Nur diese 13 Versicherer wissen die Bühne im Netz richtig zu nutzen

8.12.2023 – Von 121 Gesellschaften betreiben 2023 insgesamt 13 eine digitale Top-Präsenz. Zu diesem Ergebnis kommt der AMC in der 27. Auflage seiner Studie „Die Assekuranz im Internet“. Zu den Spitzenreitern gehören aktuell die Allianz, Arag, Axa, Cosmosdirekt, Ergo, Nürnberger, R+V, Union Krankenversicherung, Versicherungskammer Bayern und die Württembergische. Neu in der Gruppe der Besten sind: die DEVK, die Bayerische und die Hannoversche.

Die AMC Finanzmarkt GmbH hat auch in diesem Jahr wieder die Internetauftritte der Versicherer analysiert. Für die aktuelle, mittlerweile 27. Ausgabe der kostenpflichtigen Studie „Die Assekuranz im Internet“ hat das Unternehmen zwischen September und November die Auftritte von 121 Erstversicherern im Netz untersucht.

„Über die Jahre hat sich eine konstante Spitzengruppe nebst einem ebenfalls recht stabilen Verfolgerfeld etabliert. Das heißt im Umkehrschluss: Es gibt viele Gesellschaften, die ihr Entwicklungspotential nicht konsequent nutzen. Da scheint die Website nicht den Stellenwert zu haben, den sie eigentlich haben sollte“, lässt sich AMC-Geschäftsführer Stefan Raake zu den Ergebnissen zitieren.

Angaben zur Studie

Ziel der Untersuchung ist es, die Standards und Trends in den Webauftritten von Versicherern zu identifizieren. Insgesamt prüfte der AMC für die aktuelle Studie sieben Hauptbereiche:

Unternehmen,

Kontakt und Dialog,

Tarifierung und Produkte,

Beratung,

Service,

Vertrieb und

Nutzererlebnis.

Im Fokus der Analyse stehen „Highlights und Impulse“, die Lust auf Neues machen, so die Studienautoren.

Nur elf Prozent sind echte Top-Websites

In der aktuellen Untersuchung „heben sich gerade einmal elf Prozent, die Top-Websites, vom Rest ab. Der größte Anteil, 36 Prozent, bewegt sich im Mittelfeld – in der Regel mit wenig Überraschendem und überschaubarem Begeisterungspotenzial“, heißt es in der Mitteilung zur Studie.

Trotz dieser Kritik wird die Spitzengruppe der Versicherer mit sehr guten Webseiten größer. 2022 und 2021 (VersicherungsJournal 1.12.2021) schafften gerade mal zehn Gesellschaften den Sprung auf die vordersten Plätze. Bei der Untersuchung 2019 erreichten noch zwölf Unternehmen das Spitzenfeld (3.12.2019), 2018 waren es 14 Gesellschaften (5.12.2018). Aktuell sind es 13 Versicherer.

Ein Ranking mit Platzierungen gibt es schon seit der 19. Auflage der Untersuchung nicht mehr. Diese Änderung sei der Erkenntnis geschuldet, dass vor allem die sehr guten Auftritte zum Teil nur marginale prozentuale Abweichungen zueinander aufzeigten.

Die 13 Besten

Die Auszeichnung „Top-Websites 2023“ erhielten folgende 13 Versicherer (in alphabetischer Reihenfolge) für ihren Unternehmensauftritt im Netz:

Neu in die Spitzengruppe aufgestiegen sind die DEVK, die Bayerische und die Hannoversche. Im Vergleich zum Vorjahr (5.12.2022) gibt es unter den Besten der Branche keine Absteiger.

KI wird digital und analog vieles ändern

Künftig wird ein Faktor aber vieles ändern: künstliche Intelligenz wie ChatGPT wirbelt nicht nur die IT-Branche durcheinander, sondern wird auch die Arbeitswelt in der Versicherungsbranche grundlegend verändern. Nahezu jeder Versicherer lotet bereits die Einsatzmöglichkeiten aus (Medienspiegel 15.6.2023).

Innovativ ist hier die Ergo unterwegs: In einem 33-seitigen Papier hat der Versicherer seinen Umgang mit dem bekannten Bot (ChatGPT) und Sprachmodellen im Allgemeinen beschrieben sowie auf Gefahren und Chancen hingewiesen. Da der Chatbot datenschutzrechtlich in der Kritik steht, ist das Unternehmen gerade in Bezug auf den Kundendialog zurückhaltend (22.6.2023).

KI kann auch den Vertrieb unterstützen und Routinearbeiten abnehmen. Auf Regeln und Leitplanken für Vermittlerbetriebe bei der Nutzung weist Christian Nölke von der Adesso SE hin (5.9.2023).