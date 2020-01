Ottonova lockt Neukunden mit Payback-Punkten

23.1.2020 – Beim Direktabschluss wird die Klientel der Ottonova Krankenversicherung jetzt mit Payback-Punkten belohnt. Das Angebot im Wert von 30 Euro gilt zunächst nur für die Zahnzusatz-Police. Die Allianz Deutschland hat die Zusammenarbeit mit dem Bonusprogramm Ende 2019 beendet und favorisiert jetzt eigene Offerten.

Die Ottonova Krankenversicherung AG hat eine Vereinbarung mit der Payback GmbH geschlossen.

Die Partnerschaft startet mit Zahnzusatz-Versicherungen, so die Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung. In den kommenden Monaten will der Versicherer das Bonusprogramm auf Neuabschlüsse für Vollversicherungen und Krankenhaus-Zusatzpolicen erweitern.

Bild: Ottonova

Bis zu 3.000 Payback-Punkte für einen Versicherungsabschluss

Bei einem Direktabschluss auf Ottonova.de soll der Neukunde bis zu 3.000 Payback-Punkte erhalten. Den Wert seiner Punkte erläutert das Unternehmen auf seiner Website. Dementsprechend wären die 3.000 Punkte für Ottonova-Neukunden 30 Euro wert.

Das Angebot wertet der Versicherer auf Nachfrage als unproblematisch: „Wir kennen die Rahmenbedingungen und halten uns an die gesetzlichen Vorgaben, auch in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).“

Allianz beendete Zusammenarbeit mit Payback

Kooperationen zwischen Versicherern und Payback sind nicht neu. 2016 hatte die Allianz Deutschland AG eine Zusammenarbeit für fünf Jahre mit dem Unternehmen vereinbart. Die Partnerschaft startet ebenfalls mit Zahnzusatz-Versicherungen, die bei einem Direktabschluss online oder per Telefon zunächst mit jeweils 5.000 Punkten belohnt wurde.

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) sah darin allerdings eine Provisionsabgabe. Die sei nur bis zu der gesetzlichen Bagatellgrenze von 15 Euro pro Police (VersicherungsJournal 15.3.2018, 23.8.2017, 31.7.2018) zulässig.

Beispielhaft nannten die Verbraucherschützer damals den Abschluss von Berufsunfähigkeits-Versicherungen, für die die Allianz Leben Payback-Punkte im Gegenwert von 50 Euro an die Kunden ausgegeben hätte. Der Versicherer habe dann auf den Hinweis reagiert und die Belohnung auf den Gegenwert von 15 Euro abgesenkt (22.3.2018).

Zum 31. Dezember haben die Allianz und Payback ihre Zusammenarbeit beendet, wie der Konzern auf Nachfrage mitteilte. Die Gesellschaft habe sich entschieden, verstärkt auf das eigene Kunden-Vorteilsprogramm „Meine Allianz“ zu setzen. Das Ende der Kooperation mit Payback habe nichts mit der erwähnten Kritik des BdV zu tun, so das Unternehmen.