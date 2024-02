Privatrenten: Auf diese Anbieter setzen die Vema-Makler in der (Neuen) Klassik

22.2.2024 – Die Allianz liegt an der Spitze der Neugeschäftsrangliste, wenn es um die Vermittlung von privaten Rentenversicherungen nach Bauart der (Neuen) Klassik geht. Dahinter folgen Alte Leipziger und Volkswohl Bund. In Sachen Qualität schaffte es die Allianz nur auf den drittletzten Platz. Hier gewann die Bayerische vor der Ideal und der LV 1871. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Vema unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden Produktqualität, Policierung, Leistungsbearbeitung und Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der privaten Rentenversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen rund 4.500 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 13.12.2023) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen für die Produktgruppe (Neue) Klassik 501 Nennungen ein.

Am häufigsten wird an die Allianz vermittelt

In dem Geschäftsfeld ist die Allianz Lebensversicherungs-AG der Neugeschäftsfavorit der Partnermakler der Genossenschaft. Der Marktführer im Segment Leben (16.8.2023) konnte weit mehr als jede vierte Favoritennennung auf sich vereinen.

Den Silberrang sicherte sich die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., für die rund jeder sechste Befragte votierte. Auf die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. an dritter Stelle entfiel knapp jede achte Stimme. Auf die vierte Position schaffte es die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871).

Auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen mit Anteilen zwischen 6,6 und 3,2 Prozent die Stuttgarter Lebensversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG, die Ideal Lebensversicherung a.G. und die Axa Lebensversicherung AG.

Im Vergleich zur vorangegangenen Qualitätsumfrage, deren Ergebnisse nicht veröffentlicht wurden, gab es kaum Veränderungen. Nur die Axa schaffte es von null auf acht.

Große Unterschiede zur Qualitätsrangliste

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antrags- und die Leistungsbearbeitung sowie die Erreichbarkeit.

Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein. Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) riesige Unterschiede.

So landete Neugeschäfts-Spitzenreiter Allianz in Sachen Qualität nur an drittletzter Stelle (Mittelwert 1,93). Diese Platzierung erreichte das Unternehmen auch in allen vier Serviceaspekten. Der Rückstand auf den jeweiligen Bereichsspitzenreiter fiel beim Verhalten im Leistungsfall mit 0,6 Notenpunkten am größten aus.

Auch die beiden anderen Neugeschäfts-Schwergewichte schafften es nicht aufs Treppchen in der Qualitätswertung. Dort reiht sich die Alte Leipziger (1,82) an sechster und der Volkswohl Bund (1,76) an fünfter Stelle ein.

BL die Bayerische an der Spitze der Qualitätsrangliste

Die Spitzenposition in Sachen Qualität sicherte sich die BL die Bayerische Lebensversicherung AG (1,40), die beim Neugeschäft nur auf dem neunten Platz rangiert. Sie ließ bei der Antrags- wie auch Leistungsbearbeitung sowie bei der Produktqualität alle Wettbewerber hinter sich.

In letztgenanntem Bereich lag sie mit fast 0,3 Notenpunkten in Front. Die Ergebnisse sollten jedoch nicht überbewertet werden, da die BL lediglich auf sieben Bewertungsstimmen kam.

Fünf Positionen besser als beim Neugeschäft schnitt die Ideal hinsichtlich der Qualität ab. Hier sprang der Silberrang heraus (1,56). Die Gesellschaft landete im schlechtesten Fall auf dem (mit der Bayerischen geteilten) vierten Rang hinsichtlich der Erreichbarkeit – mit allerdings nur 0,04 Notenpunkten Rückstand auf den Bereichssieger. In den drei anderen Aspekten reichte es jeweils zum zweiten Platz.

Auf Position drei (einen Rang besser als beim Neugeschäft) reiht sich die LV 1871 in der Qualitätswertung ein (1,69). An dritter Stelle sehen die Interviewten den Anbieter auch bei Produktqualität, Policierung und Erreichbarkeit. In letztgenanntem Aspekt schnitten nur die Stuttgarter und der Bereichssieger Volkswohl Bund um Nuancen besser ab.

