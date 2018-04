Massive Trendumkehr bei den Sparmotiven

18.4.2018 – Der Konsum ist nach der Frühjahrsumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen zum Sparverhalten wieder das wichtigste Sparmotiv der Deutschen und hat die Altersvorsorge klar hinter sich gelassen. Für Letztere legen immer weniger Bundesbürger Geld zurück. Einen regelrechten Absturz auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Untersuchungsreihe gab es für das Wohneigentum. Ein leichter Aufwärtstrend ist bei der Kapitalanlage als Sparmotiv zu beobachten.

WERBUNG

Die Altersvorsorge ist nur noch das zweitwichtigste Motiv hinsichtlich der langfristigen Sparanstrengungen der Deutschen. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Frühjahrsumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen e.V. Für die dreimal jährlich durchgeführte Untersuchung zum Sparverhalten lässt der Verband das Marktforschungsinstitut Kantar TNS jeweils 2.000 Bundesbürger ab 14 Jahren befragen.

Neuer Spitzenreiter

Mit knapp 51 Prozent gibt nur noch leicht mehr als die Hälfte der Befragten aktuell an, Geld für das Alter zurückzulegen. In der Herbstumfrage lag der Wert um einen halben Prozentpunkt höher (VersicherungsJournal 17.11.2017), in der Sommerumfrage sogar um satte sieben Prozentpunkte (VersicherungsJournal 13.7.2017). Dies hatte jeweils für die Spitzenposition gereicht.

Neuer Spitzenreiter unter den Sparmotiven ist der (aufgeschobene) Konsum. Im Vergleich zur Herbstumfrage ging es um fast acht Prozentpunkte auf annähernd 60 Prozent hinauf (Mehrfachnennungen waren möglich). Zuletzt war der Konsum in der Frühjahrsumfrage des Vorjahres das wichtigste Sparmotiv (VersicherungsJournal 26.4.2017) gewesen.

Deutliche Verluste beim Sparmotiv „Wohneigentum“

Das Abschneiden des Sparmotivs „Erwerb/ Renovierung von Wohneigentum“ beschreibt Andreas J. Zehnder, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Privaten Bausparkassen, als „Besorgnis erregend“. Denn für das Wohneigentum sparen derzeit so wenige Bundesbürger wie nie zuvor seit Beginn der Umfrage.

Der Anteil der Nennungen liegt nach einem Rückgang um rund vier Prozentpunkte nur noch bei knapp über einem Drittel. Der bisherige Tiefstwert von knapp 39 Prozent aus der Herbstumfrage vor zwei Jahren (VersicherungsJournal 29.11.2016) wurde aktuell noch einmal klar unterboten.

Ohne zweckgerichtetes Vorsparen bleibt für Normalverdiener der Traum [vom Eigenheim] ein Traum. Andreas J. Zehnder, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Privaten Bausparkassen

Für Zehnder stellt ausreichend bezahlbarer Wohnraum eines der drängendsten sozialen Probleme dar. „Um das zu lösen, brauchen wir auch mehr Eigenheime, weil dadurch zugleich kleinere und preiswertere Wohnungen im Bestand frei werden“, so der Verbandschef.

Da es vielen Bundesbürgern aber an Eigenkapital mangele, bleibe der Traum vom Eigenheim ohne zweckgerichtetes Vorsparen für Normalverdiener ein Traum. Für Zehnder ist es vor diesem Hintergrund umso wichtiger, „dass die große Koalition die verabredete Förderung der langfristigen Sparinitiative jetzt gemeinsam mit dem Baukindergeld auf den Weg“ bringt.

Leichter Aufwärtstrend für die Kapitalanlage

An vierter Stelle im Ranking der Sparmotive liegt die Kapitalanlage, die mit über einem Viertel wieder deutlich mehr Zuspruch fand als in der letzten Herbstumfrage. Ein ähnliches Ergebnis hatten zuletzt auch Zahlen der Deutschen Bundesbank zur Geldvermögensbildung der privaten Haushalte gezeigt (VersicherungsJournal 17.4.2018)

Nur eine untergeordnete Bedeutung kommt den Sparmotiven „Notgroschen“ und „Ausbildung der Kinder“ zu. Diese wurden nur von knapp jedem 20. beziehungsweise rund jedem 50. Befragten genannt.

Deutlicher Abwärtstrend bei der Altersvorsorge

Im Langfristvergleich zeigt sich neben dem Wohneigentum vor allem bei der Altersvorsorge ein deutlicher Abwärtstrend. Der Anteil der Nennungen ist nämlich auf einen neuen Tiefststand in den vergangenen fünf Jahren gesunken. Der Höchststand aus der Herbstumfrage von vor fünf Jahren lag um 13 Prozentpunkte höher (VersicherungsJournal 21.11.2013).

Für das Sparmotiv Kapitalanlage zeigt die Kurve trotz einer zuletzt leichten Erhöhung langfristig gesehen allerdings weiterhin nach unten. Denn der aktuelle Wert stellt immer noch den zweitschlechtesten auf Fünfjahressicht dar.

Beim (aufgeschobenen) Konsum setzte sich das Auf und Ab der letzten Zeit fort. Der Höchstwert aus der Frühjahrsumfrage vor drei Jahren (VersicherungsJournal 8.4.2015) liegt nur fünf Prozentpunkte entfernt. Der Tiefstwert (rund zehn Prozentpunkte niedriger als aktuell) wurde in der letzten Herbstumfrage erreicht.

Künftiges Sparverhalten

Beim zukünftigen Sparverhalten insgesamt zeigt sich eine positive Entwicklung. So ist der Anteil derjenigen, die in Zukunft weniger sparen wollen, auf einen Tiefstwert von unter neun Prozent gesunken.

Andererseits ist der Anteil derjenigen, die in Zukunft mehr sparen wollen, auf fast neun Prozent gestiegen. Dies ist der zweithöchste Wert in den zurückliegenden drei Jahren. Vor allem unter den Jüngeren gibt es überdurchschnittlich viele künftige Mehr-Sparer. Bei den 14- bis 29-Jährigen liegt der Anteil um 13 Prozentpunkte über dem Schnitt, bei den 30- bis 39-Jährigen um immerhin noch sechs Prozentpunkte.

Hauptgrund für eine steigende Sparneigung ist das „allgemeine Sparen für die Zukunft“, wie mehr als jeder Dritte angab. Dahinter folgt der Grund „berufliche Veränderungen/ Einkommensänderung“ mit einem Anteil von etwa einem Sechstel.

Eine sinkende Sparneigung wird am häufigsten mit „steigenden Ausgaben/ Lebenshaltungskosten“ sowie „Sparen macht keinen Sinn“ begründet. Jeweils gut jeder fünfte der künftigen Weniger-Sparer entschied sich für eine dieser Antwortoptionen.