Pflegezusatz: Auf dem Weg aus dem Tal der Tränen?

26.2.2020 – Jahr für Jahr wächst der Pflegezusatz-Bestand langsamer. Aber fast jeder zweite Makler und Mehrfachvertreter rechnet mit steigenden Courtageeinnahmen. Nur ein Fünftel so groß ist der Anteil derjenigen mit negativen Erwartungen. Ein immer größer werdender Anteil geht von einer Bedeutungszunahme dieses Segments für das Courtageaufkommen aus. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2020“.

Die privaten Krankenversicherer kamen Ende 2018 auf einen Bestand von knapp 2,8 Millionen Pflegezusatz-versicherten Personen. Dies ist dem Zahlenbericht 2018 des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) zu entnehmen.

Im Berichtsjahr gab es einer Steigerung um annähernd 50.000 Individuen beziehungsweise 1,8 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor. Auch wenn sich der Bestand seit 2008 mehr als verdoppelt hat, so hat das Wachstumstempo im Betrachtungszeitraum deutlich nachgelassen. So fiel der Nettozuwachs 2012 mit einem Plus von über 300.000 Personen um ein Vielfaches höher aus (VersicherungsJournal 25.6.2019).

Pflegezusatz schwächelt im Maklermarkt

Vor diesem Hintergrund betrachtet ist es wenig verwunderlich, dass sich die Pflegezusatz-Versicherung in der Produkthitparade unabhängiger Vermittler ganz weit unten wiederfindet. In den letzten Auflagen der Studienreihe „Asscompact Trends“ landete das Geschäftsfeld bestenfalls auf Position 32 von 39 aufgeführten Produktgruppen.

Die Untersuchung wird quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt. Basis ist jeweils eine Befragung von mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

Lediglich bei weniger als jedem vierten Befragten lief das Geschäft in diesem Bereich nach eigenem Bekunden in den jeweils zurückliegenden drei Monaten „sehr gut“ oder „gut“. Andererseits berichteten bis zu fast 40 Prozent von einem „(sehr) schlechten“ Absatz (6.12.2019, 17.9.2019, 6.6.2019).

Hoffnungsschimmer

Für die Zukunft ist allerdings Besserung in Sicht. Denn beim sogenannten Produkt-Trend-Indikator liegt die Pflegezusatz-Versicherung mit einem Score von 16 Punkten an zweiter Stelle. Besser schneidet nur die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ab (plus 19). Hier hatte der PKV-Verband zuletzt von einer deutlichen Absatzsteigerung berichtet (10.1.2020).

„Der Produkt-Trend-Indikator wird eingesetzt, um mögliche Trends aus der heutigen Vertriebsstimmung abzuleiten“, heißt es in der Studie zum Hintergrund. Hierfür seien die Produkte, die im dritten Quartal 2019 stark nachgefragt wurden sowie die Bedeutung der Produkte in der Zukunft gegenübergestellt und abgeglichen worden.

Steigende Bedeutung

Eine steigende Relevanz der Pflegezusatz-Versicherung für Makler und Mehrfachvertreter offenbart auch die kürzlich ebenfalls von BBG und IVV veröffentlichte Marktstudie „Private Kranken- und Pflegeversicherung 2020“.

Spielte dieses Geschäftsfeld fünf Jahre zurückgesehen nur für rund jeden Sechsten eine „(sehr) große“ Rolle, so ist es aktuell bereits mehr als jeder Dritte. Noch deutlich besser sieht es bei der Einschätzung der zukünftigen Rolle (in fünf Jahren) aus: Hier liegt der Anteil bei weit über der Hälfte.

Ein weiteres Indiz für eine Bedeutungssteigerung sind die Erwartungen der Courtagesituation der Interviewten. Hier geht fast jeder zweite Interviewte für das laufende Jahr von einer Steigerung im Vergleich zu 2019 aus. Auf der anderen Seite rechnet nicht einmal jeder Zehnte mit schlechteren Einnahmen.

Weitere Studiendetails

Die 416-seitige „Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2020“ enthält auch detaillierte Ranglisten zu den Geschäftsanteilen der Anbieter im freien Vertrieb in der Voll- (7.2.2020) und der Zusatzversicherung (13.2.2020).

Ermittelt wurde bei der Onlinebefragung von knapp 300 unabhängigen Vermittlern darüber hinaus auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft und Vermittlerzufriedenheit in Krankenvoll (11.2.2020) sowie in Krankenzusatz (18.2.2020).

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.