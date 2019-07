Provinzial Nordwest überprüft Kunden per Kamera

31.7.2019

Ab sofort arbeiten die Provinzial Nordwest Versicherungen mit der IDnow GmbH zusammen. Das Software-Unternehmen ermöglicht über Video-Identifikation die rechtsgültige und datenschutzkonforme Überprüfung von Personen. Es bietet ebenfalls Lösungen zur elektronischen Unterschrift an (VersicherungsJournal 29.10.2015).

WERBUNG

Der Versicherer will mit dem Onlineverfahren „junge, digital-affine Zielgruppen ansprechen“, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das angebotene Internetverfahren „Video-Ident“ ermöglicht eine Identifikation von Interessenten und Kunden per Webcam und Video-Chat und soll nur wenige Minuten dauern.

Der neue Onlinebaustein soll als Pilotprojekt zur Unterstützung im Bereich der Berufsunfähigkeits-Versicherung eingesetzt werden, konkret beim Tarif „BU Starter Plus“. Der Versicherer verspricht sich dadurch ein effizientes Onboarding, sprich „An-Bord-Holen“ der jungen Klientel und in der Folge eine hohe Umwandlungsrate von Interessenten in Kunden. „Für die Zukunft können wir uns die Unterstützung durch IDnow auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise beim direkten Onboarding in unser Kundenportal, gut vorstellen“, erklärt Christian Schäfer, Portfoliomanager des Digitalisierungs-Programms „PNWneXt“ bei der Provinzial Nordwest.