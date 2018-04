Münchener Verein löst kontroverse Diskussion aus

6.4.2018 – Offenbar als Reaktion auf das neue Provisionsdurchleitungs-Gebot lehnt der Krankenversicherer Anträge von Kunden ab, die von einem Versicherungsberater bedient wurden. Dafür wurde teilweise um Verständnis geworben, andere Leserzuschriften sehen in dem Vorgehen des Versicherers ein Eigentor, das der gesamten Branche schade und den Willen des Gesetzgebers auf den Kopf stelle. Der Münchener Verein schweigt dazu weiter.

Die Weigerung der Münchener Verein Krankenversicherung a.G., Anträge von Versicherungsberater-Kunden anzunehmen (VersicherungsJournal 5.4.2018), hat lebhafte und kontroverse Reaktionen der Leserschaft ausgelöst.

Sie reichen vom Verständnis für den Versicherer, „den ordnungspolitischen Unsinn zu konterkarieren“, bis zu der Aussage, der Wille des Gesetzgebers werde auf den Kopf gestellt.

Provisionsdurchleitungs-Gebot „sehr komplexes System“

Unternehmensberater Rainer Stieber weist in seinem Leserbrief darauf hin, dass mit dem Provisionsdurchleitungs-Gebot im § 48c VAG „ein sehr komplexes System geschaffen“ wurde.

„Alle Hinweise an das Wirtschafts- und das Finanzministerium, dass diese Regelung nicht einfach in der Umsetzung ist und Zeit benötigt, verfingen nicht. Vielleicht hat der Münchner Verein die Konsequenz daraus gezogen, dass die Umsetzung in die IT einfach nicht zu schaffen war. Dies hört man aus mehreren Häusern“, schreibt Stieber weiter.

Versicherungsmaklerin Gabriele Fenner spricht in ihrem Kommentar von Textvorlagen, „die nicht zwingend dem Wohle der Verbraucher dienen, sondern ideologisch geprägt sind, am Markt-Geschehen vorbei gehen.“ Sie fragt: „Wen wundert bei solchem Vorgehen des Gesetzgebers das Verhalten von Konzernen und sonstigen Betroffenen, dass sie den ordnungspolitischen Unsinn konterkarieren?“

Der Münchener Verein schießt ein Eigentor und schadet der gesamten Branche. Franz-Josef Kaul

Wenn Zusammenarbeit zur Pflicht wird, dann für alle

„Der Münchener Verein schießt ein Eigentor und schadet der gesamten Branche“, schreibt dagegen Franz-Josef Kaul in seinem Leserbrief. Beweis dafür sei die erneute Forderung des Verbraucherschutzes nach einem Provisionsverbot aufgrund dieser Regelung.

Versicherungsmakler Hubert Gierhartz kennt das Ausgrenzen durch Versicherer aus eigener Erfahrung. Er schreibt: „Es lag doch schon immer in den Händen der Versicherer, über das Ob und Wie der Zusammenarbeit zu entscheiden. Es gibt doch genügend Versicherer, die eine Zusammenarbeit mit Versicherungsmaklern ablehnen.“

Gierhartz fordert: „Wenn es eine Verpflichtung geben sollte, dass alle Gesellschaften mit Versicherungsberatern zusammenarbeiten müssen, muss das im Umkehrschluss auch für den Versicherungsmakler gelten.“

Interessenten für eine private Krankenversicherung (PKV) sollten also gewarnt sein, einen Versicherungsberater aufzusuchen. Peter Schramm

Warnung vor weit reichenden Konsequenzen

Der Sachverständige Peter Schramm weist in seiner Zuschrift auf weit reichende Konsequenzen des Versicherer-Verhaltens hin: „Es geht eben nicht nur darum, dass einige Krankenversicherer nicht mit Versicherungsberatern zusammenarbeiten wollen und über diese keine Anträge annehmen.

Vielmehr hat der von einem Versicherungsberater bereits beratene Kunde überhaupt keine Möglichkeit mehr, sich bei dem betreffenden Versicherer zu versichern. Weder über einen Agenten des Versicherers, noch über einen Makler, noch indem er seinen Antrag direkt einreicht.

Interessenten für eine private Krankenversicherung (PKV) sollten also gewarnt sein, einen Versicherungsberater aufzusuchen. Sie würden damit mit einem Makel infiziert, der den Abschluss mancher empfehlenswerten PKV ganz unmöglich macht.“

„Der PKV-Profi“ Thorulf Müller, der das Verhalten des Münchener Vereins öffentlich gemacht hatte, meldete sich auch noch in einem Leserbrief zu Wort: „Das wirklich Schockierende ist, dass der Wille des Gesetzgebers ein anderer ist und die Frage [in dem Antrag nach der Mitwirkung eines Versicherungsberaters] diesen Sachverhalt völlig auf den Kopf stellt.“

Keine Stellungnahmen vom Münchener Verein

Der Münchener Verein hat auf die ausdrückliche Bitte um eine Stellungnahme vom Mittwoch bis zum Redaktionsschluss am Donnerstag immer noch nicht reagiert.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat immerhin auf die Anfrage des VersicherungsJournals geantwortet. Christian Ponzel, Leiter Externe Kommunikation, schrieb allerdings nur: „Ich darf Sie freundlich bitten, sich mit dieser Anfrage an den Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) zu wenden.“

Der hatte schon vorgestern erklärt, er wolle das Verhalten seines Mitgliedsunternehmens nicht bewerten. Das sei nicht die Aufgabe einer Interessenvertretung