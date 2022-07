Mehrheit findet es zunehmend schwieriger, Finanzentscheidungen zu treffen

21.7.2022 – Eine Studie von Yougov im Auftrag von Swiss Life zeigt, dass es für 80 Prozent der Deutschen wichtig ist, in Vorsorge- und Finanzfragen selbstbestimmt entscheiden zu können. Allerdings tun sich 61 Prozent zunehmend schwer, diese richtig zu entscheiden. Beratung erachten 64 Prozent als wichtig.

Der Beratungsbedarf hinsichtlich Vorsorge und Finanzen ist hoch. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland.

Im Auftrag des Versicherers hat die Yougov Deutschland GmbH im April mehr als 1.000 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren online befragt. Die Erhebung ist nach eigenen Angaben repräsentativ.

Die zu treffenden Entscheidungen werden immer mehr

Das Ergebnis: Die deutliche Mehrheit (61 Prozent) der Befragten findet es zunehmend schwieriger, Vorsorge- und Finanzfragen richtig zu entscheiden. Zugleich haben 37 Prozent den Eindruck, dass immer mehr davon anfallen.

Außerdem fühlt sich gut die Hälfte finanziell nicht auf unerwartete Wendungen im Leben vorbereitet. Dies tun nur 36 Prozent.

Finanzielle Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sind wichtig

Allerdings empfinden 80 Prozent ein elementares Bedürfnis, bei Finanzfragen selbstbestimmt entscheiden zu können. Für den Erfolg oder Misserfolg ihrer finanziellen Vorsorge fühlen sich 69 Prozent selbst verantwortlich. Zudem sind 63 Prozent davon überzeugt, dass finanzielle Selbstbestimmung und Unabhängigkeit für sie persönlich ein realistisches Ziel sind.

59 Prozent haben in punkto Finanzen klare Ziele. In den kommenden zwölf Monaten wollen 37 Prozent Entscheidungen mit größeren finanziellen Auswirkungen treffen.

Die Welt verändert sich so schnell wie nie zuvor. […] Dass die Menschen daraus die richtigen Schlüsse ziehen, […] stimmt zuversichtlich. Jörg Arnold, CEO von Swiss Life Deutschland

Die Pandemie hat den Blick auf die eigenen Finanzen gelenkt

Seit Ausbruch der Coronakrise beschäftigen sich die Menschen intensiver mit Finanzthemen. So geben 36 Prozent an, sich aufgrund der Pandemie mit der eigenen Vorsorgesituation auseinandergesetzt zu haben. 37 Prozent haben mehr Geld zurückgelegt, knapp ein Drittel möchte in den kommenden Monaten an der Börse investieren und fünf Prozent erwägen einen Immobilienkauf.

Außerdem hat die Mehrheit erkannt, wie wichtig es ist, frühzeitig finanzielle Entscheidungen zu treffen, wird berichtet. Nur noch ein Drittel zeigt sich zögerlich.

„Die Welt verändert sich so schnell wie nie zuvor. Krieg, Klimawandel und Inflation beschäftigen uns alle. Dass die Menschen daraus die richtigen Schlüsse ziehen und eigenverantwortlich für ihr Alter vorsorgen, stimmt zuversichtlich“, wird Jörg Arnold, Chef von Swiss Life Deutschland, im Studienbericht zitiert.

Fast die Hälfte bereut eine Finanzentscheidung in der Vergangenheit

Dennoch fühlen sich aktuell 31 Prozent eher weniger selbstbestimmt, wenn es um Geld- und Finanzfragen geht. 45 Prozent haben in der Vergangenheit mindestens einmal eine wichtige finanzielle Entscheidung getroffen, die sie später gerne rückgängig gemacht hätten.

Rund ein Drittel hat sogar schon einmal eine größere Menge Geld verloren, weil im Vorfeld nicht sorgfältig genug Informationen eingeholt wurden. 61 Prozent haben aus früheren (Fehl-) Entscheidungen gelernt und rund ein Viertel würde sich nachträglich lieber beraten lassen.

Beratung bei Finanz- und Vorsorgethemen erachten 64 Prozent als wichtig. Aufgrund irreführender Informationen im Internet wird dies für 52 Prozent sogar immer bedeutender.

Vor allem bei einem bedeutsamen Vertragsabschluss empfinden 67 Prozent eine persönliche Unterstützung als unabdingbar.

Das Vertrauen in die Finanz- und Versicherungsberatung ist über alle Generationen mit insgesamt 79 Prozent hinweg groß, schreiben die Studienautoren.

Allerdings geben mehr als die Hälfte (58 Prozent) der Befragten an, über keinen festen Berater zu verfügen.