Schadenfreiheitsrabatte oder gar der Gefahr einer Vertragssanierung durch den Versicherer.

Wie lautet das Fazit für den Beratungsalltag?

Parallel zum Absatz regenerativer Energieanlagen wird auch der Beratungsbedarf zur finanziellen Absicherung in den nächsten Jahren weiterwachsen. Besonders mit Blick auf die politisch geförderte Energiewende werden in Zukunft immer mehr alte Gebäude mit Photovoltaik- und Solaranlagen, Wärmepumpen sowie Batteriespeichern aufgerüstet.

Die Anschaffung stellt für Privathaushalte eine enorme Investition dar, die immer einen ganzheitlichen Versicherungsschutz verdient. Eine Absicherung über bestehende Versicherungen wie Wohngebäude- und Hausrattarife ist zwar praktisch, aber in vielen Fällen unzureichend.

Um Deckungslücken und damit einhergehende Haftungsgefahren auszuschließen, sollten Vermittler Standalone-Tarife für die Absicherung regenerativer Energieanlagen in ihr Beratungsportfolio aufnehmen.

Marcel Lütterforst

Der Autor ist Mitglied der Geschäftsleitung des Komposit-Spezialisten der Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH (K&M) und verantwortlich für den Bereich Produkt, Versicherer und Vertrieb.