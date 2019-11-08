Recht und Haftpflicht: Diese Versicherer bieten die beste Kundenberatung

15.8.2025

Die Servicevalue GmbH hat auch in diesem Jahr wieder im Auftrag des Handelsblatts eine Untersuchung zur Kundenfachberatungskompetenz von deutschen Unternehmen durchgeführt. Die Untersuchung „Beste Kundenfachberatung 2025“ basiert auf einer im April 2025 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen etwa 36.000 Kundenurteile zu über 700 Unternehmen aus 36 Branchen zusammen. Darunter waren auch einige mit Versicherungsbezug.

In der Befragung sollten die Verbraucher die Fachberatung anhand von zehn Leistungsmerkmalen bewerten. Dazu stand eine fünfstufige Skala von „1 = ausgezeichnet“ bis „5 = schlecht“ zur Verfügung. Zur Notenermittlung wurden die Antworten zu den Prüfpunkten ungewichtet gemittelt. Weitere Details zur Methodik, die Gesamtwertung der Versicherer und die Sieger in fünf Absicherungsbereichen hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 16.6.2025).

Im Segment „Recht und Haftpflicht“ sicherte sich erneut (17.6.2024) die Allianz Versicherungs-AG die Spitzenposition. Mit einer Note von aktuell 2,01 darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Beste Kundenberatung“ schmücken. Auf dem Siegerpodest landeten ferner der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. (2,03) und die Huk-Coburg Versicherungen (2,08).

Die beiden Letztgenannten erhielten die Auszeichnung „Exzellente Kundenberatung“, da sie besser als der Branchenmittelwert in diesem Segment abschnitten. Gleiches schafften auch

