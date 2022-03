Maklerprovision zurückgefordert nach geplatztem Immobilienverkauf

9.3.2022 – Kann sich die Käuferin einer Immobilie aufgrund einer Pflichtverletzung des Verkäufers von dem Kaufvertrag lösen, stellen die von ihr an einen Makler gezahlte Provision sowie die von ihr entrichtete Grunderwerbsteuer ersatzfähige Schadensersatz-Positionen dar. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 24. September 2021 entschieden (V ZR 272/19).

Die Klägerin hatte auf Vermittlung eines Maklers mit notariellem Vertrag vom 6. Juni 2014 von der Beklagten eine Immobilie zu einem Kaufpreis von 710.000 Euro erworben. In der Folgezeit zahlte sie dem Makler eine Provision von rund 25.000 Euro sowie die vom Finanzamt festgesetzte Grunderwerbssteuer in Höhe von 23.800 Euro.

Arglistige Täuschung

Die Frau fühlte sich von der Verkäuferin der Immobilie jedoch arglistig getäuscht. Daher focht sie den Kaufvertrag einige Zeit später mit Erfolg an.

Das in zweiter Instanz mit dem Fall befasste Münchener Oberlandesgericht verurteilte die Verkäuferin dazu, der Klägerin den Kaufpreis zurückzuzahlen.

Deren Forderung auf Ersatz der Maklerprovision sowie der Grunderwerbssteuer hielt das Gericht jedoch für unbegründet. Denn die Frau habe angesichts der eindeutigen Rechtslage sowohl gegenüber dem Makler als auch gegenüber dem Finanzamt einen Direktanspruch auf Erstattung der Beträge.

Ersatz der getätigten Aufwendungen

Das wurde von dem in letzter Instanz mit dem Fall befassten Bundesgerichtshof (BGH) auch nicht in Frage gestellt. Das oberste Gericht gab der Revision der Klägerin gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts dennoch statt.

Nach Ansicht des BGH ist ein Geschädigter nach einer Pflichtverletzung eines Vertragspartners bei den Vertragsverhandlungen so zu stellen, wie er bei Offenbarung der für seinen Vertragsentschluss maßgeblichen Umstände stünde. Er könne daher auch verlangen, dass ihm seine im Vertrauen auf den Vertragsschluss getätigten Aufwendungen ersetzt werden, wenn er wie in dem entschiedenen Fall an dem Vertrag nicht festhalte.

Nutzlose Aufwendungen

Die von der Klägerin gezahlte Maklerprovision sowie die entrichtete Grundsteuer würden nach der erfolgreichen Anfechtung des Immobilienkaufvertrages nutzlose Aufwendungen und somit ersatzfähige Schadenpositionen darstellen. Die Frau müsse sich von der Verkäuferin daher nicht darauf verweisen lassen, einen Direktanspruch gegen den Makler beziehungsweise das Finanzamt zu haben.

Der Käuferin stehe vielmehr frei, wen sie in Anspruch nehmen wolle. Für den Fall, dass sie die Verkäuferin in Anspruch nehmen wolle, müsse sie ihre Erstattungsansprüche allerdings an diese abtreten.