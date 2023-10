Neuer Maklerfavorit in der Pflege-Zusatzversicherung

27.10.2023 – Bei der Vermittlung von privaten Pflegezusatzpolicen ist die Allianz Kranken der Favorit der unabhängigen Versicherungsvermittler. Knapp dahinter folgt die Ideal Leben. Die Hallesche sicherte sich den Bronzerang. Dies zeigen die Asscompact Trends III/2023.

WERBUNG

Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG ist der Favorit der Makler und Mehrfachvertreter beim Vermitteln von privaten Pflege-Zusatzversicherungen. Das ist der aktuellen Auflage III/2023 der Asscompact Trends zu entnehmen.

Die Studienreihe wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt. Basis ist jeweils eine Onlinebefragung zu diversen Vertriebsthemen (VersicherungsJournal 8.9.2023) von mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

Details zur Methodik

Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 380 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende Juni und Anfang Juli 2023.

Dabei sollten die Teilnehmer unter anderem den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 40 Produktlinien bewerten (15.9.2023) sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Allianz Kranken vor Ideal Leben vor Hallersche

In der Pflege-Zusatzversicherung – im Rahmen der Asscompact Trends wird keine Trennung nach Kranken- und Lebensversicherung vorgenommen – gab es insgesamt 175 Favoritennennungen. Von diesen entfiel deutlich mehr als jede sechste auf die Allianz.

Position zwei belegt knapp dahinter die Ideal Lebensversicherung a.G. mit einem Anteil eines guten Siebtels. Den Bronzerang sicherte sich die Hallesche Krankenversicherung a.G. Sie konnte ein knappes Zwölftel der Stimmen auf sich vereinen. Knapp dahinter folgt die Barmenia Krankenversicherung AG.

Die Positionen fünf bis acht belegen die Hansemerkur Krankenversicherung AG, die Inter Krankenversicherung AG, die Continentale Krankenversicherung a.G. und die DFV Deutsche Familienversicherung AG. Für die vier vorgenannten Akteure votierten zwischen knapp sechs und vier Prozent der Befragten.

Auf- und Absteiger

Die Allianz holte sich den Spitzenplatz von der Ideal zurück, den sie vier Quartale zuvor (14.10.2022) an den Wettbewerber verloren hatte. Die Hallesche behauptete zum wiederholten Mal die dritte Position.

Die Barmenia verteidigte den vierten Platz, auf den sie zuvor von Rang acht aus nach oben geklettert war. Die DFV, für die es im Vorquartal von elf auf acht aufwärts ging, konnte sich nicht weiter nach oben schieben. Die Hansemerkur machte eine der im Vorquartal zwei verlorenen Positionen wieder gut. Die Continentale verbesserte sich um zwei und die Inter gleich um sechs Ränge.

Konkrete Gründe für die Favoritennennungen werden in der Untersuchung nicht erhoben. Der 181-seitige Berichtsband der Asscompact Trends III/2023 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen aus Maklersicht in der Sparte

An die Allianz und die Ideal liefern unabhängige Vermittler auch das mit Abstand meiste Geschäft. Dies zeigt eine weitere, im Juli veröffentlichte Untersuchung der BBG (17.2.2023).

Die Allianz ist auch der Topanbieter in Sachen Neugeschäft aus Sicht der Partner der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hinsichtlich Pflegetagegeldpolicen (2.2.2022). In Sachen Pflegrente hat die Ideal die Nase vorn (7.2.2022)