Neue Technologien fördern „Kümmerkultur“ für Vermittler

29.10.2018 – Versicherungsmakler stehen enorm unter Kostendruck. Automatisierung ist das Gebot der Stunde. Wer dies nicht selbstständig organisieren kann, ist auf externe Partner angewiesen. Die umschwärmen derzeit Versicherungsmakler. Umstritten ist, wie die Hilfe von Dienstleistern das Kerngeschäft der Makler gefährdet. Dies zeigte eine Diskussionsrunde, die unter dem Motto: „Makler auf verlorenem Posten?“ stand.

WERBUNG

Nicht alle Daten, die die Wissenschaft erhebt, können in der Praxis nachvollzogen werden. So erntete die Behauptung des Moderators Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund , dass die Gewinne der Versicherungsmakler seit Jahren trotz einer angeblichen Krise kontinuierlich steigen würden, harsche Kritik.

Holger Mardfeldt (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Diese Ergebnisse kann ich aus meiner Kenntnis für viele Unternehmen nicht bestätigen“, sagte Holger Mardfeldt, Partner von Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG. Er gehe aber davon aus, dass schon heute professionell aufgestellte Makler auch künftig in einer sich wandelnden Umwelt erfolgreich sein werden. Zudem rät Mardfeldt von Pools ab und empfiehlt als Servicedienstleister Maklerverbünde.

Profitabilität leidet

Kritisch beurteilen die Podiumsteilnehmer vor allem die aktuelle Profitabilität vieler Maklerunternehmen. „Der Makler muss heute viel mehr laufen, um das Gleiche zu erreichen“, stellte Rolf Schünemann, Vorstandsvorsitzender der BCA AG, fest.

Ähnlich beurteilt Dr. Angelo Rohlfs, Vertriebsvorstand der VHV Allgemeine Versicherung AG, die Situation. Der Regulierungsdruck nehme zu und koste signifikante Millionenbeträge. Das bedeute auch für Versicherungsmakler sehr viel Aufwand und sehr hohe Anforderungen. Rohlfs: „Die IDD ist mit Wucht am Schreibtisch des Maklers angekommen.“

Flatrate-Rahmen für Policen

Trotzdem sieht Julian Teicke, CEO der Financeapp AG und Wefox Group, für Versicherungsmakler eine sehr rosige Zukunft. So würde die Ausschließlichkeit durch das Internet immer stärker unter Druck geraten, während der Maklerverkauf zunehme.

Julian Teicke (Bild: Schmidt-Kasparek)

Der Direktverkauf steige zwar, aber viel langsamer als angenommen. Daher könnten Versicherungsmakler einen gigantischen Wert generieren.

„Wenn man Versicherungsmakler mit Technologie ausstattet, dann können sie zum stärksten Verkaufskanal der Zukunft werden“, prognostizierte Teicke. Der Technikexperte warnte die Branche, dass der Wandel schneller kommen werde als man glaubt. „Denn wir werden alle getrieben vom großen Diktator, dem Kunden“, so Teicke.

Flatrate-Rahmen für Policen

Digitale Anwendungen müssten heute stets so leicht sein, dass man sie intuitiv versteht. „Wer sich bei Facebook anmeldet, geht ja auch nicht durch eine Schulung.“ Der Experte schätzt, dass Versicherungsprodukte aufgrund von Technologie und Sensorik künftig viel komplexer werden. „Die Maschine wird künftig das Risiko berechnen, dem man sich aktuell aussetzt“, glaubt der Insurtech-Gründer.

Wer etwa in ein Skigebiet fahre, erhalte automatisch eine Skideckung, die sich wieder deaktiviere, wenn man das Gebiet verlasse. Teicke: „Versicherung wird zum Life Coach, bei dem der Kunden nur noch den Flatrate-Rahmen bestimmt.“ So etwas können Versicherer heute noch nicht. Daher arbeitet beispielsweise die VHV aktiv mit Insurtechs zusammen.

Sechs Versicherer verschenken Maklerverwaltungs-Programm

VHV-Vorstand Rohlfs geht indes davon aus, dass alles, was technisch möglich ist, auch digitalisiert werde. Dieses neue Grundgesetz könne niemand stoppen. Gleichzeitig wisse man, dass heute viele Makler allein auf verlorenem Posten sind. Daher hätte sich die VHV mit fünf weiteren Maklerversicherern zusammengesetzt und ein kostenloses Maklerverwaltungs-Programm (MVP) entwickelt.

Rolf Schünemann (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Das Programm ist webbasiert, haftungs- und regulierungssicher und hat im Bauch die Vollversion des Beratungs- und Vergleichsprogramms ‚xpert? von Franke und Bornberg“, erläuterte der VHV-Vorstand. Neben der VHV können Maklerpartner der Stuttgarter, der Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG, der Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland und der Hanse Merkur Krankenversicherung a. G. das freie MVP erhalten.

Zehn statt einen Kunden erreichen

Die gleiche Technik und mehr gebe es für Vermittler auch über den BCA-Pool. So sorgt laut Vorstand Schünemann die BCA dafür, dass Versicherungsmakler ein barrierefreies System erhalten, das sie niemals wechseln müssen. Gleichzeitig würden die Makler ihre unternehmerische Eigenständigkeit behalten, was nicht für alle Pools gelte.

Schünemann: „Wir haben eine Kümmerkultur für Versicherungsmakler entwickelt.“

Große Vorteile verspricht auch der Wefox-Gründer Teicke allen Makler, die mit seinem Unternehmen kooperieren. So würden über die mittlerweile 4.000 Landingpages potenzielle Kunden mit vollständigem Risikoprofil an die Makler weitergegeben. Statt einen Kunden könnten die Vermittler mit der technischen Unterstützung in der gleichen Zeit zehn Kunden bearbeiten.