Nachhaltige Produkte werden Maklern immer wichtiger

9.8.2021 – Das Marketing Research Team Kieseler hat Versicherungsmakler und Mehrfachagenten danach befragt, wie sie zu nachhaltigen Produkten stehen und sich das Geschäft damit entwickelt. Aktuell vermitteln 70 Prozent entsprechende Versicherungen und 32 Prozent entsprechende Investments. Die Zufriedenheit wächst, besonders mit letztgenanntem Geschäftsfeld. Als Hauptanbieter in den beiden Sparten werden Stuttgarter und DWS genannt.

Wie groß ist das Interesse von Maklern und Mehrfachagenten an nachhaltigen Versicherungen und Investments? Wie sind ihre Erfahrungen damit? Wer sind die wichtigsten Produktgeber und wie wird die zukünftige Entwicklung von nachhaltigen Produkten eingeschätzt?

Das sind zentrale Fragen der Studie „Nachhaltige Versicherungen und Investments im Maklermarkt 2021“, die das Marketing Research Team Kieseler (MRTK) vorgelegt hat.

Die Studie beruht auf einer im Mai nach der Cati-Methode durchgeführten Befragung von 2.774 Versicherungsmaklern und Mehrfachagenten aus dem gesamten Bundesgebiet. Für tiefergehende Analysen wurden 200 Vermittler ausgewählt. Bei einzelnen Fragestellungen wurde auf Umfragen aus Oktober 2019 und Juli 2020 zurückgegriffen.

Beratungsgespräche sind zeitaufwändiger

Demnach vermitteln derzeit drei Prozent der Makler nachhaltige Versicherungsprodukte „sehr häufig“, 14 Prozent „eher häufig“ und 53 Prozent „eher selten“, zusammen 70 Prozent. Nur 28 Prozent tun dies „nie“ und zwei Prozent geben an, es nicht zu wissen.

Nachhaltige Investments und Fonds werden von drei Prozent „sehr häufig“, von elf Prozent „eher häufig“ und von 18 Prozent „eher selten“ an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht, zusammen 32 Prozent. Das Gros ist mit 68 Prozent in diesem Segment nicht tätig.

Nach Meinung von 41 Prozent der Befragten sind Beratungsgespräche zu grünen Produkten zeitaufwändiger als zu „normalen“ Angeboten. Die Rendite bleibt auch in solchen Gesprächen das wichtigste Thema, sagen 59 Prozent.

Zufriedenheit wächst

Die Zufriedenheit mit diesem Geschäftsfeld wächst. Aktuell sind 51 Prozent „eher zufrieden“ und sieben Prozent „sehr zufrieden“ mit dem Verkauf nachhaltiger Versicherungsprodukte, zusammen 58 Prozent. In den beiden vorangegangenen Jahren waren es 57 Prozent (2020) und 44 Prozent (2019).

Noch ausgeprägter ist die Entwicklung bei nachhaltigen Investments und Fonds. Hiermit sind gegenwärtig 48 Prozent „eher zufrieden“ und 16 Prozent „sehr zufrieden“, zusammen 64 Prozent. Zuvor waren es 54 Prozent (2020) beziehungsweise 55 Prozent (2019).

Stuttgarter und DWS sind Hauptanbieter

Als Hauptanbieter für nachhaltige Versicherungslösungen nennen 14 Prozent die Stuttgarter Versicherungen. An zweiter Stelle liegen die Allianz Versicherungen mit zwölf Prozent. Die Versicherungsgruppe die Bayerische mit ihrer Tochter Pangaea Life GmbH kommt mit zehn Prozent der Stimmen auf Rang drei.

Bei nachhaltigen Investments und Fonds wird die DWS-Gruppe mit zehn Prozent auf Platz eins gewählt. Fidelity International und Stuttgarter folgen an zweiter und dritter Stelle mit jeweils vier Prozent.

Gesellschaften, die besonders stark im Bereich Nachhaltigkeit positioniert sind, können 44 Prozent der Befragten nicht nennen. Die übrigen entscheiden sich für:

Millennials sind besonders aufgeschlossen

Makler, die bereits nachhaltige Versicherungslösungen und Investments vertreiben, sind von einem Wachstumsmarkt überzeugt. In einer Stichprobe geben 86 Prozent an, dass das Geschäft mit nachhaltigen Versicherungsprodukten mittelfristig wachsen wird. 90 Prozent glauben dies für den Absatz von nachhaltige Investments und Fonds.

Das Thema Nachhaltigkeit wird in Kundengesprächen eher vom Makler in den Ring geworfen, glauben 44 Prozent aller Befragten. Gut die Hälfte ist davon überzeugt, dass es eine gute Chance zur Neukundengewinnung darstellt (51 Prozent). 42 Prozent sind zudem der Auffassung, dass Verbraucher prinzipiell bereit sind, für nachhaltige Versicherungsprodukte mehr zu bezahlen.

Als besonders affine Kundengruppe sehen die Befragten die Altersgruppe der Millennials im Alter von 23 bis 38 Jahren an. Hierfür sprechen sich 45 Prozent aus. Als aufgeschlossen für nachhaltige Produkte bewerten die befragten Makler auch Akademiker sowie Grün-Wähler beziehungsweise Umweltinteressierte (jeweils 13 Prozent).

Bezugsquelle

Die Ergebnisse der Studie „Nachhaltige Versicherungen und Investments im Maklermarkt 2021“ sind in einem 56-seitigen Powerpoint-Dokument zusammengefasst. Es kann direkt beim Marketing Research Team Kieseler kostenpflichtig erworben werden. Die Konditionen werden auf Anfrage per E-Mail unter reiner@kieseler.com oder per Telefon unter 0162 2497777 genannt.