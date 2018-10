Provisionsdeckel: Die Seele der Vermittlerschaft kocht

22.10.2018 – Das VersicherungsJournal hat Versicherungsvermittler in einer Leser-Kurzumfrage nach ihren Strategien, um einem möglichen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung zu begegnen, befragt. Die Erlöse aus dem Leben-Geschäft sind für einen Großteil der Befragten „sehr wichtig“ oder „wichtig“. Über ihre Antworten und Lösungsoptionen berichtet das neue VersicherungsJournal Extrablatt.

Möglich, dass der AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. und der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) Recht behalten und die Abschlussprovisionen in der Lebensversicherung am Ende nicht gedeckelt werden (VersicherungsJournal 26.9.2018, 18.9.2018). Mit einem guten Ende rechnet die Leserschaft, die sich an einer Umfrage des VersicherungsJournals beteiligt hat, aber (noch) nicht.

An der Leser-Kurzumfrage über die vom Gesetzgeber beabsichtigte Deckelung der Provisionen in der Lebens- und Restschuld-Versicherung (VersicherungsJournal 27.9.2018, 14.9.2018, 6.9.2018, 24.8.2018) haben zwischen dem 3. und dem 25. September bundesweit 208 Vermittler teilgenommen. Mehr als jeder Dritte machte von der Möglichkeit eines Kommentars oder einer Anregung Gebrauch – und dies teils sehr umfangreich, da das Textfeld nicht begrenzt war.

Auch wenn der Ton fast ausschließlich gemäßigt war, man merkt: Die Seele der Vermittlerschaft kocht.

Einige Ergebnisse

Die Erlöse aus dem Abschluss von Lebens- und Rentenversicherungen sind dieser Umfrage zufolge für rund 69 Prozent der Befragten „sehr wichtig“ oder „wichtig“; bei den Maklern schätzen sie 66 Prozent so ein.

38,5 Prozent sagen, dass sie bereits eine Strategie für ihr Geschäftsmodell haben, wenn der Provisionsdeckel kommt. Danach würde jeweils ein gutes Fünftel auf die Honorarberatung umstellen beziehungsweise sich auf das Kompositgeschäft fokussieren. Knapp 18 Prozent sehen allein in der Aufgabe ihres Geschäfts beziehungsweise im Jobwechsel die Lösung.

Vereinzelt werden Maßnahmen wie „Qualitätssteigerung“, „Kostensparen“ oder Alternativen im Bereich des Finanzgeschäftes genannt.

Nichts Richtiges dabei

Bei der dann folgenden Frage sollten die Umfrageteilnehmer diese Strategien daraufhin einschätzen, ob sie für ihr Geschäftsmodell bei Einführung eines Provisionsdeckels geeignet sein könnten. Die geniale, alle Probleme lösende Strategie ist nach Meinung der Befragten nicht unter diesen Vorschlägen.

Am ehesten geeignet scheinen den Befragten noch die Strategien, nur noch Altersvorsorge- oder Biometrieprodukte zu vermitteln, die nicht unter die Deckelungsregel fallen, beziehungsweise gedeckelte Produkte nur noch „ganzheitlichen“ Kunden anzubieten.

