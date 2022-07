Nachhaltigkeit: Handlungsempfehlungen für den Vertrieb

22.7.2022 – In Kürze gelten neue Vorschriften zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-Präferenzen in der Beratung zu Versicherungsanlage-Produkten. Zu der Frage, wie sie in der Praxis angewandt werden können, hat die europäische Versicherungsaufsicht eine 30-seitige Orientierungshilfe verfasst. Sie richtet sich an Versicherer, Vermittler und nationale Aufsichtsbehörden.

WERBUNG

Ab dem 2. August 2022 gelten neue Vorgaben für den Vertrieb von Versicherungsanlage-Produkten: Im Eignungstest sind die „Nachhaltigkeits-Präferenzen“ des Kunden zu berücksichtigen. So sieht es die delegierte Verordnung der EU-Kommission (EU) 2021/1257 zur Verankerung von Nachhaltigkeitsaspekten im Versicherungssektor vor.

Welche Pflichten im Einzelnen auf die Vermittler zukommen, ist ausführlich beschrieben im VersicherungsJournal-Extrablatt 2|2022 „ESG – Chancen trotz oder dank neuer Regulierung“ (VersicherungsJournal 2.5.2022).

Zudem hat der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund eine kostenlose Checkliste (PDF, 1,2 MB) veröffentlicht (13.7.2022).

30 Seiten Handlungsempfehlung

Nun hat auch die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) eine nicht bindende Orientierungshilfe herausgegeben. Es sind keine „Leitlinien“ im rechtlichen Sinne, sondern soll den Betroffenen unter die Arme greifen.

Die 30-seitige „Guidance on the integration of sustainability preferences in the suitability assessment under the Insurance Distribution Directive (IDD)“ richtet sich an die nationalen Aufsichtsbehörden sowie an Versicherer und Vermittler, die Beratung zu Versicherungsanlage-Produkten anbieten.

Man wolle damit das bessere Verständnis der neuen Regeln fördern und eine korrekte Umsetzung der neuen Anforderungen erleichtern, indem diese in einer „benutzerfreundlicheren Sprache und Darstellung“ präsentiert werden, heißt es von der Eiopa.

WERBUNG

Leitfaden durch rechtlich lückenhaftes Terrain

Wie sie selbst schreibt, sind einige Regeln, die für Versicherer und Vermittler wesentlich sind, um zu bewerten, ob angebotene Produkte mit den Nachhaltigkeits-Präferenzen eines Kunden zusammenpassen, erst noch im Werden.

Versicherer und Versicherungsvermittler müssen den Kunden die entsprechenden Informationen deshalb zwischenzeitlich „auf Basis der derzeit verfügbaren Daten“ verantwortungsbewusst offenlegen und sich bestmöglich bemühen, eine „gute Datenqualität“ zu gewährleisten, so die Eiopa.

Hilfestellung zu mehreren Bereichen

Mit dem Papier will die europäische Versicherungsaufsicht Handlungsempfehlungen zu mehreren Punkten gegeben, insbesondere

wie man Kunden über Zweck und Umfang des Eignungstests in Bezug auf Nachhaltigkeits-Präferenzen informieren kann;

wie man Informationen über die Nachhaltigkeits-Präferenzen von Kunden gewinnen kann;

welche Vorkehrungen nötig sind, um die (dauerhafte) Eignung eines Versicherungs-Anlageprodukts sicherzustellen sowie

zur Befähigung, die nötig ist, um die Nachhaltigkeits-Präferenzen eines Kunden zu prüfen.

Rechtsgrundlagen, Grundsätze, Praxisfragen

Die einzelnen Kapitel beginnen mit der Beschreibung der rechtlichen Grundlage. Danach werden in knapper Form „grundlegende Prinzipien“ angeführt. Anschließend wird auf die praktischen Fragestellungen eingegangen.

Angesichts der „Komplexität“ des zugrunde liegenden Regelwerks sollen Diagramme für mehr Durchblick sorgen. Eines zeigt zum Beispiel einen Entscheidungsbaum zur Abfrage von Nachhaltigkeits-Präferenzen des Kunden.

Zum Herunterladen

Die Handlungsempfehlungen können als PDF-Dokument (englisch) von der Eiopa-Website heruntergeladen werden.