Neuer Maklerfavorit in der privaten Pflegeversicherung

20.6.2025 – Die Ideal Leben ist der neue Favorit der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von privaten Pflegezusatzpolicen geht. Sie zog an der Allianz Kranken vorbei, die nur noch an zweiter Stelle liegt. Bronze sicherte sich die Hallesche, wie die Asscompact Trends II/2025 zeigen.

Die Ideal Lebensversicherung a.G. ist der Favorit der Makler und Mehrfachvertreter beim Vermitteln von privaten Pflegezusatzversicherungen. Sie löste die Allianz Private Krankenversicherungs-AG als Spitzenreiter ab, wie der aktuellen Auflage II/2025 der Asscompact Trends zu entnehmen zu entnehmen ist.

Details zur Methodik

Die Studienreihe wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt. Basis ist jeweils eine Onlinebefragung zu diversen Vertriebsthemen von mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 302 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben.

Rund 83 Prozent der Befragten sind männlich und etwa 17 Prozent weiblich. Sie haben im Schnitt 29,1 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 56,7 Jahren. Im Schnitt wollen sie mit 67,7 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Mehr als jeder Dritte plant sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

Durchgeführt wurde die Befragung im April 2025. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in etwa 40 Produktlinien bewerten (5.6.2025) sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Ideal Leben vor Allianz Kranken vor Hallesche

In der Pflegezusatzversicherung – im Rahmen der Asscompact Trends wird keine Trennung nach Kranken- und Lebensversicherung vorgenommen – setzte sich die Ideal mit zwei Stimmen Vorsprung gegen die Allianz durch. Für beide votierte jeweils rund jeder sechste Befragte. Den Bronzerang sicherte sich die Hallesche Krankenversicherung a.G. Sie konnte etwa ein Zwölftel der Stimmen auf sich vereinen.

Den geteilten vierten Platz belegen die DKV Deutsche Krankenversicherung AG und die Hansemerkur Krankenversicherung AG mit Anteilen von jeweils knapp sieben Prozent. Dahinter folgen dicht beieinander die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Barmenia Krankenversicherung AG.

Auf- und Absteiger

Die Allianz Kranken verlor den Spitzenrang, den sie zuvor viele Quartale lang belegt hatte. Die Ideal hatte zuletzt regelmäßig an zweiter Stelle gelegen. Den Spitzenplatz belegte sie letztmals vor knapp zwei Jahren (27.10.2023).

Die Hallesche landete zum vierten Mal in Folge an dritter Stelle. Deutlich aufwärts zeigt die Kurve bei der DKV und der Allianz Leben. Erstere kletterte vom zwölften über den fünften auf den vierten Platz nach oben, Letztere von der 13. auf die sechste Position. Für die Barmenia ging es drei Ränge nach unten, für die Hansemerkur zwei Plätze abwärts.

Konkrete Gründe für die Favoritennennungen werden in der Untersuchung nicht erhoben. Der 163-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.

