Nächster Schritt zur neuen Vermittlungs-Verordnung

5.11.2018

Die Bundesratsausschüsse für Wirtschaft (federführend) und Recht befassen sich am Donnerstag mit der Verordnung zur Umsetzung der EU-Vertriebsrichtlinie IDD (Bundesratsdrucksache 487/18 – PDF, 1 MB). Im Kern wird die VersVermV (VersicherungsJournal 29.6.2018) auf die neuen Rahmenbedingungen angepasst.

Mit der Verordnung über die Versicherungs-Vermittlung und -Beratung (Artikel 1) wird von der Verordnungsermächtigung in § 34e GewO Gebrauch gemacht. Das Erlaubnisverfahren einschließlich der Berufs-Haftpflichtversicherung und das Registrierungsverfahren werden mit der geänderten Verordnung näher ausgestaltet. Zudem werden die Pflichten der Gewerbetreibenden, insbesondere die Pflicht zu einer regelmäßigen Weiterbildung, ausgestaltet.

In der Finanzanlagen-Vermittlungs-Verordnung (Artikel 2) und der Immobiliardarlehens-Vermittlungsverordnung (Artikel 3) sollen notwendige Folgeänderungen vorgenommen werden.

Es ist zu erwarten, dass die Bundesratsausschüsse dem Plenum am 23. November keine Änderungsvorschläge unterbreiten werden. Der Verordnungsentwurf hatte bereits den Bundestag unverändert passiert. In der kommenden Woche werden dann die Ausschussempfehlungen in die Tagesordnung des Bundesrates eingepflegt.