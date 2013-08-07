Neuer Maklerfavorit in der Risikolebensversicherung

19.9.2025 – Die Dela hat die Hannoversche überholt und ist der aktuelle Favorit der unabhängigen Vermittler bei der Vermittlung von Risikolebenpolicen. Dies zeigen die Asscompact Trends III/2025. Die Hannoveraner hatten in den vorangegangenen 30 Studienauflagen an der Spitze gelegen.

Das Geschäft mit Risikolebensversicherungen besitzt im unabhängigen Vermittlermarkt eine große Bedeutung. Dies geht aus den letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends hervor. Diese wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt. Sie beruht auf einer Befragung von jeweils mehreren hundert unabhängigen Vermittlern.

In der Absatzhitparade gehört die Sparte zur Spitzengruppe und landete bestenfalls an siebter (VersicherungsJournal 5.6.2025) und schlechtestenfalls an 14. Stelle (4.9.2025) unter den rund 40 abgefragten Produktgruppen. Bis zu mehr als jeder zweite Interviewte berichtete dabei von einem zuletzt „(sehr) guten“ Geschäft.

Wachablösung an der Spitze: Dela überholt Hannoversche

Im Rahmen der Untersuchung werden auch die favorisierten Anbieter in den einzelnen Produktlinien ermittelt. Dabei können die Vermittler über ein Drop-Down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingeben.

Im Segment Risikoleben sicherte sich in der aktuellen Auflage III/2025 die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland den Spitzenplatz. Auf das Unternehmen, das erst vor gut sieben Jahren am deutschen Markt gestartet ist (6.2.2018), entfiel mehr als jeder sechste der 277 abgegebenen Stimmen.

Die Dela steht auch bei den Partnerbetrieben der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hoch im Kurs. In den letzten Qualitätsumfragen landete die Gesellschaft an erster Stelle in der Neugeschäftswertung und gewann auch die Qualitätsbeurteilung. Für die standen Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit zur Bewertung (4.4.2024, 6.5.2025).

Die Hannoversche Lebensversicherung AG findet sich nach 30 Spitzenpositionen in Folge nur noch auf dem zweiten Platz wieder. Für sie votierte etwa jeder siebte Interviewte.

Geteilter Bronzerang für Allianz und Dialog

Den Bronzerang teilen sich die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Dialog Lebensversicherungs-AG. Für beide votierte jeweils knapp jeder achte Vermittler. Die Allianz schob sich um zwei Plätze nach oben, die Dialog um einen Rang.

Auf den Positionen dahinter folgen mit fast acht bis gut vier Prozent der Favoritennennungen die Europa Lebensversicherung AG (von drei auf fünf). die Neueinsteigerin Ideal Lebensversicherung a.G., die Delta Direkt Lebensversicherung AG (von sechs auf sieben) und die Deutsche Lebensversicherungs-AG (DLVAG; unverändert an achter Stelle).

Onlinebefragung aus dem Juli

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Grundlage der Studie ist eine im Juli 2025 durchgeführte Onlinebefragung von 303 Versicherungsmaklern zu diversen Vertriebsthemen.

Der 167-seitige Berichtsband der Asscompact Trends III/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur Risikolebensversicherung

Mit den Leistungen der Tarife und der Solidität der Anbieter haben sich verschiedene Analysten näher befasst. So hat etwa die Franke und Bornberg GmbH im März ihr aktualisiertes „Produktrating Risiko-Lebensversicherung“ vorgelegt (13.3.2025). Ende 2024 hatte die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH ihr aktuelles „Rating Risikolebensversicherung“ präsentiert (5.12.2024).

Kurz davor hatte die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH die aktuelle Auflage ihrer Analyse „Marktstandards in der Risikolebensversicherung“ präsentiert (4.12.2024).