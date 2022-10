Nachhaltigkeit: Was bedeutet sie für den Vertrieb?

20.10.2022 – Wenn es gelingt, ein tiefes Bewusstsein für Nachhaltigkeit in den Versicherungs- und Maklerbüros zu etablieren, braucht es keine Regulierung mehr. Der Schlüssel dazu ist, sie als Kaufkriterium zu begreifen. Die ESG-Kriterien stehen dabei für ökologische, soziale und ökonomische Aspekte, die zu einer nachhaltigeren Welt beitragen können und sollen. Aus Brüssel (und Bonn) kommen dazu immer neue Anforderungen, die sicherstellen sollen, dass die Assekuranz diesen öko-sozialen Wandel auch mitfinanziert. Dass es die Versicherungs- und Finanzwirtschaft selbst in der Hand hat, die Regulatorik zu beenden, und was für ein Nachhaltigkeits-Bewusstsein im Geschäftsalltag notwendig ist, zeigt der Gastbeitrag von Lukas Nolte und Raphael Meyer-Alten.

Nachhaltigkeit ist ein Reizthema, insbesondere in der Versicherungsbranche. Bei einigen ist sie im Kontext der diversen Anforderungen als regulatorisches Monstrum verschrien (Stichwort Taxonomieverordnung, Offenlegungsverordnung, CSRD, IDD 2.0, Green Bond Standard, Eco Label, Ergänzung zu Solvency II). Von anderen hingegen wird sie als Heilsbringer bejubelt, aber nicht zuletzt auch mehr oder minder ignoriert.

Lukas Nolte (Bild: privat)

Zusammenfassend lässt sich die Herausforderung wie folgt auf den Punkt bringen: Es ist der Versuch, über Transparenz eine Veränderung der Investitions- und Kaufentscheidungen der Endkunden herbeizuführen. Außerdem soll mit allen Mitteln ein Greenwashing oder Greenlabeling vermieden werden, um das Vertrauen der Anleger nicht zu missbrauchen oder den Eindruck der Scheinheiligkeit entstehen zu lassen.

Probleme im Nachhaltigkeitsverständnis erklären

Was aber „kann“ Nachhaltigkeit und was ist überhaupt nachhaltig?

Beginnen wir mit ein paar scheinbar einfachen Fragestellungen: Ist es nachhaltig, im öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit zu fahren? Ja, wenn wir es mit dem gleichen Weg im Auto ohne Mitfahrer vergleichen. Nein, wenn wir die Arbeit auch aus dem Homeoffice heraus erledigen könnten. Vielleicht, wenn ich einen großen Teil des Weges ohnehin in Kauf nehmen muss, um Kinder vorher in den Kindergarten zu bringen.

Noch schwieriger wird es, wenn wir den Arbeitsweg nun mit anderen Fragestellungen vergleichen wollen. Ist es nachhaltiger, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu fahren oder sich für stärkere Mitbestimmung im eigenen Unternehmen einzusetzen?

Die Antwort, die auf der Hand liegt, ist, dass diese Frage nicht grundsätzlich beantwortet werden kann. Das ist auch richtig, aber dennoch zu kurz gesprungen.

Individuelle Nachhaltigkeitspräferenzen aufzeigen

Natürlich hängt die Beantwortung der obigen Frage von einem individuellen Verständnis der Fragestellung ab – beide (und noch viele weitere Themen) sind wichtig und im eigentlichen Sinne nicht vergleichbar. Dennoch ist es möglich, auf Basis des subjektiven Verständnisses von Nachhaltigkeit eine richtige Antwort – der Fokus liegt auf dem Wort eine – zu geben.

Um einen ersten Vergleich zum Versicherungsvertrieb aufzuzeigen: Die richtige Absicherung von Kunden hängt auch von verschiedensten Faktoren wie Lebenssituation, Einkommen, Preissensitivität und vielen weiteren ab.

Einflussfaktoren für Änderungsbereitschaft (Bild: VTMW)

Nach einem erfolgreichen Beratungsgespräch können diese Faktoren im besten Fall aufgezeigt, geklärt und mit entsprechenden Produkten versorgt werden, so dass der Kunde nun sowohl seinem Bedürfnis als auch seinem Verständnis entsprechend richtig abgesichert ist.

Für Nachhaltigkeit bedeutet dies also, dass es essenziell wichtig ist, das richtige Rüstzeug an der Hand zu haben, um eben diesen Prozess analog begleiten zu können. Dazu muss aber im ersten Schritt das Verständnis von Nachhaltigkeit messbar gemacht werden.

Welche Produkte sind nachhaltig?

Diese Fragestellung bringt aber nicht nur Verbraucher zum Nachdenken, sondern auch Versicherungs-Unternehmen. Sind meine Produkte nachhaltig, weil ich ein Label nach Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung „darauf kleben“ darf? Ist eine Kfz-Police nachhaltig, wenn durch die Prämie ein Baum gepflanzt wird, zeitlich aber ein 500-PS-Auto versichert wird?

Können nachhaltige Produkte von einem Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, welches nicht nachhaltig arbeitet, beispielsweise in Dimensionen wie Förderung von Frauen, Inklusion oder Schonung von Ressourcen?

Die Anforderungen an nachhaltiges Handeln und die Herstellung von Transparenz diesbezüglich werden laufend weiter steigen (zum Beispiel produktbezogene Offenlegungspflicht, soziale Taxonomie, finale IDD-Änderungen). Damit wird Nachhaltigkeit zu einem strategischen Thema, welches auf oberster Ebene mit verankert werden muss.

Raphael Meyer-Alten (Bild: privat)

Rahmenbedingungen für Vermittler

Für Vermittler stellt sich in diesem Kontext schnell auch eine Vertrauensfrage. Möchte ich (als freier Vermittler mit großer Auswahl von Versicherungsprodukten und -unternehmen) einem nachhaltig orientierten Kunden (vielleicht nur) scheinbar nachhaltige Produkte überhaupt anbieten? Oder mache ich mich damit unglaubwürdig und riskiere, das im Kundenverhältnis aufgebaute Vertrauen zu verspielen?

Anders formuliert: Wie stark kann ich die von Kunden geäußerten Wünsche bezüglich der Nachhaltigkeit als dessen Vertrauter in einem immer schärfer werdenden Verdrängungswettbewerb bei Versicherungs-Unternehmen durchsetzen?

Die gute Nachricht ist: Es ist im ureigenen Interesse von Versicherungs-Unternehmen, sich bezüglich Nachhaltigkeit zu positionieren, da dies unglaubliche Chancen für eine Marktpositionierung bei einem nicht gegenständlichen Produkt wie Versicherungen bietet.

Nachhaltigkeit eröffnet damit eine völlig neue Dimension, über die Produkte für Kunden interessant werden können und die – je nach individueller Veranlagung – eine ähnliche Relevanz besitzen kann wie der Deckungsschutz oder der Preis.

Neue Chancen durch Nachhaltigkeit

Für Vermittler steht damit plötzlich ein neuer Verbraucher-Touch-Point zur Verfügung, der zusätzlich eine positive Konnotation mit sich bringt und mit dem Kunden wächst.

Eine Gewichtung der ESG-Kriterien als Einfluss auf die Kaufentscheidung (Bild: VTMW)

Mein Nachhaltigkeits-Empfinden heute muss nicht meinem Nachhaltigkeits-Empfinden in einigen Jahren entsprechen. Gerade die Lücke zwischen nachhaltiger Orientierung und nachhaltigem Handeln schließt sich hoffentlich mit der Zeit, so dass eine regelmäßige Re-Evaluation für alle Beteiligten sinnvoll ist.

Wenn diese nun andere Ergebnisse erzeugt oder aber sich neue Informationen zum nachhaltigen Verhalten von Versicherungs-Unternehmen offenbaren, so kann dies dazu führen, dass andere Produkte gewählt werden sollten – analog zu einer sich verändernden Risikobereitschaft bei Kapitalmarktprodukten.

Nachhaltigkeits-Empfinden systematisieren

Dieses Nachhaltigkeits-Empfinden lässt sich auch systematisieren. Anhand gleichartiger Interessen und Präferenzen können Kunden zu Clustern oder Personas zusammengefasst werden.

An dieser Stelle können wir zwei interessante Beispiele anführen. Noch vor 18 Monaten war für Menschen, die sich selbst als konsequent oder sehr orientiert nachhaltig beschreiben, kaum vorstellbar, dass die Investmentstrategie Atomenergie oder Rüstungsindustrie enthält. Für 95 Prozent war ein Ausschluss von Kernkraft und Waffenproduzenten wichtig (eigene Erhebung, Stichprobenumfang N=265).

Eine im September und Oktober 2022 durchgeführte Umfrage zeigt nun einen anderen Trend. Nunmehr wünschen sich nur noch 75 Prozent einen Ausschluss von Waffen und Rüstungsgütern im Portfolio. Bei Atomenergie liegt der Ausschlusswunsch nur noch bei 68 Prozent – wohlgemerkt der nachhaltigen Menschen (eigene Erhebung, Stichprobenumfang N=251).

Wenn es der Assekuranz nun also selbstständig gelingt, über Transparenz und Glaubwürdigkeit eine Veränderung der Investitions- und Kaufentscheidungen der Endkunden herbeizuführen, braucht es folglich auch kein regulatorisches Feuerwerk aus Brüssel mehr. Ein schnelles, selbstverantwortliches und ambitioniertes Vorgehen, Nachhaltigkeit im Sinne ökologischer, sozialer und ökonomischer Kriterien tief in den Kernprozessen zu verankern, ist der Schlüssel.

Lukas Nolte, Raphael Meyer-Alten

Lukas Nolte leitet bei dem IT-Beratungsunternehmen VTMW AG das Strategische Projektmanagement. Raphael Meyer-Alten ist Nachhaltigkeitsexperte bei MAS green ideas UG.