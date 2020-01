Noch viel Potenzial in der Elementarschadendeckung

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Bei der Vermittlung von Wohngebäude-Versicherungen hat die Elementarschadendeckung ihren Platz – doch der Verkauf ist schwierig. So einige der Ergebnisse der Leser-Kurzumfrage, die im neuen VersicherungsJournal Extrablatt veröffentlicht wird. mehr ...

Die erweiterte Elementarschadendeckung fristet weiter ein Schattendasein. Warum dies so ist, soll nun eine Umfrage des VersicherungsJournal Extrablatts zeigen. mehr ...

Zwei von drei versicherbaren Häusern bleiben ohne Elementarschadendeckung. Warum ist das so? Eine Leser-Umfrage soll Klarheit bringen. Hieran können sich alle Versicherungsvermittler beteiligen. mehr ...

21.11.2018 –

Bei der Elementarschaden-Versicherung klafft weiterhin eine große Versicherungslücke. Was Hausbesitzer in puncto Naturgefahren am meisten fürchten, hat eine Studie der Gothaer untersucht. (Bild: Gothaer) mehr ...