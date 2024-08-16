Mit diesen (Direkt-)Versicherern sind die Kunden besonders zufrieden

12.3.2026 – Die höchste Gesamtzufriedenheit bringen Versicherungskunden nach einer Untersuchung von Servicevalue und der Bild-Zeitung ADAC und Cosmos entgegen. Die BKK Firmus siegte bei den Krankenkassen, die BHW Bausparkasse bei den Bausparkassen, KVB Finanz bei den Baufinanzierern und Verivox bei den Vergleichsportalen.

Auch in diesem Jahr hat die Servicevalue GmbH für die Bild-Zeitung wieder die Kundenlieblinge der Deutschen ermittelt. Dafür wurden in einer im Januar und Februar 2026 durchgeführten Befragung über ein Online-Access-Panel insgesamt 1.370 Unternehmen aus 66 Branchen verglichen.

Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch 1.506 Unternehmen aus 85 Branchen (VersicherungsJournal 12.3.2025), vor drei Jahren 1.849 Firmen aus 125 Branchen (10.3.2023). Zu den aktuell nicht mehr abgefragten Wirtschaftszweigen gehören unter anderem die Finanzvertriebe.

Die Gesamtzahl der Kundenurteile wird mit 275.433 angegeben. Um als Unternehmen in die Studie aufgenommen zu werden, war eine Mindestanzahl von 100 Verbraucherstimmen notwendig. Dies hatte Servicevalue bei einer früheren Auflage auf Nachfrage mitgeteilt (25.3.2020).

So wurden die Unternehmen bewertet

Die konkrete Fragestellung lautete: „Bitte beurteilen Sie aus eigener Erfahrung die folgenden Anbieter. Wie stark fällt Ihre Gesamtzufriedenheit aus? Beziehen Sie Ihr Urteil dabei bitte auf alle für Sie persönlich relevanten Aspekte (zum Beispiel Preis, Produkt, Marke) und berücksichtigen Sie dabei auch, inwieweit Sie den jeweiligen Anbieter wieder auswählen würden.“

Für die Beantwortung stand den Umfrageteilnehmern neben der Ausweichoption „Kann ich nicht beurteilen“ eine fünfstufige Skala zur Verfügung. Diese reichte von 1 = „sehr hohe Gesamtzufriedenheit“ über 2 = „hohe Gesamtzufriedenheit“, 3 = „mittlere Gesamtzufriedenheit“ und 4 = „niedrige Gesamtzufriedenheit“ bis zu 5 = „sehr niedrige Gesamtzufriedenheit“.

WERBUNG

So wurden die Branchenrankings erstellt

„Im Ergebnis wird je Anbieter/Unternehmen der Mittelwert über die Verbraucherurteile gebildet, so dass niedrigere Werte eine bessere Gesamtzufriedenheit darstellen (minimal „1“) und höhere (maximal „5“) eine schlechtere. Anhand der unternehmensspezifischen Mittelwerte wird ein Ranking der untersuchten Anbieter innerhalb der Branchen/Kategorien erstellt“, wird zur Methodik mitgeteilt.

In den Branchenrankings werden diejenigen Unternehmen beziehungsweise Marken ausgezeichnet, die besser als der Schnitt des Wirtschaftszweigs bewertet wurden. Wer besser als der Durchschnitt des jeweiligen Branchenmittelwertes abschneidet, erhält die Auszeichnung „hohe Gesamtzufriedenheit“.

„Liegt der Eigenwert zusätzlich niedriger (= noch besser) als der Mittelwert dieser ‚überdurchschnittlichen‘ Gruppe, wird dem Unternehmen eine ‚sehr hohe Gesamtzufriedenheit‘ zugeschrieben“, so die Studienautoren weiter. Das Unternehmen mit dem besten Eigenwert innerhalb seiner Branche erhält die Auszeichnung „höchste Gesamtzufriedenheit“ und gilt in dieser als Nummer eins.

Kategorie Versicherer: ADAC überholt Ergo

Auf die besten Gesamtzufriedenheitswerte kamen der Lebensmitteldiscounter Lidl (Mittelwert: 2,11), Aldi Süd (2,14) und Aldi Nord (2,19).

Bester Testkandidat aus der Assekuranz wurden die ADAC Versicherungen mit einem Mittelwert von 2,33. Damit setzte sich das Unternehmen, das vor Jahresfrist noch an dritter Stelle gelegen hatte, an die Spitze des Branchenrankings „Versicherer“. Die ADAC Versicherungen können sich damit mit dem Siegel „höchste Gesamtzufriedenheit“ schmücken.

Hauchdünn dahinter folgen die Ergo Versicherungen, die im Vorjahr noch ganz vorn gelegen hatten. Mit einem Mittelwert von 2,34 führen sie die neunköpfige Verfolgergruppe mit „sehr hoher Gesamtzufriedenheit“ vor den Barmeniagothaer Versicherungen (von fünf auf drei) an.

Diese Auszeichnung erhielten mit Werten zwischen 2,36 und 2,42 auch die vor zwei Jahren noch siegreichen (14.3.2024) Allianz Versicherungen (von zwei auf vier), die Huk-Coburg Versicherungen (von neun auf fünf), die Debeka Versicherungen (Neueinsteiger), die Generali Versicherungen (von sechs auf sieben), die LVM Versicherungen (von sieben auf acht) sowie die beiden Neueinsteiger DEVK Versicherungen und R+V Versicherungen.

Cosmos siegt bei den Direktversicherern

In der Kategorie „Direktversicherer“ verteidigten die Cosmos Versicherungen ein weiteres Mal die mit dem Prädikat „höchste Gesamtzufriedenheit“ verbundene Spitzenposition (aktueller Mittelwert: 2,43).

Die Auszeichnung „sehr hohe Gesamtzufriedenheit“ erhielten neuerdings die GVV Direktversicherung AG (Mittelwert: 2,46) und der „Wiederholungstäter“ Allianz Direct Versicherungs-AG (2,48). Aus der Verfolgergruppe herausgefallen sind die Sparkassen Direktversicherung AG sowie die Admiraldirekt.de GmbH.

Branchensieger wurden darüber hinaus:

Übersichten über alle Branchen-Rankings sowie weitere methodische Hinweise sind auf dieser Internetseite zu finden.