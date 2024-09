Mit diesen Rhetorik-Kniffen lassen sich schwierige Situationen gut meistern

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

PRAXISWISSEN: Der tollste Hammer nutzt nichts, wenn der Kunde einen Bohrer benötigt. Gute Verkäufer wissen das natürlich. Viele tappen aber immer wieder in dieselbe Falle. Wer das ändern will, muss mit der richtigen Strategie zur Kundenansprache seine Komfortzone verlassen. (Bild: Flickr CC0) mehr ...

13.9.2024 –

Anleger des Versicherers sollen unzufrieden mit dem Geschäft in Deutschland sein, sickerte in den vergangenen Tagen durch. Nun haben sich die Schweizer eine neue Strategie verpasst, um stärker den Interessen ihrer Aktionäre zu entsprechen. Was das für den hiesigen Markt bedeutet. (Bild: Dominik Plüss) mehr ...