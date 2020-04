Neue Hilfe für Makler im Milliardenmarkt Cyberpolicen

27.4.2020 – Der Arbeitskreis Beratungsprozesse stellt Vermittlern eine neue Risikoanalyse für gewerbliche Cyberversicherungen ab sofort kostenlos zur Verfügung. Sie soll eine tragfähige Basis für bedarfsgerechten Versicherungsschutz sein. Dafür besteht ein riesiger Bedarf. Während die Gefahren durch die Coronakrise noch zugenommen haben, sind erst 13 Prozent der kleinen und mittelständigen Unternehmen versichert.

Für den Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) ist die Cyberkriminalität und deren Absicherung ein wichtiges Thema. Der volkswirtschaftliche Schaden werde allein in Deutschland zwischen 40 bis 55 Milliarden Euro in den letzten Jahren beziffert.

Für Vorstandsmitglied Andreas Vollmer ist Cyber völlig ungerechtfertigt eine Nischenversicherung. Sie sei „die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts“ und eine wichtige zukünftige Ertragsquelle. „Wer das Thema ignoriert, begeht einen Beratungsfehler. Und schafft dem Wettbewerb ein Einfallstor“, warnt der Versicherungsmakler.

Für Zurückhaltung sieht der BVK-Vize keinen Grund: „Man rennt bei den Kunden in der Regel offene Türen ein.“ Und Produkte für Privat- und Firmenkunden seien verfügbar (VersicherungsJournal 25.9.2019).

Riesiges Potenzial für Cyberversicherungen

Trotzdem ist erst ein kleiner Teil des Bedarfs gedeckt. Obwohl 44 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) einen Hackerangriff fürchten, haben nur 13 Prozent eine Cyber-Versicherung abgeschlossen. Das zeigt eine Studie der Gothaer Versicherungen (24.4.2020).

Als Ursachen sieht Vollmer einen „immens hohen Beratungsbedarf“ und bei Vermittlern einen hohen Weiterbildungsbedarf. Er appellierte an seine Berufskollegen: „Beschäftigt Euch mit dem Thema. Schaut Euch an, was schon geboten wird.“

Arbeitskreis Beratungsprozesse: Neue Risikoanalyse

Als Unterstützung für die Kundengespräche hat der Arbeitskreis Beratungsprozesse eine kostenlose Risikoanalyse für gewerbliche Cyberversicherungen (Word, 117 KB) entwickelt. Er will damit Vermittlern eine erste Hilfestellung geben. Die ersetze aber keine Entscheidung über die im Einzelfall notwendige individuelle, also kundenspezifische, Analyse und Bewertung des Risikos.

Das Dokument wurde für Unternehmen aller Branchen mit einem Jahresumsatz bis zehn Millionen Euro konzipiert und eignet sich an Angaben des Arbeitskreises für eigenständige Cyber-Versicherungen ebenso wie für Cyberschutz als Annex.

In der Analyse können eventuell vorhandene Policen, Vorschäden, Risiken und Schutzmaßnahmen erfasst werden und der vom Interessenten gewünschte Versicherungsumfang protokolliert werden.

Fehlende Standards erfordern sorgfältige Datenerfassung

Björn Kamin (Bild: Arbeitskreis Beratungsprozesse)

Versicherungsmakler Björn Kamin, Leiter der Expertengruppe Gewerbe im Arbeitskreis Beratungsprozesse, erläutert das Angebot:

„Wir haben es hier mit einem vergleichsweise jungen Versicherungszweig zu tun. Cyber-Versicherungen sind in Deutschland erst seit rund zehn Jahren auf dem Markt.

Wie oft bei jungen Geschäftsfeldern konnten sich hier noch keine festen Standards im Markt etablieren.

Umso entscheidender ist die sorgfältige Risikoanalyse. Erst sie liefert eine tragfähige Basis für bedarfsgerechten Versicherungsschutz.“

Bei einigen Versicherern könnten weitere Fragen erforderlich werden, etwa bei höheren Umsätze oder speziellen Risiken.

Gefahrenerhöhungen bei Cyberpolicen beachten

Unterschiedlich reagierten Versicherer derzeit auch auf die Frage, ob eine Verlagerung von Tätigkeiten ins Home-Office als meldepflichtige Gefahrerhöhung anzusehen ist. Das gelte insbesondere auch, wenn Arbeitnehmer mit eigenen Endgeräten (BYOD) auf betriebliche IT-Systeme zugreifen.

Vor diesen Gefahren warnt auch der Verband der TÜV e.V. (VdTÜV) (14.4.2020). Nach Aussagen des Spezialversicherers Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland nutzen Kriminelle bereits das Chaos, das durch die Corona-Krise ausgelöst wurde (3.4.2020).

Kamin rät deshalb, Kunden bereits bei der Risikoanalyse für das Thema zu sensibilisieren. Auch Änderungen müssten beachtet werden, etwa wenn IT-Anwendungen in eine Cloud ausgelagert werden.

Auch seine Kurzanalyse für gewerbliche Risiken hat der Arbeitskreis aktualisiert und um neue Sparten erweitert.