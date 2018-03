Online-Abschlussprozess: Noch einige Barrieren für Kunden

12.3.2018 – Die Mehrheit der Versicherungskunden informiert sich vorab über Produkte und Preise im Internet. Die Online-Abschlussrate fällt dem gegenüber zurück. Welche Produkte online nachgefragt werden, in welchen Sparten es eher zum Abschluss kommt und wie sich unterschiedliche Altersgruppen dabei verhalten, haben die Marktforscher der Ears and Eyes GmbH untersucht. Juliane Berek, Bernhard Keller sowie Christian Vorwerck (Keylane GmbH) stellen die Ergebnisse in einem Gastbeitrag vor.

In Deutschland sind laut Wikipedia.de knapp 90 Prozent der Menschen über 14 Jahren im Internet unterwegs. Und immer mehr Menschen suchen dort nach Informationen zu Versicherungsprodukten und Versicherungs-Unternehmen. 60 Prozent der Internetnutzer haben in den letzten zwei Jahren online dazu recherchiert.

Dies hat unter anderem der „Trendmonitor Finanzen 2020“ ergeben, für den die Ears and Eyes GmbH in Kooperation mit der Keylane GmbH im August 2017 1.000 Personen befragt hat. In der Studie wird untersucht, wie sich die Onlinekommunikation zwischen der Assekuranz und den Versicherungsnehmern gestaltet (VersicherungsJournal 13.2.2018).

Sach-Themen vorn

Klar vorne in der Internetrecherche liegen die einfachen Produkte wie eine Haftpflicht- oder eine Hausratversicherung. Klar ist auch, dass eher die jüngeren Menschen zur Online-Information tendieren.

Neu aber ist, dass nicht immer die Jüngeren auch online öfter abschließen. Und nicht immer haben die als technikaffin geltenden Männer die Hoheit über die Informationssuche. Gerade bei Unfall-, Berufsunfähigkeits-, Kranken- oder Reiseversicherungen sind Frauen nicht weniger umtriebig als Männer.

Produkte wie die Haftpflicht- oder Hausratversicherung liegen in der Online-Recherche nach Versicherungsschutz vorn. Für vollständige Ansicht Bild klicken (Bild: Ears and Eyes)

Conversion Rates: Die Alten können es auch

Nicht jedes Produkt, nach dem online intensiv gesucht wird, wird auch online abgeschlossen. Unterschiede gibt es auch zwischen den einzelnen Produktgruppen. Die Conversion Rates, also das Verhältnis zwischen Suche und Abschluss, sind bei einer Kfz- oder Reiseversicherung deutlich höher als bei einer Hausrat- oder Haftpflichtversicherung.

Deutlich auch: Alter ist kein verlässlicher Prädiktor für einen Versicherungsabschluss im Internet. Auch wenn die Informationssuche im Alter abnimmt, bei Abschlüssen in der Hausrat- oder Reiseversicherung liegen die über 60-Jährigen vorn.

Die Conversion Rates für die einzelnen Produktgruppen zeigen deutliche Unterschiede. Für vollständige Ansicht Bild klicken (Bild: Ears and Eyes)

Die laufende Kommunikation: problemlos, auch für ältere Kunden

Nach dem Abschluss geht es weiter: Fast die Hälfte der Internetnutzer hat in den letzten zwei Jahren online mit einem Versicherer oder einem Makler Daten in vielfältiger Form ausgetauscht.

Am meisten genutzt wurde die Möglichkeit, Formulare herunterzuladen, eine Anfrage zu starten oder Dateien und Unterlagen per Mail zu versenden. Selbst das Einreichen von Rechnungen oder das Melden von Schäden wird bereits von jedem dritten beziehungsweise vierten Kunden, der online kommuniziert, vorgenommen.

Vor dem Hintergrund, dass Kontakte mit Versicherern oder deren Vermittlern nicht alltäglich sind, sprechen die Umfrageergebnisse für eine hohe Akzeptanz und ein hohes Vertrauen in die Onlinekommunikation. Dafür haben die Versicherer offensichtlich auch einiges getan. Denn acht von zehn in der Onlinekommunikation erfahrene Kunden beurteilen die verschiedenen Aktionen als reibungslos, einfach und schnell zu erledigen.

Spezialfall Formulare: Barrieren beim Ausfüllen

Doch gilt dieses Urteil für alle Vorgänge? Das sollte im „Trendmonitor Finanzen“ genauer herausgefunden werden. So wurde nach den Erfahrungen mit dem Ausfüllen des Formulars des zuletzt online abgeschlossenen Vertrages gefragt. Sehr häufig waren dies eine Kfz- oder Motorradversicherung (35 Prozent), eine Reiseversicherung (22) oder eine Haftpflichtversicherung (17).

Wie bei den generellen Vorgängen der Onlinekommunikation, lautet auch beim Ausfüllen eines Formulars das Urteil von vier Fünfteln: sehr einfach. Fast zwei Drittel bezeichneten den Prozess sogar als so einfach, dass sie beim nächsten Vertrag gleich online gehen wollen. Diesbezüglich unterscheiden sich die über 60-Jährigen nicht beziehungsweise kaum von ihren jüngeren Zeitgenossen.

Kritisch gesehen wurden die vielen persönlichen Angaben, die gemacht werden mussten und die man eigentlich nicht hatte geben wollen, sowie die zeitliche Dauer des Vorgangs. In geringem aber erwähnenswertem Maße wurde eine schwierige Navigation kritisch angeführt – und dass der Abschlussprozess Irritationen mit sich gebracht habe, die diesen unnötig verkompliziert und beinahe zum Abbruch geführt hätten.

Das Ausfüllen der Online-Formular wurde mehrheitlich als problemlos gesehen, erhielt aber auch Kritik. Für vollständige Ansicht Bild klicken (Bild: Ears and Eyes)

Spezialfall Formulare: Abbruchhäufigkeit und Abbruchgründe

Also alles eitel Sonnenschein? Sicher nicht, denn ein Viertel derer, die online eine Versicherung abgeschlossen haben, hatten zuvor bereits einmal einen Abschlussprozess abgebrochen.

Als Gründe wurden eine zu lange Dauer und Unsicherheit während des Prozesses genannt. Ferner wurde bemängelt, dass Angaben verlangt wurden, deren Relevanz für diesen Vorgang den Kunden nicht ersichtlich war, oder dass Daten eingegeben werden sollten, die die Kunden gerade nicht zur Hand hatten.

Technische Fehler, Unübersichtlichkeit und von den Kunden als unklar empfundene Vertragsklauseln wurden ebenfalls angeführt – alles Punkte, die eine sorgfältige Erforschung der Nutzererfahrung (UX, User Experience) im Vorfeld hätte abklären können.

Die Gründe für den Abbruch eines Onlineprozess. Für vollständige Ansicht Bild klicken (Bild: Ears and Eyes)

Fazit

Die Grundhaltung zur Onlinekommunikation ist positiv, die auftretenden Fehler sollten schnell zu beheben sein. Ernst zu nehmen sind die Einwände gegen das Sammeln von Daten, deren Relevanz nicht ersichtlich ist. Denn diese Einwände verstärken die generellen Argumente gegen das Erheben von Kundendaten und verstärken die Abneigung gegen kundenindividuelle Vertriebsmaßnahmen.

Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die bis Mai dieses Jahres umgesetzt werden muss (VersicherungsJournal 20.12.2016), wird diesen Effekt sicherlich nicht abschwächen.

Juliane Berek, Bernhard Keller, Christian Vorwerck

Juliane Berek und Bernhard Keller sind als Senior Research Consultants beim Marktforschungs-Unternehmen Ears and Eyes GmbH tätig und arbeiten dort im Bereich Finanzdienstleistung. Christian Vorwerck ist Consultant und Marketingleiter der Keylane GmbH, eines Softwareunternehmens, der auf Versicherer spezialisiert ist.