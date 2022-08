Penetrante E-Mail-Botschaften: Wann Werbung rechtswidrig ist

22.8.2022 – Werbetreibende sind ohne ausdrückliche Einwilligung des Empfängers nicht dazu berechtigt, per E-Mail für ihre Produkte zu werben. Das gilt erst recht, wenn der Adressat der Nutzung seiner personenbezogenen Daten für werbliche Zwecke widersprochen hat. So entschied das Amtsgericht München in einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 5. August 2022 (142 C 1633/22).

Der Kläger ist im Besitz einer E-Mail-Adresse, die er unter anderem für berufliche Zwecke nutzt. Von einem Pay-TV-Anbieter, bei dem der Mann Kunde war, erhielt er eine Werbemail. Daraufhin widersprach er im Dezember 2011 der werblichen Nutzung seiner personenbezogenen Daten, indem er eine E-Mail an den Anbieter sandte.

Unerwünschte Werbemails

Dennoch bekam der Betroffene kurz darauf eine erneute Mail, in der für den Abschluss eines zwölfmonatigen Abos geworben wurde. Er forderte den Anbieter daher zunächst erneut außergerichtlich zur Unterlassung auf. Nachdem keine Reaktion erfolgte, erhob er Klage beim Münchener Amtsgericht.

Dort verteidigte sich der Werbetreibende wie folgt: Dem Kläger sei auf seine Nachricht vom Dezember mitgeteilt worden, dass er die Einwilligung zum Nutzen seiner personenbezogenen Daten zu Werbezwecken ganz einfach im Kundenverwaltungs-System zurückziehen könne. Da er dies nicht getan habe, habe man davon ausgehen dürfen, dass seine Einwilligung weiterhin Bestand habe.

Unzulässiger Eingriff in die Privatsphäre

Dem schloss sich das Gericht nicht an. Es gab der Unterlassungsklage statt.

Nach Ansicht der Richter steht dem Mann wegen eines rechtswidrigen Eingriffs in sein allgemeines Persönlichkeitsrecht ein Anspruch auf Unterlassung zu. „Denn die Verwendung von elektronischer Post für die Zwecke der Werbung gegen den eindeutig erklärten Willen des Klägers stellt einen Eingriff in seine geschützte Privatsphäre und damit in sein allgemeines Persönlichkeitsrecht dar.“

Dieses schütze den Bereich privater Lebensgestaltung. Es gebe einem Betroffenen daher das Recht, im privaten Bereich in Ruhe gelassen zu werden.

Kontaktaufnahme gegen den eindeutig erklärten Willen

Weil die Freiheit kommunikativen Verhaltens schwerwiegend beeinträchtigt würde, könne jedoch nur dann von einem Verstoß ausgegangen werden, wenn die Kontaktaufnahme gegen den eindeutig erklärten Willen einer Person erfolgt.

Davon sei in dem entschiedenen Fall auszugehen. Denn mit der E-Mail des Mannes sei sein Wille, keine Werbemails mehr erhalten zu wollen, eindeutig und unmissverständlich erkennbar gewesen.

Der Werbetreibende könne sich auch nicht darauf berufen, dass der Kläger zusätzliche Einstellungen im Kundenverwaltungs-System hätte vornehmen müssen, um seine Erklärung wirksam zu machen. Denn der Widerspruch gegen elektronische Werbung sei an keine bestimmte Form gebunden.

Die Verwaltung der Kundendaten obliege vielmehr allein dem Werbetreibenden. Er könne sie nicht auf seine Kunden abwälzen.