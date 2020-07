Per Mausklick: GDV startet Naturgefahren-Check

3.7.2020

Im Schnitt wenden die deutschen Versicherer etwa 3,7 Milliarden Euro pro Jahr für versicherte Unwetterschäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe, Industrie und Kraftfahrzeugen auf (VersicherungsJournal 6.1.2020, 5.5.2020). Ein zentrales Informationsportal der öffentlichen Hand mit standortgenauen und leicht verständlichen Daten zu Gefahren und Präventions-Möglichkeiten gibt es allerdings noch nicht.

Mit dem jetzt online freigeschalteten „Naturgefahren-Check“ wollen die Versicherer nach eigenen Angaben „einen Beitrag leisten, um existenzbedrohende Schäden zu vermeiden oder in ihrem Ausmaß zu verringern“. Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Donnerstag mit.

(Bild: Screenshot Naturgefahren-Check.de)

Nach Eingabe ihrer Postleizahl können Verbraucher auf der Onlineplattform erfahren, welche Schäden Unwetter in der Vergangenheit am eigenen Wohnort verursacht haben. Dies umfasst Daten dazu, wie viele Gebäude im letzten Jahr in der Region betroffen waren, wie hoch die teuersten Schäden durch Starkregen, Sturm oder Hagel ausfielen und welche Hochwassergefahr besteht. So sollen insbesondere Hausbesitzer für das Thema sensibilisiert und zur Eigenvorsorge animiert werden.

Seinen Mitgliedsunternehmen und auch Versicherungs-Vermittlern bietet der Versicherverband an, das Tool kostenlos auf ihrer Website einbinden.