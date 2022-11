Neuer Maklerfavorit in der privaten Unfallversicherung

11.11.2022 – Die Haftpflichtkasse ist der Favorit der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von privaten Unfallpolicen geht. Dahinter folgt die Baloise vor den gleichauf liegenden Anbietern Interrisk und VHV. Dies zeigen die Asscompact Trends III/2022. Blickt man auf die letzten Auflagen der Studienreihe, so lag die Haftpflichtkasse achtmal, die Interrisk dreimal und die Baloise einmal in Front.

Die privaten Unfallversicherer haben schon seit einigen Jahren mit sinkenden Vertragsbeständen zu kämpfen (VersicherungsJournal 25.4.2022, 7.2.2022, 17.2.2021). Die Produktgeber versuchen hier, durch zahlreiche neue Leistungseinschlüsse und/oder mit neuen Tarifen gegenzusteuern 6.10.2022, 26.9.2022, 8.8.2022, 5.7.2022).

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern und Brancheninsidern macht dies den Verkauf insbesondere für den unabhängigen Vertrieb nicht unbedingt einfacher (25.11.2020, Medienspiegel 9.6.2020, 4.12.2019, 2.10.2019).

Kein einfaches Geschäft für unabhängige Vermittler

Dass diese These nicht von der Hand zu weisen ist, bestätigt ein Blick in die Absatzrangliste der unabhängigen Vermittler. Diese wird quartalsweise im Rahmen der Studienreihe Asscompact Trends ermittelt. Die Untersuchungen der BBG Betriebsberatungs GmbH beruhen auf Umfragen zu diversen Vertriebsthemen unter jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

In der aktuellen Auflage III/2022 landete die Unfallversicherung nur an 16. Stelle bei 40 untersuchten Produktgruppen (6.9.2022). Vor einigen Jahren erreichte die Sparte noch deutlich bessere Platzierungen (3.12.2015).

Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 418 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Sie wurden im Juli befragt. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 40 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Haftpflichtkasse holt sich Spitzenplatz zurück

Ihre Lieblinge können die unabhängigen Vermittler dabei über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben. In der privaten Unfallversicherung kamen zuletzt vier Gesellschaften auf zweistellige Anteile an den insgesamt 369 Favoritennennungen.

An der Spitze liegt die Haftpflichtkasse VVaG, für die fast jeder sechste Befragte votierte. Nachdem in der Vergangenheit der Spitzenreiter fast im Quartalsrhythmus gewechselt hatte (9.4.2021), hielten die Roßdorfer nun zum sechsten Mal in den letzten sieben Auflagen die Wettbewerber auf Distanz.

Im Vorquartal hatten die Roßdorfer der Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group den Vortritt lassen müssen. Die Wiesbadener hatten in den letzten elf Dreimonatsperioden zwei weitere Male in Führung gelegen.

Interrisk und VHV gemeinsam an dritter Stelle

Zuletzt konnte das Unternehmen allerdings nur noch gut jede neunte Favoritenstimme auf sich vereinen, was dem niedrigsten Zustimmungswert im Beobachtungszeitraum entspricht. Dies reichte aktuell nur für den Bronzerang, den sich die Interrisk mit der VHV Allgemeine Versicherung AG teilt. Für beide Akteure stimmte gut jeder neunte Interviewte.

Die Hannoveraner schnitten nur in den Auflagen I/2020 bis IV/2020 schlechter ab. Im Betrachtungszeitraum sammelte der Anbieter insgesamt sieben dritte Ränge. In der Auflage IV/2021 (28.2.2022) gab es mit Position zwei die beste Platzierung.

Baloise auf dem Silberrang

Für die Baloise Sachversicherung AG Deutschland stand zuletzt mit einem guten Achtel der zweithöchste Anteil an den Favoritenstimmen im Betrachtungszeitraum zu Buche.

Besser schnitt der Anbieter nur in der Auflage I/2022 ab. Seinerzeit hatte die Baloise gemeinsam mit der Haftpflichtkasse die Spitzenposition belegt. Seit der Auflage I/2020 landete die Baloise zwei weitere Male an dritter und ansonsten an vierter Stelle.

Weitere platzierte Versicherer

Von zehn auf fünf nach oben ging es für die Rhion Versicherung AG, für die rund jeder 20. Befragte votierte. An sechster bis neunter Stelle liegen mit Anteilen zwischen gut drei und gut zwei Prozent die Stuttgarter Versicherung AG, die Waldenburger Versicherung AG, die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland sowie die Volkswohl Bund Sachversicherung AG (inklusive des Makler-Onlineportals „Prokundo“).

Der 175-seitige Berichtsband der Asscompact Trends III/2022 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden

Weitere Untersuchungen zur Unfallversicherung

An die Haftpflichtkasse liefern unabhängige Vermittler auch das meiste Geschäft. Dies geht aus einer weiteren BBG-Studie aus dem Sommer hervor (26.7.2022). Demnach kommt die Haftpflichtkasse ebenfalls auf die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft (26.8.2022).

Die Roßdorfer lagen auch in der letzten Qualitätsumfrage der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. an der Spitze. Dabei wurden die Partnermaklerbetriebe der Genossenschaft zum Stellenwert im Neugeschäft sowie zur Leistungsstärke befragt (9.6.2021).

Die Leistungsregulierung aus Klientensicht in dieser Sparte hat Anfang des Jahres die Servicevalue GmbH unter die Lupe genommen (27.1.2022). Laut dem „Tätigkeitsbericht 2021“ vom Versicherungsombudsmann e.V. gehört die Sparte zu den wenig beschwerdeintensiven (31.1.2022).