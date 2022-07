Massiver Einbruch beim Sparklima

13.7.2022 – Die Altersvorsorge ist erneut das wichtigste Sparmotiv für deutsche Verbraucher. Dahinter folgt der (aufgeschobene) Konsum. Das zeigt die Sommerumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen. Weiteres Ergebnis: Mit 39,3 Prozent fiel der Anteil der zweckgerichteten Sparer unter den Bundesbürgern so niedrig aus wie niemals zuvor in der seit 1997 durchgeführten Untersuchung.

Das zweckgerichtete Sparen ist unter den Bundesbürgern so wenig angesagt wie jemals zuvor. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen, am Dienstag veröffentlichten Sommerumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen e.V.

Für die dreimal jährlich durchgeführte Untersuchung zum Sparverhalten lässt der Verband das Marktforschungsinstitut Kantar TNS jeweils 2.000 Bundesbürger ab 14 Jahren befragen. Die Umfrage wurde im Juni durchgeführt.

Nicht einmal jeder Vierte kann derzeit zweckgerichtet sparen

Nicht einmal mehr vier von zehn Befragten gaben an, derzeit Geld für bestimmte Zwecke zurücklegen zu können. Dies ist den Angaben zufolge der niedrigste Wert seit Beginn der Umfrage vor 25 Jahren.

Dies kommentiert Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Privaten Bausparkassen, wie folgt: „Die Preisexplosion macht den Menschen zu schaffen“. Zum Sparen bleibe vielfach nichts mehr übrig.

WERBUNG

Altersvorsorge an der Spitze

An erster Stelle liegt das Sparmotiv „Altersvorsorge“, das aktuell auf einen Zustimmungswert von knapp 57 Prozent kommt. Das sind über zwei Prozentpunkte weniger als bei der Frühjahrsumfrage (VersicherungsJournal 12.4.2022). Am zweitwichtigsten ist den Konsumenten das Sparen für größere Anschaffungen. Dies gaben zuletzt nur noch 49 (Frühjahr: 53) Prozent an.

Das Sparmotiv „Erwerb/ Renovierung von Wohneigentum“ behauptete trotz minimaler Einbußen auf 44 Prozent die dritte Position. Dahinter folgt die Kapitalanlage, die ebenfalls leicht verlor (auf 33 Prozent).

Nur eine untergeordnete Bedeutung kommt den Anlässen „Notgroschen“ und „Ausbildung der Kinder“ zu. Diese wurden nur von rund jedem 17. beziehungsweise in etwa jedem 37. Interviewten genannt. Mehrfachnennungen waren möglich.

Wie der Bausparkassenverband weiter mitteilte, ist bei den Jüngeren unter 30 Jahren der Anteil des (aufgeschobenen) Konsums überproportional ausgeprägt (fast zwei Drittel). Bei allen Altersgruppen jenseits der 30 Jahre dominiere hingegen das Motiv Altersvorsorge. Bei den 30- bis 39-Jährigen seien es 60 Prozent, bei den Befragten zwischen 50 und 59 Jahren sogar 76 Prozent.

Sparmotive im Langfristvergleich

Im Langfristvergleich bedeutet der aktuelle Zustimmungswert für das Motiv Altersvorsorge einen Platz im gehobenen Mittelfeld. Seit Anfang 2014 lag der Wert fast doppelt häufig niedriger als höher. Der Höchstwert aus der Herbstumfrage vor acht Jahren (21.11.2013) lag um sechseinhalb Prozentpunkte höher. Der Tiefststand wurde in der Sommerumfrage des Vorjahres erreicht (8.7.2021).

Ganz anders sieht es beim (aufgeschobenen) Konsum aus. Ähnlich niedrig fiel der Wert in den letzten 26 Auflagen der Untersuchung nur in der Frühjahresumfrage des Vorjahres aus. Der Höchstwert aus der Sommerumfrage vor acht Jahren (10.7.2014) ist um über 15 Prozentpunkte entfernt.

Das Wohneigentum kommt auf den dritthöchsten Zustimmungswert seit der Herbstumfrage vor fünf Jahren. Der Tiefststand von unter 30 Prozent wurde in der Sommerumfrage vor zwei Jahren (25.7.2019) erreicht. Der Höchststand aus der Herbstumfrage 2014 lag um rund zehn Prozentpunkte höher als aktuell (13.7.2017).

Die Kapitalanlage erreichte den zweithöchsten Zustimmungswert nach der diesjährigen Frühjahrsumfrage. Der Tiefststand war mit unter 24 Prozent in der Herbstumfrage vor vier Jahren zu beobachten.