Provisionsdeckel wird weiter abgespeckt

16.2.2021

Mit einem „Formulierungsentwurf“ will das Finanzministerium die Deckelung von Abschlussprovisionen in der Restschuldversicherung kurzfristig durch das Bundeskabinett bringen. Die Kurzfassung des ursprünglichen Entwurfs vermeidet unter anderem die umstrittene Neudefinition von Abschlussprovisionen. Die Risiko-Lebensversicherung soll zwar unter das Gesetz fallen, dürfte aber praktisch nicht betroffen sein.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) meldet unter dem Datum 12. Februar auf seiner Internetseite, es wolle „in Kürze eine Gesetzesinitiative für eine Deckelung überhöhter Abschlussprovisionen in der Restschuldversicherung im Wege einer „Formulierungshilfe“ in das Bundeskabinett einbringen.“

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll das noch im Februar geschehen. Ziel des BMF ist es nach eigenen Angaben, die „exzessiven“ Vergütungen zum Schutze der Verbraucher „auf maximal 2,5 Prozent der versicherten Darlehenssumme“ zu deckeln.

BMF legt „Formulierungsentwurf“ vor

Eine Begrenzung der Provisionen für alle anderen Lebensversicherungen außer der Restschuld-Sparte habe man zunächst zurückgestellt, um eine politische Einigung zu ermöglichen. Im Übrigen entspreche der jetzige Vorschlag einem Referentenentwurf aus dem Jahr 2019 (PDF, 291 KB).

In dem jetzt vorgelegten Formulierungsentwurf eines gesetzlichen Provisionsdeckels in der Restschuldversicherung (PDF, 319 KB) fehlen aber auch andere strittige Regelungen, die in einem kürzlich verbreiteten inoffiziellen Referentenentwurf (VersicherungsJournal 5.2.2021) noch enthalten waren.

So sollten alle Vertriebsentgelte, darunter auch die laufenden Abschlussprovisionen und Bestandsbetreuungs-Vergütungen, der Abschlussprovision zugeschlagen werden. Das sollte für alle Versicherungssparten gelten. Damit wäre auch die Krankenversicherung betroffen. Jetzt soll sich dies nur auf die Restschuld-Versicherung beziehen.

Koalition erscheint entschlossen

Offenbar hat sich die Regierung mit dem sieben Seiten umfassenden „Formulierungsentwurf“ auf die konsensfähigen notwendigsten Regelungen beschränkt. Der inoffizielle Referentenentwurf aus diesem Jahr war noch doppelt so lang; der von 2019 umfasst 43 Seiten.

Bisher hat der Widerstand der Branche und die Uneinigkeit der Partner in der Regierungskoalition einen seit langem geforderten umfassenden Provisionsdeckel in der Lebensversicherung (VersicherungsJournal Archiv) verhindert.

Zuletzt vermittelten Fachpolitiker beider Fraktion den Eindruck, dass sie sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen konnten und zumindest die Vergütungsbegrenzung bei den Restschuldpolicen entschlossen umsetzen wollen (4.2.2021).

2,5 Prozent vom Darlehensbetrag kann viel oder wenig sein

Der ursprünglich diskutierte Provisionsdeckel von 2,5 bis vier Prozent war ursprünglich auf die Beitragssumme des vermittelten Versicherungsvertrags bezogen. Das Ministerium spricht bei der Restschuldversicherung dagegen von 2,5 Prozent der Darlehenssumme

Die Regierung geht in ihrem Papier davon aus, dass zum Beispiel für ein Darlehen von 10.000 Euro mit Eintrittsalter 35 über fünf Jahre Laufzeit eine übliche Restschuldversicherung mit mehreren Leistungsauslösern zwischen 970 und 2.188 Euro Beitrag kostet.

Bei 40 bis 50 Prozent Provision wären dafür bisher zwischen 388 und 1.094 Euro Provision geflossen. Zukünftig wären es maximal 250 Euro.

Risiko-Lebensversicherung ist nicht betroffen

Anders sieht die Rechnung bei einer reinen Todesfallabsicherung in Darlehenshöhe aus. Die fällt ebenfalls unter das Gesetz, sofern der Abschluss in Verbindung mit einer Kreditaufnahme steht.

Sie dürfte für den Beispielfall über die Laufzeit insgesamt weniger als 2,5 Prozent des Darlehens kosten. Damit würde der Provisionsdeckel hier nicht greifen, theoretisch könnte nach dem Wortlaut des Gesetzesvorschlags der volle Versicherungsbeitrag an den Vermittler ausgeschüttet werden.