Nachwuchskräfte: Verzweifelt (und vergeblich) gesucht?

8.5.2019 – In der Außensicht haben die Versicherungs-Unternehmen ein katastrophales Image. Darunter leidet auch das Interesse von Schülern, Studierenden sowie dem akademischen Führungskräftenachwuchs bei der Berufswahl. Doch wie ist es mit der Innensicht? Deshalb möchte die VersicherungsJournal-Redaktion im Rahmen einer Kurzumfrage wissen, ob angestellte oder selbstständige Branchenmitarbeiter ihren (Enkel-) Kindern, Nichten/ Neffen et cetera eine Tätigkeit in der Assekuranz empfehlen.

Die Studierenden der Wirtschafts-Wissenschaften zählen nur die Allianz-Gruppe (auf Platz 28) und die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Rang 98) zu den 100 besonders attraktiven Wunscharbeitgebern. Dies hat das aktuelle Absolventenbarometer für diese Fachrichtung der Trendence Institut GmbH ergeben (VersicherungsJournal 24.4.2019).

Ein noch düstereres Bild zeigt sich bei den Informatik-Studierenden. Lediglich jeder 100. der etwa 6.500 Befragten hatte die Allianz auf dem Zettel. In die Spitzengruppe schafften es neben den IT-Dienstleistern Google, Microsoft, Appel und SAP auch die Autohersteller BMW, Daimler-Benz und Audi.

Düsteres Bild

Wenig berauschend sieht es auch bei kurz vor dem Abschluss stehenden Schülern sowie examensnahen Studierenden anderer Fachrichtungen. Hier sucht man Unternehmen aus der Assekuranz bis auf wenige Ausnahmen vergeblich aus (VersicherungsJournal 27.6.2018, 27.4.2018). Einzig unter den angehenden Naturwissenschaftlern finden sich vergleichsweise viele Versicherer (VersicherungsJournal 13.12.2017).

Ebenfalls alles andere als positiv gestaltet sich die Situation bei den sogenannten „Young Professionals“. Hierunter versteht Trendence Akademiker mit bis zu zehn Jahren Berufserfahrung. Hier sind Banken und Versicherungen (als zusammengefasster Wirtschaftszweig) die mit Abstand unbeliebteste Branche.

An der Entlohnung kann dies nicht liegen. Denn in der Finanzbranche verdienen der Führungskräftenachwuchs (VersicherungsJournal 8.10.2018) wie auch die Angestellten insgesamt überdurchschnittlich gut (VersicherungsJournal 25.3.2019).

Zum Teil hausgemachte Probleme

Das geringe Interesse potenzieller Mitarbeiter dürfte zum Großteil auf das miserable Image zurückzuführen sein, dass der Assekuranz in verschiedenen Umfragen bescheinigt wird (VersicherungsJournal 22.3.2018 30.8.2018). Nach Meinung zahlreicher Leserinnen und Leser sind diese Probleme zumindest zum Teil hausgemacht (VersicherungsJournal 26.3.2018, 21.6.2018, 3.9.2018, 6.9.2018).

Der Versicherungsmanager Dietmar Neuleuf beschreibt in einem Leserbrief aus dem vergangenen Herbst den Knackpunkt wie folgt: „Das ‚verschnarchte‘ Image trifft auf die allermeisten Versicherungs-Unternehmen längst nicht mehr zu. Nur wenige andere Branchen durchlaufen einen so radikalen Wandel bezüglich der Technologien und sind so stark von sich ändernden Rahmenbedingungen und Kundenerwartungen betroffen.“

Er sieht die Aufgabe der Branche „darin, das Bewusstsein für die volks- und betriebswirtschaftliche Bedeutung unseres Wirtschaftszweiges zu verbreiten und den jungen Menschen zu zeigen, wie sinnvoll, vielversprechend und reizvoll eine Tätigkeit bei Versicherungen sein kann.“

Kurzumfrage

Um ein Bild von der internen Sichtweise zu bekommen, möchte die VersicherungsJournal-Redaktion wissen: „Würden Sie Ihren Kindern (beziehungsweise Enkeln, Nichten/ Neffen et cetera) bei der Berufswahl eine Tätigkeit in der Versicherungsbranche empfehlen?“

