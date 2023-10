Nachhaltige Altersvorsorge entspricht meist nicht dem Kundenwunsch

18.10.2023 – Die ersten Umfragen zur Abfrage der Nachhaltigkeits-Präferenz zeigten für den Vertrieb ein ungutes Bild: Denn die seit August 2022 für die Beratung zu Versicherungsanlage-Produkte gemäß der Vertriebsrichtlinie IDD vorgeschriebene Abfrage der Nachhaltigkeits-Präferenzen der Kunden fand mehrheitlich nicht statt. Das hat sich inzwischen geändert, so eine Studie der Assekurata. Dennoch gibt es noch große Lücken im Verkauf von nachhaltigen Produkten.

„In mehr als der Hälfte der Fälle wurde (...) ein Produkt abgeschlossen, was nicht vollständig den Vorstellungen entspricht“, so die Studie „Nachhaltigkeit der Versicherer aus Kundensicht“ der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Diese Aussage bezieht sich auf die Beratung beziehungsweise den Versicherungsabschluss von Altersvorsorgeprodukten, für die seit August 2022 die Abfrage der Nachhaltigkeits-Präferenzen verpflichtend ist.

Wo es bei der Abfrage zur Nachhaltigkeit hakt

Immerhin gaben 28,6 Prozent der Befragten an, dass das angebotene Versicherungsprodukt die Vorstellung zur Nachhaltigkeit „vollkommen“ und weitere 44,4 Prozent „eher“ erfüllte. Oliver Benz, als Senior-Analyst bei der Ratingagentur für die Fachkoordinator Nachhaltigkeit zuständig, erklärt den vergleichsweise hohen Anteil an nicht-passenden Produkten mit dem „Mangel an Produkten, der Ausgestaltung der Regulatorik und fehlenden Daten zur Nachhaltigkeit bei den Investitionsprojekten.“

Wünsche der Kunde beispielsweise bei der quantitativen Abfrage eines Produktes nach der Transparenzverordnung, dass das Produkt mindestens zu 80 Prozent nachhaltig investiere, mangele es einfach noch an Produkten, so Bentz. Das ist unter anderem eine Folge noch ausstehender Definitionen beim EU-Gesetzgeber.

Bezogen auf den gesamten Bereich Lebensversicherung, zu denen auch Biometrie- und Risikoprodukte gehören, die nicht unter die neuen Nachhaltigkeits-Gesetzgebung fallen, gaben sogar fast zwei Drittel der Befragten an, ein Produkt abgeschlossen zu haben, das nicht den eigenen Vorstellungen zur Nachhaltigkeit entspreche.

Versicherungsvermittler fragen die Kunden nach ihren Präferenzen

Gegenüber den ersten vergleichsweise pessimistischen Erkenntnissen zur Nichtabfrage (VersicherungsJournal 26.5.2023) scheint die Abfrage zur Nachhaltigkeits-Präferenz bei der Kundschaft bei Versicherungsanlage-Produkten immer mehr zum Standard zu werden: Der Assekurata-Studie zufolge wurden drei Viertel der Interessenten in der Beratung beziehungsweise beim Versicherungsabschluss nach ihren Wünschen zur Nachhaltigkeit gefragt.

Rund 63 Prozent nannten ihre Präferenzen, rund zwölf Prozent gaben an, dass Nachhaltigkeit für sie keine Rolle spiele. Die Studie hat auch weitere Sparten untersucht: Rund 58 Prozent der zu einer privaten Krankenversicherung Beratenen meinen nach ihren Nachhaltigkeits-Präferenzen befragt worden zu sein, in den Sachversicherungen sind es noch 32,5 Prozent.

Für diese Studie wurden im Juli online 1.012 Personen im Alter zwischen 18 und 69 Jahren bevölkerungs-repräsentativ befragt. 87 Befragte hatten sich in den letzten zwölf Monaten zu einer Lebensversicherung beraten lassen oder sogar eine abgeschlossen. Bei 65 Teilnehmern war dies ein Produkt zur Altersvorsorge oder als Investment.

Verbraucher fühlen sich zur Altersvorsorge gut beraten

64,5 Prozent der Befragten hatten eigenen Angaben zufolge bei der Beratung beziehungsweise zum Versicherungsabschluss eines Altersvorsorgeproduktes „die Möglichkeit anzugeben, welche Punkte mir bei der Nachhaltigkeit besonders wichtig sind“. Rund 71 Prozent gaben an, alle relevanten Informationen erhalten zu haben, um eine Entscheidung treffen zu können.

Der Studie zufolge fühlten sich die Befragten von Vertretern der Versicherungs-Gesellschaften am besten beraten. So stimmten der Aussage „Ich habe mich gut zur Nachhaltigkeit des Produktes informiert/beraten gefühlt“ 27,5 Prozent der Kunden des angestellten Außendienstes „vollkommen“ und weitere 30,6 Prozent zumindest „eher zu“.

Bei den Kunden von Versicherungsmaklern waren dies nur neun Prozent beziehungsweise 38,5 Prozent. 13,2 Prozent der Maklerkunden konnten dieser Aussage „überhaupt nicht“ zustimmen. Nur bei den Vergleichsportalen war die Quote derart Unzufriedener mit 17,4 Prozent noch höher.

Bei der Beratung durch eine Bank waren 13,5 Prozent „vollkommen“ und 37,2 Prozent „eher“ zufrieden, aber auch knapp zwölf Prozent völlig unzufrieden. Diese Angaben zur Beratung bezogen sich auf alle Sparten.