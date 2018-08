Massive Verschiebungen im Google-Ranking von Versicherern

15.8.2018 – Die Sichtbarkeit von Versicherer-Webseiten bei Google hat sich durch ein Update am Kern-Algorithmus der Suchmaschine um bis zu gut 100 Prozent verbessert beziehungsweise um bis zu rund einem Drittel verschlechtert. An der Spitze im Ranking liegt die Domain Huk.de. Dies zeigt eine Analyse der Unternehmensberatung Mediaworx auf Basis des Sistrix-Sichtbarkeitsindexes.

WERBUNG

Die Suchmaschine Google hat Anfang August Änderungen an ihrem Kern-Algorithmus vorgenommen. Dies hat sich nach Angaben der Unternehmensberatung Mediaworx Berlin AG besonders auf die Sichtbarkeit der Internetpräsenzen von Finanz- und Gesundheits-Dienstleistern ausgewirkt.

Verbesserungen und Verschlechterungen

Die Veränderungen waren sowohl positiver wie auch negativer Natur, wie eine Auswertung der Google-Sichtbarkeit von 50 Versicherer-Webseiten zeigt. Hierzu hat Mediaworx die Sichtbarkeit dieser Woche mit derjenigen der Vorwoche verglichen.

Grundlage ist der wöchentlich erhobene Sistrix-Sichtbarkeitsindex, der mit Hilfe eines Indexwertes beschreibt, wie gut eine Website zu bestimmten Keywords bei Google auffindbar ist. Die technischen Hintergründe zu den Änderungen sind auf dieser Internetseite nachzulesen.

Gewinner und Verlierer

Am stärksten zugelegt hat die Domain Wuerttembergische.de, deren Sichtbarkeitsindex sich mehr als verdoppelte. Um jeweils rund ein Drittel verbessert haben sich die Webpräsenzen Provinzial.de und AMV.de (Aachenmünchener).

Verlierer bei der Sichtbarkeit (jeweils minus rund ein Drittel) sind die Domains Swisslife.de, VGH.de und Universa.de. Beim Marktführer (Allianz.de) verschlechterte sich die Sichtbarkeit um rund ein Achtel.

Huk.de an der Spitze

Den höchsten Sichtbarkeitswert unter den 50 analysierten Versicherern hat die Internetpräsenz Huk.de. Dicht dahinter folgen Cosmosdirekt.de und Allianz.de. Durch das vergleichsweise hohe Minus rutschte die Allianz vom ersten auf den dritten Platz ab und fiel hinter die beiden vorgenannten Wettbewerber zurück.

Noch deutlicher abwärts ging es für die Domains VKB.de (von 19 auf 25), Verti.de (von 17 auf 24) sowie Debeka.de (von 20 auf 29). Aufsteiger der Woche sind neben der Domain Wuerttembergische.de (von 37 auf 27) die Webpräsenzen Zurich.de (von 27 auf 19) sowie WGV.de (von 25 auf 18).

Die Auswertung mit den Werten für alle 50 untersuchten Versicherer-Webseiten kann unter diesem Link (PDF, 33 KB) heruntergeladen werden.

Krautkrämer: Kein aussagekräftiges Google-Statement

Im nächsten Monats-Reporting sollten Marketer nach Einschätzung von Marcus Krautkrämer, Senior Digital Consultant bei Mediaworx, den Google-Kanal genau beobachten. Sie sollten zudem wissen, dass eventuelle Besucher- oder Umsatzveränderungen auf das Google-Update zurückzuführen sein könnten.

„Aktiv werden lohnt sich nicht, da nicht klar ist, warum Google einige Websites so ruckartig belohnt hat und andere nicht“, so Krautkrämer. Ein aussagekräftiges Statement von Google gebe es nicht und werde es vermutlich auch nicht geben, so der Berater.