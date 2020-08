Provisionsdeckel: Gesetz noch in Ressortabstimmung

27.8.2020 – Der Bund der Versicherten hat am Mittwoch eine Online-Konferenz zum Vertriebsrecht veranstaltet. Zum geplanten Provisionsdeckel für die Lebens- und Rentenversicherung wurden einerseits Bedenken angemeldet, während das Verbraucherschutz-Ministerium in verteidigte. Professor Dr. Matthias Beenken konstatierte, dass die europäische Vertriebsrichtlinie in Deutschland nicht ausreichend umgesetzt werde; er kritisierte vor allem Fehlanreize im Vergütungssystem.

Bei der Umsetzung der europäischen Insurance Distribution Directive (IDD) in deutsches Recht gibt es Mängel (VersicherungsJournal 24.10.2019). Diese These erläuterte Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund anlässlich eines Online-Vortrages am Mittwoch für den Bund der Versicherten e.V. (BdV).

Fehlanreize vermeiden

Matthias Beenken (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

So seien bestimmte Regeln zum Vergütungs- und Anreizsystem im Versicherungsvertrieb aus der IDD vielen Marktteilnehmern in Deutschland nicht bekannt. Das gelte speziell für die delegierte Verordnung DV (EU) 2017/2359.

Dort heißt es: „Ein Anreiz beziehungsweise eine Anreizregelung wird als nachteilig für die Qualität der betreffenden Dienstleistung für den Kunden angesehen, sofern der Anreiz beziehungsweise die Anreizregelung aufgrund der Art und des Ausmaßes Anlass dafür bietet, Versicherungsvertriebs-Tätigkeiten auf eine Art und Weise auszuführen, die gegen die Verpflichtung verstößt, im besten Interesse des Kunden ehrlich, redlich und professionell zu handeln.“

Diese Regelung, die nur für Versicherungs-Anlageprodukte gelte, soll nach der Meinung des Wissenschaftlers künftig in Deutschland für alle Versicherungsprodukte und Sparten Wirkung entfalten.

Nur so könnten Fehlanreize vermieden werden. Denn nicht geförderte Altersvorsorgeprodukte würden diesem Recht unterliegen, während das für geförderte Altersvorsorgeprodukte nicht gelten würde. Damit wären die Vermittler in der Praxis überfordert. Daher sollte die EU-Regelung als Blaupause für alle Anreizsysteme gelten.

Restschuldprovisionen sind Ärgernis

Deutlich wurde zudem, dass heutige Provisionen für die Restschuldversicherung gegen die IDD verstoßen, weil Prämie und Vergütung in keinem Verhältnis zueinanderstehen. Nach einer Untersuchung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) würden Kreditinstitute bis zu 80 Prozent der Einmalprämie für Restschuld-Versicherungen als Provision erhalten (27.4.2020).

Erich Paetz (Archivbild: Brüss)

Nach dem Entwurf des Provisionsdeckel-Gesetzes vom 18. April 2019 sollen sich künftig die Provisionen für Restschuldversicherung an dem Darlehnsbetrag orientieren und nicht höher als 2,5 Prozent sein (11.3.2020). Für 10.000 Euro fielen dann noch höchsten 250 Euro Provision an. Die Umsetzung des Gesetzes dürfte aber noch länger auf sich warten lassen.

„Wir haben den Entwurf noch nicht ins Kabinett des Bundestages gebracht“, sagte Konferenzteilnehmer Dr. Erich Paetz, Referatsleiter Verbraucherpolitik im Bereich Finanzdienstleistungen beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV). Noch sei man in der Ressortabstimmung.

Paetz will aber das Gesetz möglichst schnell umsetzen. Denn gerade die Provisionen bei der Restschuld-Versicherungen seien ein „verbraucherpolitisches Ärgernis“ Mit dem Gesetz soll es aber auch für Lebens- und Rentenversicherung eine Provisionsdeckelung geben.

Beenken: Gesetz zum Provisionsdeckel ist falsch

Den Gesetzesentwurf hält Beenken jedoch grundsätzlich für korrekturbedürftig. Fehlerhaft sei schon der Grundansatz des Entwurfs. So müssten immer die Gesamtkosten eines Altersvorsorgevertrages betrachtet werden. Nur sie seien für den Kunden entscheidungsrelevant.

Empirische Analysen hätten gezeigt, dass die hohe Kostenbelastung von Lebens- und Rentenversicherungen nicht durch Provisionen hervorgerufen werden. Für diese Feststellung erntete Beenken die Zustimmung der Verbraucherschützer.

Uneinig zeigten sich die Diskussionsteilnehmer in Grundsatzfragen. So hält der BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein Lebens- und Rentenversicherungen grundsätzlich für ungeeignet zur Altersvorsorge, während Beenken ihnen weiterhin einen wichtigen Stellenwert einräumt.

Michael Ortmann (Archivbild: Pohl)

Konferenzteilnehmer Dr. Karl Michael Ortmann, Professor für Mathematik an der Beuth Hochschule für Technik Berlin und Beiratsmitglied des BdV, plädierte dafür, ein einfaches Standardprodukt für die Altersvorsorge einzuführen. Dann könnten die Provisionen gesenkt werden, weil die Vermittler mehr Verträge abschließen würden.

Kritik am Beratungsverzicht

Demgegenüber verwies Beenken drauf, dass die Provisionen als Gesamtvergütung für die Altersvorsorgeberatung bezahlt würden. Damit würden gerade in der heutigen Zeit viele erfolglose Beratungsgespräche vergütet.

Scharf kritisierte Beenken, dass es in Deutschland einen Beratungsverzicht per Mausklick für den Fernabsatz im Internet gibt. Kurz vor dem Abschluss einer Krankenzusatz-, Kfz- oder Privathaftpflicht-Police würde ein Haken genügen, damit die Kunden auf alle ihre Rechte verzichten.

Eine Beratung nach notwendigen Wünschen und Bedürfnissen fände dann nicht mehr statt. Das Argument, der Kunde habe ja auf der Homepage des Versicherers das Produkt eigenständig ausgewählt, lässt Beenken nicht gelten. „Das Angebot ist ja erst einmal vom Versicherer ins Netz gestellt worden.“ Dann müsse er auch Sorge tragen, dass der Kunde ausreichend beraten wird.