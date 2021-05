Prozessqualität: Nur wenige Kranken- und Lebensversicherer mit der Höchstnote

18.5.2021 – Softfair hat die Prozessqualität von privaten Kranken- und Lebensversicherern in einem neu aufgelegten Rating unter die Lupe genommen. In Kranken kamen zwei Drittel der Testkandidaten über ein „ausreichend“ nicht hinaus. Für sieben Akteure reichte es sogar nur zu einem „mangelhaft“. Die Höchstnote „hervorragend“ wurde gar nicht vergeben, immerhin vier Mal ein „sehr gut“. Testsieger wurde die Barmenia. In der Lebensversicherung wurde kein Anbieter mit „mangelhaft“ bewertet. Am besten („hervorragend“) schnitten Dortmunder, Nürnberger, Volkswohl Bund und Barmenia (Kategorie Einkommenssicherung und Todesfallschutz) beziehungsweise Nürnberger und Volkswohl Bund (Altersvorsorge) ab.

Die Softfair GmbH hat zum zweiten Mal sogenannte Prozesssiegel an die (Deckungskonzept-) Anbieter von Versicherungslösungen in verschiedenen Sparten vergeben. Geprüft wurde die Schnittstelle zwischen den Produktgebern und dem Vertrieb anhand eines spartenbezogenen festgelegten Anforderungskatalogs. Maximal vergeben wurden 100 Punkte.

Angepasste Bewertungsgrundlagen

Im Vergleich zur Premiere (VersicherungsJournal 29.1.2019, 29.1.2019, 30.1.2019) wurden einige Neuerungen in der Bewertungssystematik vorgenommen. Hierzu erläutern die Analysten: „Insbesondere im Bereich der Lebensversicherung wurden einige neue Kriterien hinzugefügt. Sie sollen ein praxisgerechtes Bild der individuellen Leistungs- und Prozessstärke der einzelnen Häuser widerspiegeln.

Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf schnellere Bereitstellung von Tarifierungsergebnissen und -Druckstücken gelegt, die Rückmeldungen der angebundenen Webservices näher beleuchtet und die Vollständigkeit und Korrektheit der Rechenergebnisse analysiert.“

Als eine der Anpassungen in den Sachsparten nennen die Tester, dass es nun auch – nur vermeintlich leicht zu holende – Punkte für vollständig dokumentierte Webservices und kooperative Integrationstests gebe.

Zudem wurden die Lebensversicherer nicht mehr getrennt nach den Segmenten „BU/ Risikoleben“, „private Altersvorsorge“ und „betriebliche Altersvorsorge“ bewertet. Aktuell wurde die Leben-Sparte in die Kategorien „Altersvorsorge“ und „Existenz-/Todesfallschutz“ unterteilt. Weitere Details zu den Prüfkriterien können in der Rating-Dokumentation (PDF, 444 KB) nachgelesen werden.

Diverse Ergebnislisten

Die Ergebnisse der Untersuchung hat das Analysehaus in Form von Ranglisten mit der jeweils erreichten Gesamtpunktzahl veröffentlicht. Zur besseren Einordnung der Ergebnisse haben die Rater darüber hinaus ein sogenanntes „Softfair Prozesssiegel“ vergeben.

Das kostenfreie Siegel gibt es in den Kategorien „gut“ (41 bis 60 Punkte), „sehr gut“ (61 bis 80 Punkte) und „hervorragend“ (ab 81 Punkte). An mit „ausreichend“ (21 bis 40 Punkte) oder „mangelhaft“ (null bis 20 Punkte) bewertete Gesellschaften wird kein Siegel vergeben.

Nur fünf PKV-Anbieter sind „sehr gut“

Beim Test der Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV; Voll- und Zusatzversicherung) haben die Analysten die beste Notenstufe „hervorragend“ gar nicht vergeben. Fast zwei Drittel der über 30 getesteten Marktteilnehmer kamen über ein „ausreichend“ nicht hinaus. In sieben Fällen wurde sogar nur ein „mangelhaft“ vergeben.

Auf der anderen Seite erhielten nur acht Unternehmen ein „gut“ und vier Akteure ein „sehr gut“. Testsieger in Kranken wurde mit 77 Punkten die Barmenia Krankenversicherung AG. An zweiter Stelle liegt die Inter Krankenversicherung AG mit 71 Zählern. In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Hansemerkur Krankenversicherung AG (66 Punkte) gegen die Gothaer Krankenversicherung AG (65 Zähler) durch.

Der Marktführer Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. findet sich mit 13 Punkten zusammen mit der DEVK Krankenversicherungs-AG, der LVM Krankenversicherungs-AG und der Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG nur an letzter Stelle wieder.

Altersvorsorge: Zwei Akteure mit „hervorragender“ Beurteilung

In der Lebensversicherung fällt der Notenspiegel ein ganzes Stück besser aus. Im der Ergebnisliste des Segments Altersvorsorge wird für die VPV Lebensversicherungs-AG mit 37 Zählern der niedrigste Punktwert vergeben. Acht Gesellschaften bekamen ein „gut“, 18 weitere ein „sehr gut“.

Am besten (jeweils „hervorragend) schnitten die Nürnberger Lebensversicherung AG (84 Punkte) und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (81 Zähler) ab.

Einkommenssicherung und Todesfallschutz: vier Mal die Höchstnote

In der Kategorie „Einkommenssicherung und Todesfallschutz“ lieferten sich die vier „hervorragenden“ Marktteilnehmer ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Den Spitzenplatz teilen sich mit jeweils 81 Punkten die Dortmunder Lebensversicherung AG und die Nürnberger. Einen Zähler dahinter folgen gleichauf die Barmenia Lebensversicherung a.G. und der Volkswohl Bund.

19 Unternehmen erhielten ein „sehr gut“, zwölf Akteure ein „gut“. Ein ausreichend vergaben die Analysten nur an die VPV (34 Punkte) und an die Community Life GmbH (39 Zähler). Ein „mangelhaft“ erhielt kein einziger Leben-Anbieter.

Die Ergebnislisten (Stand 17. Mai 2021) können unter diesem Link (PDF, 94 KB) heruntergeladen werden. Über die Ergebnisse in den Sachversicherungs-Sparten wird die Redaktion in einer der kommenden Ausgaben berichten.