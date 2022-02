Pflegetagegeld: Auf diese Produktgeber setzen die Vema-Makler

2.2.2022 – Eine Befragung der Vema unter ihren Partnerbetrieben hat ergeben, dass in der Pflegetagegeld-Versicherung im Neugeschäft die Allianz der große Favorit der Vermittler ist. In der Qualitätsrangliste reichte es nur zum siebten Platz. Hier gewann die Ideal, die das Geschäftsfeld erst seit etwa einem Jahr bedient. Zur Bewertung standen Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Pflegeergänzungs-Versicherung unter ihren über 4.000 Partnerbetrieben (VersicherungsJournal 29.9.2021) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Im Rahmen der Befragung gingen 335 Nennungen für das Segment Pflegetagegeld ein.

Die Favoriten im Neugeschäft

In der Rangliste sicherte sich erneut die Allianz Private Krankenversicherungs-AG den Spitzenplatz. Fast jeder dritte Umfrageteilnehmer votierte für das Unternehmen. Den zweiten Platz belegt, wie bei der Vorgänger-Untersuchung (12.3.2020), die Hallesche Krankenversicherung a.G. mit einem Anteil an Favoritennennungen von aktuell annähernd einem Fünftel.

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die DFV Deutsche Familienversicherung AG gegen die Wettbewerber durch. Für das Unternehmen ging es um zwei Positionen nach oben. Mit nur einer Stimme Rückstand landete die Ideal Lebensversicherung a.G. an vierter Stelle. Die Berliner sind erst seit rund einem Jahr in diesem Geschäftsfeld aktiv (19.1.2021) und schafften es auf Anhieb in die Spitzengruppe.

Geteilter fünfter Platz

Den fünften Rang teilen sich die DKV Deutsche Krankenversicherung AG (zwei Plätze schlechter als vor zwei Jahren) und die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. (eine Position besser).

An siebter Stelle liegt die Hansemerkur Krankenversicherung AG, dies es bei der Vorgängeruntersuchung nicht in die Top Ten geschafft hatte. Für die fünf vorgenannten Akteure votierten jeweils zwischen acht und knapp sechs Prozent der Interviewten.

Neugeschäfts-Schwergewichte schwächeln bei der Qualität

In einem weiteren Schritt sollten die Versicherungsvermittler verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Dazu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Schadenbearbeitung sowie die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Der Neugeschäfts-Spitzenreiter Allianz landete in der Qualitätswertung nur an siebter Stelle (bei zehn aufgeführten Produktgebern). In allen vier Bereichen gab es bestenfalls minimal überdurchschnittliche Bewertungen.

Für die DFV, immerhin Dritte beim Neugeschäft, reichte es sogar nur zum vorletzten Platz. Dies ist insbesondere der mit Abstand schlechtesten Erreichbarkeit sowie der jeweils zweitschlechtesten Produktqualität und Antragsbearbeitung geschuldet.

Ideal gewinnt Pflegetagegeld-Qualitätswertung

An erster Stelle in puncto Qualität liegt die Ideal mit einem Mittelwert von 1,69. Der Anbieter nimmt beim Neugeschäft nur Position vier ein. Er erzielte über alle Serviceaspekte hinweg im schlechtesten Fall den drittbesten Wert. In Sachen Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit sehen die Befragten das Unternehmen sogar ganz vorne, in letztgenanntem Segment sogar deutlich.

Wie beim Neugeschäft an zweiter Stelle, sehen die Interviewten in der Qualitätswertung die Hallesche (1,74). Der Spitzenposition bezüglich Produktqualität und Policierung standen Rang zwei bei der Erreichbarkeit und ein fünfter Rang bei der Schadenbearbeitung gegenüber.

Den Bronzerang sicherte sich die Hansemerkur (1,83), die damit um vier Positionen besser abschnitt als beim Neugeschäft. Die Stärken sehen die Vema-Partner vor allem in der jeweils top bewerteten Produktqualität und Policierung. Ein nur vorletzter Rang bei der Schadenbearbeitung sowie eine nur mittelmäßige Erreichbarkeit verhinderten jedoch eine bessere Platzierung.

Hauchdünn dahinter folgt der Münchener Verein (1,84). Das Unternehmen konnte insbesondere beim Verhalten im Schadenfall punkten (drittbeste Teilnote). Luft nach oben sehen die Vermittler hingegen in den drei anderen Segmenten, in denen die Bewertungen nur im Bereich des Durchschnitts lagen.

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Dazu zählt neben der Maschinen- (17.1.2022), der D&O- (10.1.2022) und der technischen Versicherung (12.10.2021) auch die betriebliche Vorsorge (8.11.2021, 15.11.2021, 26.11.2021).

Davor wurden die Ergebnisse in den Segmenten Berufs- und Betriebshaftpflicht- (22.10.2021, 2.8.2021, 7.6.2021), Gewerbe- (14.7.2021), Rechtsschutz- (8.4.2021, 13.4.2021) sowie Tier- und Haftpflicht-Versicherung (10.3.2021) veröffentlicht.

Erhebungen wurden auch in den Bereichen Bauversicherungen (5.2.2021), Basis-Rente (22.12.2020), Transport- (13.11.2020), Hausrat- (13.10.2020) und Wohngebäude- (8.10.2020) sowie Kraftfahrtversicherung (10.9.2020, 17.9.2020) durchgeführt.