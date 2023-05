Online-Abschluss ist Routine geworden – aber nicht immer regelkonform

4.5.2023 – Der Vertragsabschluss im Internet gehört mittlerweile zum Alltag. Am häufigsten werden Vergleichsplattformen genutzt. Dahinter folgen Internetseiten von Versicherungs-Unternehmen. Erstere werden eher von jüngeren, Letztere von älteren Kunden genutzt. Die Bafin indes hat in einer Untersuchung zum Onlinevertrieb der Versicherer festgestellt, dass bei mehreren Anbietern Missstände zu bemängeln sind.

Die große Mehrheit der Deutschen nutzt für den Abschluss von Versicherungen das Internet. Dies berichtet der Bitkom e.V. in einer Pressemitteilung. Der Digitalverband hat eine Umfrage unter 1.002 Personen in Deutschland ab 16 Jahren in Auftrag gegeben.

Fast 80 Prozent haben bereits online abgeschlossen

Das Ergebnis: 79 Prozent haben schon einmal eine Versicherung online abgeschlossen. Unter den 16- bis 29-Jährigen und den 30- bis 49-Jährigen liegt der Anteil mit jeweils 94 Prozent sogar noch deutlich darüber. Unter den 50- bis 64-Jährigen sind es 89 Prozent und selbst in der Altersklasse ab 65 haben 50 Prozent hat schon einmal den Online-Abschluss gewählt.

Am häufigsten wurden dabei Vergleichsplattform genutzt (49 Prozent). Dahinter folgen Internetseiten von Versicherungs-Unternehmen (42 Prozent), Versicherungsvertretern oder Maklern (36 Prozent), Onlineshops (30 Prozent) sowie Banken (16 Prozent). Ältere wählen dabei gerne das Online-Angebot der Versicherer (44 Prozent), Jüngere die Plattformen (65 Prozent).

Zum Vergrößern Bild klicken.

Bafin rügt Versicherer

Eine jetzt veröffentlichte Studie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) für die Jahre 2019 bis 2022 zeigt derweil, dass zwar bei der Mehrheit der Versicherer Verträge mittlerweile online abgeschlossen werden können. Dabei werden die gesetzlichen Anforderungen allerdings nicht immer eingehalten.

So war ein Online-Abschluss manchmal nur möglich, wenn Kunden auf eine Beratung verzichteten. Oder die Versicherer räumen Kunden für Kündigungen nicht die vorgeschriebene verbraucherfreundliche Textform ein. Einzelne Versicherer fragten Verbraucher beim digitalen Antragsprozess nicht, ob das Risiko nicht bereits durch eine andere Versicherung abgedeckt ist.

Gleiche Regeln für alle

Die Bafin erwarte, dass die Versicherungs-Unternehmen die gesetzlichen Vorgaben auch beim Onlinevertrieb einhalten, heißt es in dem Beitrag „Online-Vertrieb: Hausaufgaben für Versicherer“ aus dem aktuellen Journal der Aufsichtsbehörde. Es gelten hierbei weitgehend die gleichen Regeln wie für die anderen Vertriebswege.

Mit 20 Versicherern, bei denen Auffälligkeiten oder gar Missstände im Onlinevertrieb festgestellt wurden, stehe man im Kontakt. Diese seien aufgefordert, die festgestellten Missstände zu beseitigen. Man werde dies nachhalten, wird berichtet.