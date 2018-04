Münchener Verein lehnt Versicherungsberater-Kunden ab

Das Gesetz zum Umsetzen der EU-Versicherungsvertriebs-Richtlinie IDD normiert erstmals die gesamte Vertriebskette, also alle Sparten und Vertriebswege. Versicherer wie auch Vermittler müssen neue Regeln befolgen. Das Dossier zeigt, was sich in Beratung und Weiterbildung ändert. Nähere Informationen und Bestellmöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die Publikation steht Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung. Sie können das Dossier unter diesem Link herunterladen. Noch ist aber vieles unklar beziehungsweise nicht in trockenen Tüchern. Die neuesten Entwicklungen zur Umsetzung der IDD lassen sich im VersicherungsJournal-Archiv verfolgen.