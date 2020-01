Marketing: Assekuranz lässt Chancen liegen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Gastautor Dr. Robin Kiera kommentiert die wichtigsten Branchen-Entwicklungen, die auf der internationalen Versicherungskonferenz in Las Vegas diskutiert wurden. Dazu gehört, dass die Start-ups zunehmend die Lebensversicherung ins Visier nehmen. (Bild: Kiera) mehr ...

Eine App haben viele Versicherer im Angebot, ohne sie zielführend einzusetzen. Dabei sind Apps besonders für eine attraktive, einkommensstarke Kundengruppe von hohem Interesse. Ein Gastbeitrag von Juliane Berek, Bernhard Keller und Christian Vorwerck. (Bild: Ears and Eyes) mehr ...

Aufbruch in eine neue Zeit signalisiert die Provinzial Rheinland anlässlich ihres kürzlich vollzogenen Führungswechsels. Dafür schaut ein Wissenschaftler kritisch von außen auf die versammelte Branche. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...

7.11.2017 –

Wo die Versicherungsbranche in ihrer digitalen Transformation steht, welche Chancen sie in ihr sieht und welche Hürden es bei der Umsetzung gibt, hat Bitkom Research in einer aktuellen Umfrage herausgefunden. (Bild: Bitkom) mehr ...