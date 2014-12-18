Neuer Maklerfavorit in der Krankenvollversicherung

17.10.2025 – Die Hansemerkur hat die Hallesche als beliebtesten Anbieter von Krankenvollversicherungen bei Maklern abgelöst und sich die Spitzenposition zurückgeholt. Dies zeigen die Asscompact Trends III/2024. Den letzten 19 Auflagen der quartalsweise durchgeführten Studienreihe ist zu entnehmen, dass die Hansemerkur zehnmal an der Spitze landete und die Hallesche achtmal. Einmal teilten sich beide die erste Position.

In der privaten Krankenversicherung (PKV) ist die Ausschließlichkeit schon seit Langem der dominierende Vertriebsweg. Sie kam nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit zuletzt weit mehr als der Hälfte auf den mit Abstand größten Anteil am Neuzugang.

Für Versicherungsmakler wird nur ein Anteil von einem guten Viertel ausgewiesen (VersicherungsJournal 18.9.2025). In früheren Jahren lagen die unabhängigen Vermittler teilweise noch weiter zurück – um bis zu über 40 Prozentpunkte (25.7.2022).

Vollversicherung landet nur auf den hinteren Plätzen

Einen Beleg für die Schwierigkeiten des unabhängigen Vertriebs im Krankenvollversicherungsmarkt liefert die von der BBG Betriebsberatungs GmbH im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe Asscompact Trends. Diese beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

In den letzten Auflagen landete der Geschäftszweig regelmäßig auf den hinteren Plätzen der Absatzliste. In der aktuellen Auflage III/2025 berichtete immerhin mehr als jeder vierte Umfrageteilnehmer von einem zuletzt „(sehr) guten“ Vermittlungsgeschäft. Andererseits ordnete aber auch mehr als jeder dritte Vermittler das Geschäft als „(sehr) schlecht“ ein.

Die Nettostichprobengröße der aktuellen Studienauflage wird mit 303 Versicherungsmaklern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung in der ersten Julihälfte 2025. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in etwa 40 Produktlinien bewerten.

Hansemerkur auf der Spitzenposition

Im Rahmen der Studienreihe werden die unabhängigen Vermittler auch gefragt, welche Gesellschaften aus Vermittlersicht die Top-Anbieter in verschiedenen Produktkategorien sind. Dabei können die Befragten ihre persönlichen Favoriten in den einzelnen Produktlinien über ein Drop-down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der Krankenvollversicherung, zu der 221 Stimmen abgegeben wurden, belegt die Hansemerkur Krankenversicherung AG die Spitzenposition. Für sie votierte rund jeder sechste Befragte. Den Silberrang sicherte sich die Hallesche Krankenversicherung a.G. mit einem Anteil von einem Zehntel.

Auf den weiteren Plätzen

Knapp dahinter folgt die Arag Krankenversicherungs-AG (9,5 Prozent) vor den gleichauf liegenden Allianz Private Krankenversicherungs-AG und Continentale Krankenversicherung a.G. (jeweils 8,6 Prozent):

Die Positionen sechs bis zehn belegen die Barmenia Krankenversicherung AG, die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die Universa Krankenversicherung a.G. und die Axa Krankenversicherung AG. Sie kommen auf Anteile zwischen 7,7 und 4,1 Prozent.

Zahlreiche Positionsveränderungen auf den vorderen Rängen

In den zurückliegenden 19 Auflagen der Studienreihe waren auf den vorderen beiden Rängen zahlreiche Positionsveränderungen zu beobachten. Zehnmal lag die Hansemerkur allein in Führung, achtmal die Hallesche. In der Auflage II/2023 hatten beide gemeinsam die Spitzenposition belegt.

Die Hamburger sammelten neben den Spitzenplatzierungen sieben zweite Ränge ein. Die Hallesche landete schlechtestenfalls an dritter Stelle (in der Auflage IV/2022). Seinerzeit hatte die Barmenia auf Position zwei gelegen.

Die Wuppertaler schafften es im Betrachtungszeitraum zehnmal auf das Siegerpodest. Der Signal Iduna gelang dies viermal und der Arag dreimal.

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 167-seitige Berichtsband der Asscompact Trends III/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.