Mit diesen vier Tools starten Versicherer und Vermittler viral durch

18.10.2023 – Wer soziale Medien für sein Marketing nutzt, muss regelmäßig neue Inhalte einstellen. Professionell gestaltete Videos sind in der Regel aufwendig. Doch einige Tools erleichtern es, ohne hohe Kosten oder große Programmkenntnisse Inhalte zu produzieren, die sich im täglichen Social-Media-Wettbewerb durchsetzen können. Der Digital-Experte Dr. Robin Kiera stellt vier Instrumente vor, die sich in seinem Arbeitsalltag bewährt haben.

Mit über 300 Millionen Aufrufen und mehr als 600.000 Followern auf Social Media habe ich eine Erkenntnis gewonnen: Es ist einfacher denn je, in den sozialen Medien Fuß zu fassen. Aber es ist auch herausfordernder denn je, wirklich durchzustarten – ob als Versicherer oder Vermittler. Erfolg erfordert heute echte Profis.

Robin Kiera (Bild: privat)

Doch für den Anfang gibt es einige starke Tools. Im Nachfolgenden werden meine Favoriten vorgestellt.

Canva – Grafikdesign für (fast) jedermann

Canva hat das Grafikdesign demokratisiert. Schon die kostenlose Variante liefert unzählige Vorlagen für Social-Media-Graphic-Posts.

Die Bedienung ist kinderleicht. Fotos lassen sich durch eigene Selfies ersetzen, Texte leicht ändern. Mein Geheimtrick: Bei der Bildbearbeitung bei Schatten keine schwarzen, sondern weiße Schatten hinterlegen. Dann sieht fast jeder Post wie ein viraler Hit von Mr. Beast aus.

In der Vollversion erhält man für zehn Euro im Monat Zugang zu Tools wie eine automatische Hintergrundentfernung oder zu KI-Instrumenten. Extrem hochwertige Kampagnen jedoch sollten immer noch in Photoshop produziert werden, da die Möglichkeiten noch mehr Qualität zulassen.

Capcut – Videobearbeitung erleichtert die Viralität

Vor wenigen Jahren kostete die Produktion eines Videos zehn- oder hunderttausend Euro. Und richtig gute Werbung kostet auch heute noch richtig viel Geld, etwa für Locations, Schauspieler, Requisiten – und das Konzept nicht zu vergessen.

Allerdings ermöglichen Apps wie Capcut, dass man auch für einen Bruchteil des Budgets (relativ) gute Videos produzieren kann. Ganz gleich, ob das die Marketingabteilung, ein Vermittler oder Sachbearbeiter ist.

Sehr leicht importiert Capcut mit dem Handy gemachte Videos und bietet eine Reihe an guten Editiermöglichkeiten. Wir beispielsweise produzieren (fast) alle unsere Tiktok- und Linkedin-Videos mit Capcut. Professionelle Werbekampagnen allerdings weiterhin mit Adobe Premiere. Und eines kann Capcut nicht ersetzen: Richtig gute Ideen für Videos.

Geheimtipp: Die Funktion „Augen folgen“ bearbeitet das Video vollautomatisch und fokussiert die Augen einer Person im Video so, als ob diese die ganze Zeit professionell in die Kamera geschaut hat. Dadurch werden Blicke in den Randbereich oder außerhalb des Aufnahmebereiches vermieden.

Captions – endlich Untertitel ohne Kopfschmerzen

Noch vor wenigen Monaten war die Erstellung von Untertiteln ein quälendes Geschäft. Entweder am Handy oder am PC musste jedes Wort kontrolliert und häufig korrigiert werden.

Die wenigsten Transkribierungs-Programme waren in der Lage, ordentliche und gut getimte Untertitel zu produzieren. Diese sind aber wichtig, da viele Menschen Videos ohne Ton konsumieren – ob im Bus, im Büro oder auf dem stillen Örtchen. Doch nun gibt es Captions. Mit dieser Technologie geht die Erstellung von Bildunterschriften leicht von der Hand.

Bhuman.ai – massenhaft Videos mit nur einer Aufnahme

Die Explosion von Content auf Social Media und im E-Mail-Postfach führt zu einer gesteigerten Wertschätzung individualisierter Kommunikation. Künstliche Intelligenz (KI) ist schon in der Lage, diese zu simulieren. Mit Bhuman.ai beispielsweise kann man individualisierte Videos erstellen – also hunderte oder gar tausende Personen mit individualisierten Videos ansprechen, obwohl man diese Personen nie adressiert hat.

Die KI fingiert einfach die individualisierte Anrede „Hi Robin“. Der Rest des Videos beinhaltet keine Individualisierungen mehr. Unser Gehirn speichert das Video jedoch unmittelbar als individualisiert ab. Die extrem hohen Conversionsraten belegen, dass diese Technologie funktioniert.

Viel trainieren, um exzellente Ergebnisse zu erzielen

Alle Tools und Techniken haben jedoch ein Problem. Wer keine kreative Idee hat, wie er seine Zielgruppe nachhaltig erreichen und bewegen kann, dem helfen auch die effektivsten Tools nicht. Content-Erstellung ist wie Spitzensport. Man muss sehr viel trainieren, um exzellente Ergebnisse zu erzielen.

Vermittler aber haben mit diesen Tools den großen Vorteil, dass sie ohne große Investition guten Content für ihre Kunden machen können. Und die kennen sie ja schließlich am besten.

Für Versicherer bedeutet dies, entweder eine eigene große interne Social-Media- und Content-Produktions-Abteilung aufzubauen, die täglich mehrere Videos, Grafiken und Texte produziert. Oder sie haben einen externen Partnern an der Seite, der den unendlichen Strom mit Inhalt liefert.