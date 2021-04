Rechtsschutz: Auf wen die Vema-Makler im Neugeschäft setzen

8.4.2021 – In der Rechtsschutz-Versicherung ist die Concordia mit ihrem Vema-Deckungskonzept der von Partnermaklern am häufigsten genutzte Produktanbieter im Privatkundengeschäft. Knapp dahinter folgt die Auxilia. Letztere setzte sich im gewerblichen Segment gegen die Concordia durch. Beim Vermieterrechtsschutz liegt die Deurag vor der Arag in Führung. Dies sind die Ergebnisse eine Befragung der Genossenschaft unter ihren Partnerbetrieben.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Rechtsschutz-Versicherung unter ihren etwa 3.800 Partnerbetrieben durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der Anfang 2021 durchgeführten Befragung gingen 1.769 Nennungen für das Privatkundensegment, 1.481 Stimmen für das gewerbliche Geschäft und 1.069 für den Vermieterrechtsschutz ein.

Privatkunden: Am häufigsten wird an die Concordia vermittelt

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Versicherer im Privatkundenbereich liegt die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. mit ihrem Vema-Deckungskonzept an der Spitze. Der Anteil an den Favoritennennungen beträgt fast ein Viertel.

Nur etwa zwei Dutzend Stimmen weniger entfielen auf die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die an zweiter Stelle liegt. Den Bronzerang sicherte sich die Arag SE mit einem Anteil von einem knappen Fünftel.

Die Positionen vier bis sechs belegen die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG sowie die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG. Für diese drei Akteure votierten zwischen einem Elftel und einem Fünfzehntel der Befragten. Im Vergleich zur letzten Qualitätsumfrage (VersicherungsJournal 9.7.2019) gab es nur eine Rangveränderung: Die Itzehoer zog an der Deurag vorbei.

Gewerbekunden: Top Drei dicht beieinander

Beim gewerblichen Rechtsschutz liegt das Spitzentrio ebenfalls eng beieinander. Dabei verwies die Auxilia die Concordia mit ihrem Vema-Deckungskonzept auf den Silberrang. Für die beiden Anbieter stimmte knapp über beziehungsweise unter jeder fünfte Interviewte.

Die Plätze drei und vier belegen wie bei der letzten Umfrage die Arag (rund ein Sechstel Anteil) und der Roland (gut ein Achtel). Dahinter folgen die Deurag (unverändert an fünfter Stelle), die Neueinsteigerin Ergo Versicherung AG und die Itzehoer (von sechs auf sieben) mit Anteilen zwischen sieben und sechs Prozent.

Vermieterrechtsschutz: Deurag vor Arag

Im Segment Vermieterrechtsschutz, zu dem die Vema bei der letzten Umfrage keine Daten veröffentlicht hat, setzte sich die Deurag (29,4 Prozent der Favoritennennungen) gegen die Arag (25,1 Prozent) durch.

Mit einem Vorsprung von nur fünf Stimmen sicherte sich die Auxilia den Bronzerang vor dem Roland. Für beide Akteure votierte mehr als jeder zehnte Befragte. An fünfter Stelle liegt die Concordia (6,3 Prozent), gefolgt von der Itzehoer (5,3 Prozent).

