Miserables Vermittler-Image erregt weiter die Gemüter

6.9.2018 – Das Ansehen des Versicherungsvertreters bleibt laut der „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2018“ weiter tief im Keller. Dem Vertreter – und in einer Art „Sippenhaft“ dem gesamten Versicherungsvertrieb – bringen nur die wenigsten Bürger großes Ansehen entgegen. Das ruft weiterhin ein großes Leserecho hervor – und spaltet die Branche.

Das sehr schlechte Image von Versicherungsvertretern ist schon seit Jahren ein offenes Geheimnis. Dies hat auch die aktuelle Auflage der seit 2007 vom DBB Beamtenbund und Tarifunion durchgeführten „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst“ wieder eindrucksvoll belegt.

In der Befragung wird unter anderem auch das Ansehen bestimmter Berufsgruppen in der Bevölkerung ermittelt. Ergebnis: Versicherungsvertreter landeten erneut auf dem letzten Platz. Gerade einmal jeder zehnte der 1.003 Befragten bringt diesem Berufsbild ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen.

Der am vergangenen Donnerstag erschienene Artikel zu diesem Thema (VersicherungsJournal 30.8.2018) hat diverse Leser zu Kommentaren und Erklärungsversuchen veranlasst (VersicherungsJournal 3.9.2018). Diese Zuschriften sind auf reges Interesse in der Leserschaft gestoßen und haben zu zahlreichen weiteren Reaktionen geführt.

Schluss mit bescheiden, heraus aus der Vergleichbarkeit. Hans-Gerd Coenen, Vorstandschef der GHV Darmstadt

Für sein Image ist jeder selbst verantwortlich

So blieb etwa die von einem Vermittler aufgestellte These, dass die Menschen generell nicht gerne etwas verkauft bekämen und deshalb vor allem Verkäufer-Berufe ganz hinten im DBB-Berufe-Ranking landeten, nicht unwidersprochen.

Hans-Gerd Coenen (Bild: GHV)

Für Hans-Gerd Coenen, seit Jahresbeginn Vorstandschef der Gemeinnützigen Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt (GHV Darmstadt) (VersicherungsJournal 1.2.2018), geht es in diesem Zusammenhang allerdings nicht ums Verkaufen. Vielmehr gehe es um die Wahrnehmung beim Kunden, also wie dieser einen Vermittler erlebt. Da jeder für sein Image selbst verantwortlich sei, komme es darauf an, wie man sich selbst als Vermittler positioniere.

„Schluss mit bescheiden, heraus aus der Vergleichbarkeit“, gibt er deshalb als Handlungsmaxime aus. Die Versicherungs-Vermittlung ist nach Überzeugung des Managers nämlich „einer der wichtigsten Berufe.

Wir sorgen für finanzielle Unabhängigkeit nach Katastrophen. Wir bezahlen die Ärzte, Feuerwehrleute und auch die Entsorgung von Müll nach einem Schadensfall. Wir beraten unsere Kunden lebensbegleitend und beraten entsprechend“, so Coenen in seinem Leserbrief.

Beratung statt Verkauf

Ähnlich sieht es auch der aktuell als Versicherungs-Mitarbeiter im Produktmanagement und früher als Vermittler tätige Leser Markus von Gilardi. Seit seiner aus idealistischen Gründen getroffenen Berufswahl vor 17 Jahren versuche er bis heute, „nach außen das Bild des ‚gemeinen Versicherungsmenschen‘ positiv zu besetzen.“

Nach seiner Einschätzung ist allerdings in den Köpfen der meisten Vermittler der Wandel zur Beratung anstelle des Verkaufs noch nicht angekommen. „Der Kunde kauft dadurch nicht weniger, aber er fühlt sich nicht bevormundet und insbesondere nicht ‚abgezockt‘. Der Vermittler wird nicht als derjenige wahrgenommen, der ihm (dem Kunden) etwas aufs Auge gedrückt hat“, so von Gilardi.

Seines Erachtens würde es bereits einen positiven Effekt für den Berufsstand auslösen, wenn sich der eben formulierte Gedanke bei den Vermittlern und Vertriebsleitungen durchsetzen würde, zeigt er sich in seiner Zuschrift überzeugt.

„Erschreckende“ Passivität vieler Vermittler

Für den Versicherungsmakler Volker Fleischhauer, Inhaber von VTF – Finanz – Consulting e.K., ist vor allem die Passivität der meisten Kolleginnen und Kollegen „erschreckend“.

„Wenn ich sehe, das der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. nur circa ein Fünftel der Makler vertritt, weil die anderen sich anscheinend die paar Euro Verbandsbeitrag sparen wollen, ist klar, warum nach außen so vieles im Argen liegt“, stellt Fleischhauer in seinem Kommentar fest.

Der Leser Andreas Hohmann weist auf den Widerspruch zwischen dem sehr positiven Ansehen des eigenen Vermittlers und dem negativen Image des Vermittlers an sich hin. Nach seiner Ansicht wurde der Beruf in der Versicherung „in den letzten 20 Jahren Zug um Zug durch die Politik und Gesellschaften unattraktiver gemacht.“

Nachwuchskräfte gebe es kaum noch – und auf 100 Prozent digitale Welt zu hoffen, werde sich für manche Gesellschaft als trügerisch erweisen, so Hohmann in seiner Zuschrift.

Ein guter Service kostet eben Geld und ist nicht für umsonst zu haben. Klaus Rückert

Gewinnoptimierung um jeden Preis

Am letzten Punkt knüpft auch der Leser Klaus Rückert an. Nach seiner Meinung legen die Gesellschaften zu wenig Wert auf eine optimale Beratung. Stattdessen setzten sie vielmehr auf die Selbstversorgung der Kunden durch das Internet. Dies sei für den Vertrieb nicht unproblematisch, denn mit der Einführung der Direktversicherer-Abteilungen bei allen Gesellschaften habe man sich die Konkurrenz ins eigene Haus geholt.

„Erst wenn der Schaden eingetreten ist und die Kunden nicht mehr weiter wissen oder sich verschaukelt fühlen, wenden diese sich an die Versicherungsberater/ -verkäufer, die sollen dann das Unmögliche möglich machen“, stellt Rückert in seiner Stellungnahme fest.

Ein guter Service koste nun einmal Geld und sei nicht für umsonst zu haben, gibt er sich überzeugt. Dies habe die Versicherer in der Vergangenheit groß und mächtig gemacht, aber heute wollten sie davon nichts mehr wissen. Jetzt gehe es nur noch um Gewinnoptimierung um jeden Preis.

Es sieht nun mal nicht gut aus in unserer Sparte trotz der Kollegen, die sich entsprechend geändert haben. Thomas Oelmann

Nur der Umsatz zählt

Der Makler Thomas Oelmann stellt in seinem Erklärungsversuch auf Folgendes ab: „Es begann damit, dass man in den USA entdeckte, man könne Geldanlagen und Versicherungen auch an der ‚Haustür‘ verkaufen.“ Diese Methode habe sich, massiv vorangetrieben von Bernard Cornfeld, auch in Europa durchgesetzt, wodurch diverse Vertriebsgesellschaften entstanden seien.

In der Folge seien in Scharen unausgebildete, auf Verkauf getrimmte Anlageberater, Versicherungsvermittler und immer mehr auch Bankkaufleute sowie Sparkassenvertreter nach dem Ausfüllen der Liste „Freunde und Bekannte“ als erste Übungsspielwiese durch die Welt der (zunächst) Privatleute gezogen.

Nicht nur sei dadurch das Vertrauen in den Versicherungsvertrieb erheblich erschüttert worden. Vielfach habe diese Art des Vertriebs gar eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Denn einzig der Umsatz habe gezählt, was bis heute nachwirke. Vom Sinnbild des Herrn Kaiser sei nichts, aber auch gar nichts übrig geblieben, stellt Oelmann fest.

„Nach so vielen Jahren der Abzocke soll der Kunde nun so einfach begreifen, dass der Wolf wieder zu ‚Herrn Kaiser‘ mutiert? Nein, nun kommt als Krönung der Vertrieb über das Internet. Es sieht nun mal nicht gut aus in unserer Sparte trotz der Kollegen, die sich entsprechend geändert haben“ so der Makler in seinem Kommentar.