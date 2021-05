Rechtsanwälte: Die trügerische Sicherheit der Versorgungswerke

7.5.2021 – Auch Advokaten sollten mit dem Aufbau einer ausreichenden Altersversorgung so früh wie möglich beginnen. Sie erhalten als Pflichtmitglied in einem Versorgungswerk zwar eine Altersrente – warum Rechtsanwälte jedoch nicht davon ausgehen können, dass sie ihren Ruhestand alleine durch dieses Geld bestreiten können, zeigt der Spezialvermittler Thomas Stephan im folgenden Text.

Um dem Anwalt seine Versorgungssituation deutlich machen zu können und ihm aufzuzeigen, dass er sich bei seiner Altersversorgung nicht auf dem Ruhekissen Versorgungswerk ausruhen kann, benötigt der kompetente Vermittler ein paar Hintergrundinformationen zur Problematik der Versorgungswerke.

Mangelnde staatliche Finanzaufsicht der Versorgungswerke

Thomas Stephan (Bild: privat)

Als Ländersache unterliegen die Versorgungswerke nicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht. „Das Versorgungswerk untersteht der Aufsicht des für die Angelegenheiten der Rechtsanwälte zuständigen Ministeriums. Die Aufsicht beschränkt sich darauf, dass Gesetz und Satzung beachtet, insbesondere die dem Versorgungswerk obliegenden Aufgaben erfüllt werden“.

So oder so ähnlich steht es in den meisten Satzungen der Versorgungswerke. Nun sind zum Beispiel in einigen Ländern die Justizministerien für Rechtsanwaltsangelegenheiten zuständig. Dass hier die Expertise zur Fachaufsicht für das Vermögen des Versorgungswerks fehlt, liegt auf der Hand. Aus diesem Grunde wurden die meisten Satzungen angepasst.

Der zuvor enthaltene Satz „[…] die Aufsichtsbehörde kann die hierzu erforderlichen Anordnungen und Maßnahmen treffen. Satzungen bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde“, wurde in den meisten Satzungen gestrichen.

Auch wenn die Versorgungswerke ihre Bilanzen veröffentlichen, kann getrost davon ausgegangen werden, dass es hier im Zuge der Lehman-Brothers-Pleite und der nachfolgenden Finanzkrise 2008 ebenfalls Verluste gegeben hat, die allerdings nicht an die große Glocke gehängt worden sind. Ebenso sind, oder zumindest waren, einige Versorgungs-Einrichtungen mit in Papieren von Staaten investiert, die als Krisenstaaten gelten.

Kein Insolvenz- und kein Inflationsschutz

Die Versorgungswerke und damit das darin enthaltene Vermögen besitzen keinen Insolvenzschutz oder gegenseitige Absicherung, wie es sie zum Beispiel mit der Protektor Lebensversicherungs AG als Sicherungseinrichtung der deutschen Lebensversicherer gibt.

Die Inflationsrate in Deutschland liegt bei circa zwei Prozent. Das bedeutet, dass sich die Kaufkraft in 35 Jahren halbiert haben wird.

Höhere Lebenserwartung

Dass die Lebenserwartung steigt, ist grundsätzlich eine positive Nachricht. Aber damit einher geht auch das Langlebigkeitsrisiko.

Ein Rechtsanwalt etwa lebt circa vier Jahre länger als der deutsche Durchschnittsmann. Mit diesem Faktum muss das Versorgungswerk kalkulieren und dementsprechend mit dem für den einzelnen Rechtsanwalt hinterlegten Kapital die Rente vier Jahre länger zahlen können. Die logische Folge aus dieser zeitlichen Streckung ist eine kleinere monatliche Rentenauszahlung.

Niedrigzinsphase trifft Rechtsanwälte

Wie das Versorgungswerk das Vermögen seiner Mitglieder anlegen muss, ist in den Satzungen geregelt. Hierbei gilt natürlich immer der Leitsatz „Sicherheit vor Rendite“, was den Verantwortlichen auch tatsächlich bewusst ist.

Die Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung informierte bereits 2005 (!) ihre Mitglieder über das Dilemma zu niedriger Zinsen. Damals waren jedoch die derzeitige Niedrigzinsphase und deren Dauer überhaupt noch nicht abzusehen.

Eine Folge: Der bis zu dem oben genannten Zeitpunkt eingerechnete Rechnungs- beziehungsweise Garantiezins von vier Prozent wurde für Neumitglieder auf 3,25 Prozent reduziert.

Die Situation heute ist wesentlich dramatischer. Kaum ein Versorgungswerk kann noch eine Rendite von über zwei Prozent ausweisen. Einige Mitglieder von Versorgungswerken sind regelrecht schockiert, wenn sie in heutiger Zeit eine Mitteilung ihres Versorgungswerkes bekommen. Rentenkürzungen von bis zu 30 Prozent sind keine Seltenheit.

Keine garantierte Rentenhöhe

Die Rentenhöhe ist im Versorgungswerk nicht garantiert. Aufgrund der vorgenannten Problematiken ist eine weitere Rentenkürzung nicht nur möglich, sondern sogar sehr wahrscheinlich.

