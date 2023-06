Provisionsverbote: Verbände fürchten „disruptive Folgen“

8.6.2023 – Zwei europäische Versicherungs- und sechs weitere Branchenverbände des Finanzsektors sehen mehrere Punkte in der vorgeschlagenen „Kleinanlegerstrategie“ problematisch. Dabei geht es etwa um Provisionsverbote und Informationsvorschriften, Kosten und Benchmarks, Wettbewerbsfragen und den Vorwurf, dass eine „regulierungsgetriebene Preisintervention“ etabliert würde.

Ende Mai hat die Europäische Kommission ihren Entwurf für die „Kleinanlegerstrategie“ („Retail Investment Strategy“) vorgestellt. Im Bereich der Versicherungs-Vermittlung stechen vor allem partielle Provisionsverbote hervor. Branchenvertreter haben daran teils scharfe Kritik geübt (VersicherungsJournal 25.5.2023).

Acht Branchenverbände äußern sich

Seit Dienstag liegt nun eine gemeinsame Stellungnahme acht europäischer Branchenverbände aus dem Finanz- und Versicherungssektor vor. Zu den Unterzeichnern gehören Insurance Europe und der Verband der wechselseitigen Versicherer und Versicherungsvereine (Amice).

Grundsätzlich wird in dem Papier zunächst anerkannt, dass sich die Kommission darum bemühe, mehr Kleinanleger für ein Engagement in den Finanzmärkten zu gewinnen. Unter anderem wird auch das Ansinnen, die digitale Kommunikation zu erleichtern und die Finanzbildung zu fördern, begrüßt. Andererseits werfe der Entwurf zugleich eine Reihe von Fragen auf.

WERBUNG

„Disruptive Folgen“ durch Provisionsverbote

An erster Stelle führen die Verbände an, dass selbst die partiellen Provisionsverbote größere „disruptive Folgen für den europäischen Finanzsektor“ und für den Zugang der Verbraucher zu Anlagen und Versicherungsschutz hätten.

In dem Dokument ist auch von einer „signifikanten Anzahl“ neuer Prozesse, Verfahrensanforderungen, technischer Offenlegungen und Compliancevorgaben, die der Entwurf vorsehe, die Rede.

Aus Sicht der Verbände stehen diese Pläne nicht im Einklang mit dem Ziel, die „Informationsüberflutung“ zu verringern und den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu vereinfachen. Vielmehr nähme dadurch die Komplexität zu, was bei Verbrauchern, so die Vermutung, eher Zurückhaltung als größeres Engagement hervorrufen dürfte.

Kosten und neue Benchmarks

In ihren Erläuterungen zum Entwurf argumentiert die Kommission, manche Anlageprodukte wiesen ungerechtfertigt hohe Kosten auf, mit für den Kunden mitunter negativen Auswirkungen auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Einheitliche quantitative „Value for Money“-Benchmarks, halten die Verbände entgegen, widersprächen allerdings dem Kernziel des Investmentprozesses, „maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Kundenbedürfnisse“ anzubieten.

Tatsächlich umfasse der „Wert“ (einer Produktlösung) mehr als die Kosten und bedeute für unterschiedliche Kunden, je nach deren Bedarf und persönlichen Umständen, Unterschiedliches. Zudem wäre damit eine hohe Komplexität verbunden, mit beschränktem Nutzen für die Kunden, wie die Verbände meinen.

Für Wettbewerb und Innovation hinderlich

Im Grunde würde derlei bedeuten, dass „eine regulierungsgetriebene Preisintervention“ in die Kapitalmärkte eingeführt würde, so die weitere Kritik. Die Verbände stellen aufgrund dessen auch „den Bedarf, die rechtliche Grundlage und die Konsequenzen“ eines solchen Politikansatzes im Hinblick auf den Wettbewerb in Frage.

Zusätzlich würde eine „Preisintervention durch Benchmarks“ für die Entwicklung innovativer Produkte eine signifikante Gefahr darstellen, heißt es in der Stellungnahme.

Zeitrahmen nicht zu knapp ansetzen

Nicht zuletzt warnen die Unterzeichner davor, den Zeitrahmen für die Implementierung neuer Anforderungen zu knapp anzusetzen. Die Industrie werde für eine Umsetzung „in den Millionen unterschiedlicher Vertragsbeziehungen“ ausreichend Zeit benötigen. Deshalb werde zu berücksichtigen sein, wann auch sämtliche weiterführenden Vorschriften und jene auf einzelstaatlicher Ebene veröffentlicht worden sind.

Aktuell steht die Kleinanlegerstrategie erst am Beginn des Gesetzgebungsprozesses. Das „Joint Industry Statement on the EU Retail Investment Strategy“ kann als PDF-Dokument von der Website von Insurance Europe heruntergeladen werden.