Neuer Maklerfavorit in der privaten Krankenvollversicherung

26.4.2022 – Die Hansemerkur und die Hallesche sind die Favoriten von Maklern und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von Kranken-Vollversicherungen geht. Dies zeigen die Asscompact Trends I/2022. Den letzten 13 Auflagen der quartalsweise durchgeführten Studienreihe ist zu entnehmen, dass die Hallesche achtmal an der Spitze landete und die Hansemerkur fünfmal.

Im vergangenen Jahr ist der Bestand an Krankenvollversicherten zum zehnten Mal in Folge zurückgegangen. Zuletzt ging es nach Daten des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) um 0,1 Prozent nach unten (VersicherungsJournal 11.4.2022, 28.1.2022) – und damit auf einem ähnlichen Niveau wie im Jahr zuvor (21.12.2020).

Zuletzt deutliche Absatzschwierigkeiten

Die unabhängigen Vermittler hatten im Neugeschäft mit Krankenvoll-Policen zuletzt mit deutlichen Absatzschwierigkeiten zu kämpfen. So hat sich der Marktanteil der Makler und Mehrfachvertreter in diesem Zweig nach der letzten Vertriebswegestatistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bei unter 30 Prozent eingependelt (22.6.2021, 21.8.2020).

Zum Vergleich: 2013 waren es noch über zwei Prozentpunkte mehr (28.8.2018) und in den vier Jahren davor sogar noch zum Teil deutlich mehr als ein Drittel darüber (14.8.2017). Gründe hierfür dürften neben der demografischen Entwicklung unter anderem der Provisionsdeckel (31.10.2011) sowie die zuletzt immer weiter gestiegene Versicherungspflicht-Grenze sein (22.12.2020, 23.12.2020).

Vollversicherung landet nur auf den hinteren Plätzen

Einen weiteren Beleg für die Schwierigkeiten des unabhängigen Vertriebs im Vollversicherungsmarkt liefert die von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe Asscompact Trends. Diese beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

In den letzten Auflagen landete der Geschäftszweig immer auf den hinteren Plätzen der Absatzliste. In der aktuellen Auflage I/2022 berichtete nur etwa jeder sechste Umfrageteilnehmer von einem zuletzt „(sehr) guten“ Vermittlungsgeschäft. Andererseits ordnete fast jeder zweite Vermittler das Geschäft als „(sehr) schlecht“ ein (11.3.2022).

Hansemerkur auf der Spitzenposition

Im Rahmen der Studienreihe werden die unabhängigen Vermittler auch gefragt, welche Gesellschaften aus Vermittlersicht die Top-Anbieter in verschiedenen Produktkategorien sind. Dabei können die Befragten ihre persönlichen Favoriten in den einzelnen Produktlinien über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der Krankenvollversicherung, zu der 364 Stimmen abgegeben wurden, sicherte sich die Hansemerkur Krankenversicherung AG die Spitzenposition. Für die Hamburger votierte mehr als jeder sechste Befragte.

In einem engen Rennen um den Silberrang setzte sich die Hallesche Krankenversicherung a.G. (etwa ein Siebtel Anteil) gegen die Barmenia Krankenversicherung AG (ein knappes Achtel Anteil) durch. Position vier belegt die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die rund ein Zwölftel der Stimmen auf sich vereinen konnte.

Dahinter folgen dicht beieinander die Continentale Krankenversicherung a.G., die Arag Krankenversicherungs-AG, die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, die Universa Krankenversicherung a.G. und die Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Die fünf vorgenannten Akteure erzielten Anteile zwischen acht und fünf Prozent.

Zahlreiche Positionsveränderungen auf den vorderen Plätzen

In den zurückliegenden 13 Auflagen der Studienreihe waren auf den vorderen vier Rängen zahlreiche Positionsveränderungen zu beobachten. So hatte die Hallesche nach sieben Quartalen an der Spitze zweimal der Hansemerkur den Vortritt lassen müssen.

In der Auflage II/2021 lag dann die Hallesche wieder in Führung (22.6.2021). Im darauffolgenden Quartal zog die Hansemerkur wieder an dem Wettbewerber vorbei und hat seitdem die Führungsposition inne. Insgesamt sprang für die Hamburger neben fünf Top-Platzierungen sechsmal Rang zwei und zweimal Position drei heraus.

Die Barmenia zog in der aktuellen Auflage dank einer Steigerung um etwa einem Prozentpunkt wieder an der Signal Iduna vorbei, die mehr als vier Prozentpunkte verlor. Die Wuppertaler erreichten in den zurückliegenden 13 Dreimonatsperioden zweimal den geteilten und einmal den alleinigen Silberrang. Hinzu kamen sechs zum Teil geteilte dritte Plätze. Die Signal Iduna landete im Beobachtungszeitraum insgesamt einmal an zweiter und sechsmal an – teilweise geteilter – dritter Stelle.

Der 172-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2022 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.