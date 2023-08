Mit Lebensversicherungen Erben und Schenken erleichtern

31.8.2023 – Was finanzielle Fragen rund um das Thema Erbschaftssteuer angehen, muss die Mehrheit der Deutschen passen. Wer allerdings finanziell gut dasteht und aus Westdeutschland stammt, ist insgesamt besser gerüstet. Das ergab eine Umfrage der Liechtenstein Life. Im Bereich Erben und Vererben sieht der Lebensversicherer ein riesiges Potenzial für Vermittler.

Der deutsche Fiskus registrierte 2022 Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 101,4 Milliarden Euro. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Trotz dieser hohen Summe ist das Wissen über Erben, Schenken und entsprechende Steuersparmodelle eher gering ausgeprägt.

Das belegt eine aktuelle Umfrage der Civey GmbH im Auftrag der Liechtenstein Life Assurance AG unter rund 5.000 Bundesbürgern ab 18 Jahren. Den Erhebungszeitraum gibt der Lebensversicherer vom 6. bis 12. Juli 2023 an.

Nur Minderheit der Bürger kennt sich mit Erbschaftssteuer aus

Die Mehrheit der Befragten (58,5 Prozent) kennt sich nach eigener Aussage nicht aus, wenn es um die Besteuerung von Vermögen bei einer Erbschaft geht. Nur knapp 30 Prozent meinen, ihre Kenntnisse zum Thema seien ausreichend. 12,4 Prozent sind unentschieden.

Zusätzlich zeigen die Ergebnisse regionale Unterschiede auf. Informationsdefizite sehen in den Bereichen Erben und Verschenken 63,9 Prozent der Ostdeutschen. Spitzenreiter ist Mecklenburg-Vorpommern, wo sich 65,2 Prozent der Bürger als ungenügend informiert bezeichnen.

Zum Vergleich: In den alten Bundesländern fühlen sich laut Umfrage im Schnitt knapp 57 Prozent nicht genügend unterrichtet. Am niedrigsten ist der Anteil in den Ländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mit jeweils 55,3 Prozent.

Liechtenstein Life sieht hier einen Zusammenhang mit der Vermögensverteilung in den Bundesländern. Denn die Nettovermögen im Osten Deutschlands seien bis heute deutlich geringer als im Westen.

Wer eine Erbschaft erwartet, ist besser informiert

Generell gilt: Wer Werte über 400.000 Euro erbt oder auch weitergibt, ist insgesamt besser gerüstet. Unter den Erben fühlen sich mit 51 Prozent deutlich weniger Menschen als der Durchschnitt (58,5 Prozent) ungenügend informiert; unter denjenigen, die über 400.000 Euro vererben werden, sind es nur 45,2 Prozent.

Wenig überraschend: Der Wissensstand hängt auch vom Alter ab. Je jünger die Befragten sind, desto größer ist der Bedarf, sich zu informieren. So gaben mit insgesamt 67,3 Prozent über zwei Drittel der 18- bis 29-Jährigen an, sich nicht ausreichend auszukennen. In der Altersgruppe der über 65-Jährigen sind es 52,1 Prozent.

Steuersparmodelle nicht bekannt

Bei Erbschaften spielen auch diverse Steuersparmodelle eine Rolle, um sich finanzielle Vorteile zu sichern. Bei den Befragten ist das Modell von Schenkungen zu Lebzeiten am bekanntesten. 65,9 Prozent kennen diese Möglichkeit.

Mit deutlichem Abstand folgen die Aufteilung des Erbes innerhalb der Freibeträge (40 Prozent) sowie die Änderung von Familienverhältnissen (15,9 Prozent). Mit 6,1 Prozent fast unbekannt ist die Option, „im Rahmen einer steueroptimierten Lebensversicherung die Erbschaftsteuerpflicht zu senken“, so Liechtenstein Life in einer Presseaussendung zur Umfrage.

Viel Potenzial für Vermittler

Der Beratungsbedarf sei hoch. „Beim Thema Erben und Vererben gibt es riesiges Potenzial für Vermittler“, lässt sich Stephan Bruckner, Vertriebschef (Senior Sales Representative) bei Liechtenstein Life zitieren. „Mit speziellen fondsbasierten Lebensversicherungen kann Vermögen nicht nur steueroptimiert angespart, sondern auf Wunsch auch auf Erben übertragen werden.“

Beispiel: Bei der sogenannten Generationen-Versicherung (Wholelife-Versicherung) fällt die Leistung im Todesfall nicht in die Erbmasse, sondern wird an die Begünstigten ausbezahlt. „Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die Freibeträge des Versicherungsnehmers bereits zu Lebzeiten von den Begünstigten genutzt werden können, zum Beispiel bei Schenkungen“, so Bruckner.