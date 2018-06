Maklerpool bringt eigene Kryptowährung

20.6.2018 – Mit einer Kryptowährung will der Maklerpool Jung, DMS & Cie. seine Kunden stärker an sich binden. Demgegenüber bauen Versicherer ihre Omnikanal-Technik aus, um über alle digitalen Kanäle zu jeder Zeit erreichbar zu sein. Dabei schauen die Anbieter nicht nur auf die Kunden, sondern binden auch Vermittler stark ein. Mit einem Roboter will ein Lebensversicherer die Fondsauswahl deutlich erleichtern.

100 Millionen „Blocx“ will die Jung, DMS & Cie. AG noch in diesem Jahr an ihre Kunden und Partner verteilen. Dabei handelt es sich um eine Kryptowährung wie Bitcoin. Auch „Blocx“ fußt auf der Blockchain-Technik, die die Währung fälschungssicher machen soll.

Stefan Bachmann (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Mit Blocx wollen wir unsere Kunden belohnen, wenn sie uns mehr persönliche Daten freigeben“, sagte Stefan Bachmann, Chief Digital Officer des Maklerpools, am Dienstag auf der MCC-Fachkonferenz „Versicherungsvertrieb der Zukunft“.

Bei einem Wert von einem Euro würde der Pool 100 Millionen Euro an seine 1,5 Millionen Kunden und Partner verteilen. Finanziert werden sollen diese über Drittanbieter, vor allem Versicherer. Wer etwa bereit ist, auch seine Fremddaten, etwa GPS-Bewegungsdaten oder Versicherungsverträge, die er nicht über den Pool abgeschlossen hat, offenzulegen, soll eine bestimmte Summe des Kryptogeldes erhalten.

Banklizenz in Lichtenstein

„Wir drehen das Geschäftsmodell von Google um und belohnen unsere Kunden für Daten“, sagte Bachmann, der selbst sechs Jahre lang beim amerikanischen Suchmaschinen-Giganten gearbeitet hat. Für den Aufbau der Kryptowährung hat der Maklerpool eine Bankenlizenz bei der staatlichen Aufsicht in Lichtenstein erworben. Grund ist, dass eine Kooperation mit der deutschen Aufsicht nur schwer in die Gänge zu bringen war.

Nun soll das virtuelle Geld sicher in Depots verwahrt werden. Die Bindung der Kunden über „Blocx“ soll dem Pool ermöglichen, den Kunden regelrecht mit Versicherungen „zu ummanteln“. „Wer seine GPS-Daten freigibt, erhält automatisch in Österreich über 1.000 Meter eine Skiversicherung“, so die Zukunftsvision von Bachmann.

Würde mit der Bahn kooperiert werden, könnte bei der Freigabe des Ticketkaufs automatisch eine Gepäckversicherung freigeschaltet werden.

App zentrale Funktion

Eine zentrale Rolle bei der Installation der neuen Community soll der elektronische Finanz- und Versicherungsordner „Allesmeins“ spielen. Die Kunden-App wird seit Anfang 2016 angeboten (VersicherungsJournal 3.3.2016). Bachmann geht davon aus, dass Plattformen, wie sie etwa die Check24 GmbH nutzt, von der Blockchain-Technik dominiert werden könnten.

„Wir müssen weit in die Zukunft denken, um unser Geschäftsmodell digital sicher weiterzuentwickeln“, sagte Bachmann. Mit dem Belohnungsmodell werde die Basis gelegt, um Big Data zu Smart Data zu wandeln, also Daten, die nutzwertig eingesetzt werden können. Durch ein umfassendes Wissen über den Kunden könnte ihm automatisch der richtige Versicherungstarif angeboten werden.

Frank Kettnaker (Bild: Schmidt-Kasparek)

Onlinemaklern Paroli bieten

Innovativ ist auch die Alte Leipziger Versicherung AG unterwegs. Die vor einem Jahr im eigenen Haus gegründete Ideenwerkstatt hat drei Projekte erfolgreich umgesetzt, sechs wurden nach sechs Monate eingestellt, weitere elf werden verfolgt. Besonderes gelungen nannte Frank Kettnaker, Mitglied des Vorstands des Alte Leipziger – Hallesche Konzerns, die App „Fin4you“.

Dieser digitale Finanz- und Versicherungsmanager erlaubt, auch Fremdverträge zu verwalten. Damit will der Versicherer neuen Onlinemaklern wie der Knip GmbH oder der Clark Germany GmbH Paroli bieten. „Wir müssen offen für Kooperationen sein. Abgrenzung ist der schlechtestes Rat, den es gibt“, so Kettnaker.

4.300 Motorradfahrer gewonnen

Sehr erfolgreich war auch die Entwicklung einer deutschen „Route 66“ über das Internet. Die „reine“ Marketingaktion führte zu einem großen Feedback bei Motorradfahrern. „4.300 Menschen haben ein Motorrad gerechnet und direkt bei uns abgeschlossen“, so Kettnacker.

Insgesamt sieht der Versicherungsmanager aber noch einen weiten Weg vor sich, um alle Kunden und Makler in vollem Umfang in die Omnikanal-Strategie einzubinden. In zweijähriger Arbeit habe man mit neuem vernetzten Denken erst 25 Prozent der Strecke bewältigt. Kettnacker ist sich aber sicher, dass Unternehmen, welche die Omnikanal-Kommunikation in vollem Umfang umsetzen, in Zukunft die Nase vorne haben werden.

Dietmar Bläsing (Bild: Schmidt-Kasparek)

Roboter für die Fondsauswahl

Einen Robo-Advisor für die Fondsauswahl hat die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. entwickelt. „Wir setzen Technik ein, um Probleme zu bewältigen, und die Auswahl aus dem mannigfaltigen Fondsprogramm ist eine echte Schwierigkeit für Kunden und Vermittler“, sagte dazu Dietmar Bläsing, Sprecher der Vorstände der Volkswohl Bund Versicherungen.

Orientiert hat sich die Dortmunder Assekuranz am Bekleidungsverkäufer Outfittery GmbH. Der Robo-Advisor stellt ähnlich wie das Bekleidungsportal eine individuelle Fonds-Box zusammen. Insgesamt sind 19 Boxen voreingestellt. Unterstützt wurde der Versicherer von der Deutsche Asset Management Investment GmbH. Im Juli stellt er den automatischen Berater dem Vertrieb vor.