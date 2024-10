Neues Onlineportal Kahado will Vermittlern eine „Prise bester Freund“ bieten

23.10.2024 – Mit einem neuen Onlineportal will Makler Klaus Hermann Vermittlern helfen, für ihre Ideen und Geschäftsmodelle die richtigen Partner, Lösungen und Dienstleister zu finden. Zu speziellen Themen werden persönliche Beratungen angeboten.

Klaus Hermann (52), Geschäftsführer der KH Versicherungen GmbH, hat im März dieses Jahres die Kahado GmbH gegründet, Betreiber eines Onlineportals mit Informationen zu verschiedenen Interessensbereichen eines Versicherungsvermittlers. Neben vielen Tipps sind auf den Seiten zahlreiche Links zu Versicherern, Verbünden, Pools, Dienstleistern und Verbänden finden.

Klaus Hermann (Bild: Kahado)

Man biete eine „Mischung aus einem guten Sachbuch und einer Prise bestem Freund“, heißt es dort. Neben den kostenfrei zugänglichen Informationen werden zu speziellen Themen auch persönliche Beratungen angeboten. „Wir helfen den Kolleginnen und Kollegen, die richtigen Partner, Lösungen und Dienstleister für deren Ideen und Geschäftsmodell zu finden“, sagt Hermann.

Zunächst Angebot für alle Versicherungsvermittler

„Wir wollen ganz bewusst einen Gegenpol zu den vielen Coaches bilden, die die Social Media mit Anzeigen fluten und versprechen, in einem Monat den Bestand zu verdoppeln oder 1.000 qualifizierte Leads zu generieren. Dazu soll man dann drei Videos für 5.000 Euro kaufen“, so der Gründer.

Das Angebot richte sich zunächst an „alle, die in der Versicherungsvermittlung tätig sind oder sich dafür interessieren“. Im zweiten Schritt werde man Dienstleistungen für die gesamte Assekuranz anbieten. Im dritten Stepp sollen dann Angebote für Endverbraucher hinzukommen. „Hier werden wir ebenfalls etwas auf die Beine stellen, das es so noch nicht gibt“, so Hermann.

Kahado spendet Erträge zu einem großen Teil für gemeinnützige Zwecke

Das Start-up bezeichnet sich als unabhängig. Die Finanzierung erfolgt nach eigenen Angaben über Werbeeinnahmen auf der Plattform und Verfügungen für die Beratung.

Das Gros der Einnahmen stammt den Angaben zufolge von Produktgebern und Dienstleistern. Man arbeite wie ein Versicherungsmakler, der seinem Kunden unabhängig die besten Angebote heraussuche und sich dann von den Versicherern vergüten lasse, heißt es. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich vor keinen Karren spannen lasse, und das wird auch so bleiben“, betont Hermann.

Die Erträge des Unternehmens sollen zudem zu einem großen Teil für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Gerade seien die ersten 5.000 Euro gespendet worden, wird berichtet.

Begriff aus dem Taekwondo ist in den Firmennamen miteingeflossen

Mittelfristig sei ferner die Umwandlung in eine gGmbH geplant. So soll auch nach außen hin der Zweck des Unternehmens sichtbar werden.

„Wir wollen mit Kahado im dreifachen Sinn Gutes tun. Den Vermittelnden helfen, die richtigen Partner zu finden und Fehler zu vermeiden, den Dienstleistern die passenden Vermittler empfehlen und mit dem Ertrag ein Stück dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort umzugestalten“, so Hermann.

Der Firmenname setzt sich aus den Silben „Ka“ und „Ha“ für Klaus Hermann sowie „Do“ in Anlehnung an den Kampfsport Taekwondo zusammen. Der Begriff „Do“ steht für den geistigen Weg, sein Ziel zu erreichen. „Es bedeutet also, dass Kahado dabei hilft, Ziele zu erreichen“, erklärt der Gründer.