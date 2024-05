Pleite von Container-Anbieter P & R: Haftet der Vermittler für Anleger-Verluste?

6.5.2024 – Ein Investor verlangte von seinem Anlagevermittler Ersatz für den Schaden, der ihm durch die Insolvenz entstanden war. Doch zu behaupten, er habe das Engagement unterlassen, wenn der Finanzdienstleister ihn auf Mängel in den Geschäftsberichten hingewiesen hätte, reicht nicht aus. Das entschied der Bundesgerichtshof und verwies den Fall an die Vorinstanz zurück.

Ein Anleger hatte von 2012 bis 2017 bei der P & R Gebrauchtcontainer Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH, bei der P & R Container Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH und bei der P & R Transport-Container GmbH insgesamt 89.957 Euro in Schiffscontainer investiert.

Drei P & R-Unternehmen wurden 2018 insolvent

Der im Januar 2015 veröffentlichte Geschäftsbericht der Gebrauchtcontainer GmbH wurde von dem Wirtschaftsprüfer des Unternehmens nur eingeschränkt bestätigt. Es fehlten Angaben zu nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften (Art, Zweck, Risiken, Vorteile), zum Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen und die Gesamtbezüge der Geschäftsführer.

Berichte des Unternehmens für 2006 bis 2011 wiesen die gleichen Fehler auf. Auch die Geschäftsberichte der Container Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH für 2006 bis 2013 wurden mit jeweils gleichem einschränkenden Testat im Bundesanzeiger veröffentlicht.

2018 wurde über das Vermögen aller drei Gesellschaften das Insolvenzverfahren eröffnet. Dadurch erhielt der Investor 8.500 Euro seiner Einlage zurück.

Klage gegen den Vermittler

Seinen Verlust verlangte der Mann von dem Vermittler der Unternehmensbeteiligung ersetzt zu bekommen. Mit dem Stand er seit 2004 in einer Geschäftsbeziehung. Anfangs war der Vermittler noch Mitarbeiter der Postbank Finanzberatung AG.

Der Anleger behauptete, dass er die Beteiligungen nicht gezeichnet hätte, wenn er von den Mängeln in den Geschäftsberichten erfahren hätte. Ihm diese aufzuzeigen, sei Pflicht des Vermittlers gewesen.

Um seine Forderung durchzusetzen, klagte das Insolvenz-Opfer. Nach einer Niederlage beim Landgericht Hamburg (304 O 153/20) sprach ihm das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg (6 U 132/21) Schadenersatz zu. Dagegen legte der Vermögensschadenhaftpfichtversicherer des Beklagten Revision ein.

Bundesgerichtshof verlangt Prüfung im Einzelfall

Darüber entschied der Bundesgerichtshof am 21.3.2024 (III ZR 70/23). In dem Urteil heißt es: „Die Revision hat Erfolg.“ So gebe es keine „anlasslose Verpflichtung“ zum Abrufen und Lesen der im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten früheren Jahresabschlüsse der kapitalsuchenden Unternehmen und zur Weitervermittlung ihres Inhalts an den Anlageinteressenten.

Gleichzeitig hat er den Fall zur Neuverhandlung an die Vorinstanz zurück erwiesen.

Das OLG Hamburg muss nun im Einzelfall prüfen, ob der Vermittler seine Aufklärungspflichten tatsächlich verletzt hat.

Testatseinschränkungen müssen bedeutsam sein

Insbesondere müsse festgestellt werden, ob der Beklagte die eingeschränkt testierten Jahresabschlüsse bei Vermittlung der Anlagen kannte und der Inhalt der Testatseinschränkungen für die Plausibilitätsprüfung von Bedeutung war.

Gegebenenfalls müsse festgestellt werden, ob der Vermittler hinreichenden Anlass hatte, die Jahresabschlüsse mit Lagebericht und Anhang der P & R Gebrauchtcontainer Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH und der P & R Container Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH zu prüfen.

Zudem sei zu klären, ob der Kunde die gegenständlichen Anlagen auch gezeichnet hätte, wenn der Beklagte offengelegt hätte, dass er die früheren testierten Jahresabschlüsse der betreffenden Gesellschaften nicht abgerufen und eingesehen hat.